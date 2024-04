Foto: Shutterstock

Šī ir diena, kad var izšķirties tavs liktenis! Horoskopi 10. aprīlim Ieteikt







Auns

Laba diena finanšu lietu kārtošanai. Piemēram, sadali budžetu, sāc meklēt papildu ienākumu avotu. Bet par savām idejām vai priekšlikumiem plašākam cilvēku lokam labāk vēl nestāstīt. Šodien iespējams negaidīts pirkums.

Vērsis

Šī būs diezgan aizņemta diena. Ja esi radošs cilvēks, tad tev šodien būs daudz iedvesmas. No vienas puses, gribēsies radīt, no otras – darīsi to gudri, cenšoties radīt, izdomāt kaut ko praktisku, noderīgu. Šī ir piemērota diena, lai apspriestu tālos ceļojumus vai apmācību. Esi uzmanīgs ar elektroierīcēm un elektrību.

Dvīņi

Šodien vari nonākt pie dažādām atziņām. Beidzot sapratīsi, piemēram, kāds lēmums tev būtu jāpieņem kādā tev svarīgā jautājumā. Iespējams, būsi iesaistīts argumentācijas procesā un vēlēsies filozofēt. Varbūt sāksi lasīt literatūru par ezotēriku un psiholoģiju. Pastiprināsies intuīcija, kas noderēs darbā. Tu varēsi paredzēt vadības vajadzības un apmierināt tās.

Vēzis

Priekšā aktīva diena. Draugi vai domubiedri var ieteikt kādu jautru nodarbi. Komandas darbs būs produktīvāks par patstāvīgu darbu. Šodien tev var tikt lūgts doties komandējumā. Var rasties kāda negaidīta situācija.

Lauva

Šī ir diena, kad var izšķirties tavs liktenis. Tu vari tikt paaugstināts amatā vai atlaists. Tā vai citādi tavs statuss var mainīties. Arī personīgajā dzīvē var būt izmaiņas, kāds kļūs par mammu vai vecmāmiņu utt. Laba diena, lai priekšniecībai pastāstītu par savām idejām, šodien būsi izlēmīgs.

Jaunava

Saspringta diena. To var piepildīt ar gatavošanos komandējumam, ceļojumiem, profesionālai izaugsmei vai personīgo problēmu risināšanai nepieciešamās informācijas iegūšanu. Iespējamas negaidītas ziņas no tālienes vai uzaicinājums uz randiņu.

Svari

Iespējams, ka tavs partneris tev izteiks kādu interesantu piedāvājumu vai arī viņam tiks paaugstināta alga. Lietišķajās attiecībās vari beidzot sagaidīt ilgi gaidītu attīstību biznesā vai darbā tiks piedāvāts amats, paaugstināta alga vai izmaksāta prēmija. Būs jāvelta laiks savai veselībai, varbūt jāapmeklē ārsts.

Skorpions

Šodien ir svarīgi veidot pareizas attiecības ar cilvēkiem gan biznesā, gan personīgajā dzīvē, ja vēlies sasniegt to, ko vēlies. Gaidi interesantus piedāvājumus no apkārtējiem; daži var tevi ļoti pārsteigt. Vari tikt uzaicināts gan uz randiņu, gan uz biznesa sarunām. Būtu lietderīgi pavadīt laiku kopā ar bērniem.

Strēlnieks

Būs ārkārtīgi daudz darba. Tev pat var nākties darīt kaut ko tādu, ko nekad iepriekš neesi darījis un kas neietilpa tavos pienākumos. Šī diena ir piemērota sportam vai citām aktivitātēm. Īpaši izbaudi kāda sev tuva cilvēka sabiedrību. Dodies uz baseinu, spēlē tenisu, dari kopā kaut ko, kas tev patīk.

Mežāzis

Šī ir mīlestības diena. Protams, ja tev ir romantisks noskaņojums. Maz ticams, ka šī būs produktīva darba diena. Tikai radošas personas var lepoties ar efektivitāti. Diena ir labvēlīga romantiskiem randiņiem un flirtam. Ģimenes cilvēkiem būtu lietderīgi atpūsties kopā ar bērniem.

Ūdensvīrs

Tiem, kas strādā no mājām, diena būs produktīvāka. Bet tie, kas ir darbā, var nemitīgi domāt par ģimeni, zvanīt uz mājām, uzzināt, kā klājas. Iespējams, ka ģimenei vai radiniekiem būs daudz notikumu, un tie visu laiku novērsīs no darba. Vēlēsies izveidot sirsnīgu, patīkamu komunikāciju ar kolēģiem.

Zivis

Šodien visu dienu kaut kur skriesi, ar kādu runāsi. Diena var būt drudžaina, dažādu kontaktu un informācijas pilna. Tev būs jāveic daudz uzdevumu. Gaidi negaidītas ziņas! Iespējams dosies ceļojumā vai īsā komandējumā.