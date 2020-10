Foto: PEXELS

Pacietība, paškontrole un ticība saviem spēkiem – šīs nedēļas padoms! Horoskopi no 23. oktobra līdz 4. novembrim Ieteikt





Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”.

Auns

Auni būs neiecietīgi, nepacietīgi, un tas var atsaukties uz itin visu. Domājiet, ko runājat, domājiet, kā uzvedaties un reaģējat, lai vēlāk nebūtu jānožēlo. Un īpaši pielūkojiet mājiniekus, tie var ciest no jūsu garastāvokļa svārstībām visvairāk. Var gadīties sniegt daudz padomu vai pamācīt kolēģus un jauno paaudzi. Aizrausieties ar grāmatu lasīšanu, faktu pārbaudīšanu teorijā un dzīvē.

Vērsis

Darbavietā varat saņemt atzinību un uzslavas par padarīto. Tas savukārt paaugstinās apmierinātību un dzīvesprieka līmeni, kas jūs iedrošinās uz jauniem sasniegumiem. Līdz novembra sākumam gan neko jaunu nevajadzētu uzsākt, taču esošo pārskatīt un varbūt ieviest kādas korekcijas gan, ja nepieciešams. Tur tad savu entuziasmu un enerģiju varat droši ielikt. Ja aktuāli ir darba meklējumi, var gadīties saņemt diezgan labus piedāvājumus.

Dvīņi

Jūsu enerģijas lādiņš, liekas, nenokrīt zem vidējā nekad, taču mēneša nogale varētu būt tā, kad spēka būs mazāk. Atrodiet laiku atpūtai, atrodiet laiku sev un nepadodieties negatīvām domām. Tās biežāk atnesīs apkārtējie, jūsu uzdevums ir to neielaist sevī. Pielūkojiet, kur un kāpēc tērējat finanšu līdzekļus un vai plānotais pirkums tiešām ir nepieciešams. Var gadīties mirkļa emociju pirkumi.

Vēzis

Būsiet aizņemti ar mājas problemātiku un bērnu ikdienas jautājumiem, kas var atspoguļoties arī uz jūsu darbu vai personīgo dzīvi, vai pat veselību. Pielūkojiet, lai pārlieku lielās rūpes par citu labklājību nenodara pāri jums. Ja nepieciešams, lūdziet palīdzību un neatsakieties, ja tādu piedāvā. Neskatiet situāciju un cilvēkus pēc pirmā iespaida, tas var būt maldinošs.

Lauva

Pacietība, paškontrole un ticība saviem spēkiem – zelta trijotne, kas ļaus šo mēnesi noslēgt bez lieliem emocionāliem vai pat materiāliem zaudējumiem. Mēneša beigās diezgan lielu uzmanību var prasīt atvases vai ģimenes locekļi. Kontrolējiet savu ego, lai nekļūtu rupjš vai paviršs attieksmē pret citiem, kas savukārt var ietekmēt nākamo mēnešu situāciju jūsu savstarpējās attiecībās. Ja citādāk nevar, vienkārši paturiet viedokli pie sevis.

Jaunava

Pievērsiet uzmanību savai veselībai, to nevajadzētu atstāt novārtā, citādi jums nāksies ilgi atveseļoties. Tas atkal var darīt jūs neapmierinātus ar situāciju, jo nespēsiet strādāt vai nodarboties ar to, kas jūs aizrauj, tāpēc ka nebūs spēka. Uz mēneša beigām varat ieraudzīt galamērķi kādam senāk iesāktam projektam, kā arī saņemt pirmos augļus vai novērtējumu.

Svari

Pievērsiet uzmanību ienākumiem un izdevumiem, kā arī to balansam. Ieviesiet kārtību maciņā, pamanīsiet to, ko vēl var uzlabot. Varat saņemt aicinājumu iesaistīties kādā projektā, kas sākotnēji var radīt šaubas, taču, ja izsvērsiet visus par un pret, varēsiet nonākt pie īstās atbildes, kā būtu jārīkojas. Vientuļie Svari šomēnes var piedzīvot liktenīgu iepazīšanos, esiet modri, jo sākotnēji tā neizskatīsies tik nopietna, kā izrādīsies.

Skorpions

Būsiet iegrimuši darbā kā vēl nekad. Ar visu savu enerģiju un spēku, un entuziasmu. Laiks paskries nemanot, un vienīgā doma būs, kā lai iegūst papildu stundas diennaktī. Ja pieskatīsiet savas atbildības jomas, ja visas lietas izdarīsiet perfekti – augļi neizpaliks un iegūsiet to, ko vēlaties. Lai nepazaudētu saikni ar apkārtējiem un sev tuviem cilvēkiem, atcerieties atbildēt uz ziņām vai zvaniem.

Strēlnieks

Būs nepieciešams gan fizisks, gan mentāls spēks, lai izpeldētu cauri bez lieliem zaudējumiem. Atrodiet to, kas jūs uzlādē un neļauj nenokārt degunu grūtību priekšā. Tās ir pārejošas, tas ir tikai viens solis uz gaišo nākotni, kam jāiziet cauri. Palīdzēt varētu ārpusdarba aktivitātes – sports vai kāda cita aizraušanās, kas ļauj novirzīt domas. Nebaidieties būt vājš, jūs arī esat tikai cilvēks kā visi pārējie.

Mežāzis

Profesionālā joma un bizness ir jūsu galvenais fokuss šomēnes. Un kā jau vienmēr, tas, kam jūs pievēršat uzmanību, tiek izdarīts par visiem 200%, kas nozīmē, ka pārējam jūsu dzīvē paliek daudz mazāk laika un spēka. Tas jums būtu jāņem vērā tajās jomās, kas šobrīd ir īpaši sensitīvas un prasa kaut mazliet, bet jūsu emocionālo un fizisko klātbūtni. Ir laiks mazliet atskatīties uz pagātnē piedzīvoto, lai nepieļautu tās pašas kļūdas.

Ūdensvīrs

Prieks un optimisms, miers un apmierinātība ar notiekošo. Tā varētu raksturot jūsu šī mēneša nogali. Būs iekšēja sajūta, ka nekas nav jāsasteidz un nekur nav jāskrien – lietas pašas notiks, situācijas pašas atrisināsies. Tam, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ir attiecības – gan ja esat ar kādu kopā, gan ja vēlaties būt. Turiet acis un ausis vaļā un jums pateiks priekšā, kas jādara, citādi novembrī varat attapties lepnā vientulībā.

Zivis

Ģimenes dzīve un harmonija būs tā vide, kur spēsiet uzlādēt savas baterijas un gūt gan iedvesmu, gan spēku. Un kā saka, darbs nav zaķis – neaizbēgs, tāpēc stresot par to arī šomēnes nevajadzētu. Esiet atvērti un stāstiet to, ko jūtat vai kā gribētos, lai būtu. Tikmēr, kamēr vēlamo esat uzbūris tikai savās fantāzijās un par to neviens nezina, arī izmaiņas realitātē nav iespējamas.