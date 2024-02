Foto: Unsplash

Sagatavojies rosīgai, izaicinājumiem pilnai dienai! Horoskopi 12. februārim







Auns

Sagatavojies rosīgai, izaicinājumiem pilnai dienai! Tev būs jāatrisina daudzi svarīgi jautājumi un jāpalīdz ģimenei. Centies iespēju robežās izvairīties no konfliktsituācijām, reaģē mierīgi, nestrīdēties un nedusmoties. Veiksmīgāka būs dienas otrā puse.

Vērsis

Labvēlīga un produktīva diena. Tev izdosies ātri atrisināt visus strīdīgos jautājumus un pārliecināt pretiniekus, ka tev ir taisnība. Šodien tev būs daudz veiksmīgu iespēju iegūt vēlamo un gūt panākumus. Vari plānot nākotnes lietas, drīz varēsi tās īstenot.

Dvīņi

Situācija attīstīsies tā, ka tev bieži būs jāiesaistās strīdos un jāaizstāv sava nostāja. Ļaunprātīgie vēlas sagraut tavus plānus, tāpēc esi modrs. Paņem pārtraukumu darbā, lai atpūstos un uzlādētos. Nebaidieties no grūtībām: veiksme ir tavā pusē!

Vēzis

Diena būs grūta un saspringta. Tev būs ātri jāreaģē, jāpieņem lēmumi un jāaprēķina nākamie soļi. Zvaigznes iesaka neatkāpties no savas pārliecības pat sarežģītās situācijās, pieturēties pie sava viedokļa. Ir iespējamas izmaiņas tavā personīgajā dzīvē: nebaidieties izmēģināt kaut ko jaunu, izmantojiet iespēju!

Lauva

Uz tava rakstāmgalda sakrājies daudz mazu rutīnas darbu, taču zvaigznes iesaka šodien risināt svarīgākos jautājumus, bet pārējo atstāt vēlākam laikam. Lai citi nenovērstu tavu uzmanību no darba un netērētu laiku, mēģini ierobežot kontaktus un strādāt vienatnē.

Jaunava

Ieklausīties savā intuīcijā un nesāc to, ko nevēlies darīt. Pretējā gadījumā tu nevarēsi izvairīties no kļūdām un nepatikšanām. Šodien centies nekavēt: to uztvers kā necieņu. Nezaudē ticību saviem spēkiem, uzmundrinies, sazinoties ar tuviniekiem.

Svari

Zvaigznes iesaka dienu sākt mierīgi un relaksēti. Pamazām ieej darba ritmā, vispirms dari patīkamas un vieglas lietas. Dienas otrā puse būs saspringtāka un noslogotāka. Nekautrējies lūgt palīdzību citiem, ja tev tā ir nepieciešama.

Skorpions

Jau no paša rīta daudzas lietas novērsīs tavu uzmanību no darba un neļaus tev koncentrēties. Ja vēlies visus savus darbus paveikt laikā, strādā viens un mazāk komunicē ar kolēģiem. Neklausiet padomos: citu cilvēku pieredze tev nebūs noderīga. Darbā labāk izmanto izdomu vai nestandarta pieeju.

Strēlnieks

Nepatikšanas var slēpties visnegaidītākajās vietās, tāpēc esi gatavs rīkoties spontāni un ieklausīties savā intuīcijā. Sarežģītās situācijās tev palīdzēs labs garastāvoklis, tāpēc svarīgi nesanervozēt un nedusmoties, ja kaut kas nenotiek pēc plāna.

Mežāzis

Komandas darbs būs auglīgāks. Zvaigznes iesaka daļu pienākumu deleģēt kolēģiem un nemēģināt visas problēmas atrisināt pašiem. Pavadi vakaru mīļoto cilvēku sabiedrībā un atbrīvojies no emocionālā stresa! Šodien vari sagatavot mēneša plānu.

Ūdensvīrs

Lai diena būtu veiksmīga, tev jāieklausās savā iekšējā balsī un intuitīvi jāpieņem lēmumi. Varbūt šodien tu saņemsi interesantu piedāvājumu. Pirms to pieņem, reāli novērtē savas iespējas, lai nenonāktu nepatīkamā situācijā. Nesteidzieties sniegt atbildi!

Zivis

Šodien tev jāpielāgojas sarunu biedriem, jāņem vērā viņu noskaņojums un motīvi. Būdams vērīgs sarunās, tu spēsi izvairīties no daudzām problēmām un ātrāk sasniegt savu mērķi. Neatliec sarežģītu lietu risināšanu citai reizei: tās var pieaugt kā sniega pika.