Capital on Tap izskatīja vairāk nekā 2,6 miljonus patentu pieteikumu, lai noskaidrotu, kā mainījies tehnoloģiju uzņēmumu iesniegto pieteikumu skaits pēdējo 12 mēnešu laikā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un noteica 2021. gada inovatīvākos tehnoloģiju uzņēmumus pasaulē.

Tehnoloģiju nozares pamatā ir jaunievedumi, un iespējamā robežas pastāvīgi nosaka gan tehnoloģiju giganti, gan jaunuzņēmumi neatkarīgi no tā, vai tas notiek mākslīgā intelekta, kvantiskās datošanas vai autonomo transportlīdzekļu jomā.Līdzekļus pētniecībā un attīstībā iegulda daudzi uzņēmumi — bet kurš gūs lielākos panākumus un kuram veiksies mazāk?

Arī mēs analizējām patentu pieteikumus konkrētās tehnoloģiju nozarēs, lai noteiktu uzņēmumus, kas ir izvirzījušies priekšplānā tādās jomās kā 5G, virtuālā un papildinātā realitāte, kā arī kiberdrošība.

Huawei

Ķīnas telekomunikāciju un elektronikas gigants pēdējos gados ir bijis iesaistīts vairākās diskusijās, taču šķiet, ka uzņēmuma attīstību nevar palēnināt tikai ar aizdomām un sankcijām.

Uzņēmumam Huawei jau divus gadus pēc kārtas ir visvairāk patentu pieteikumu, un tas patiešām ir viens no pasaulē lielākajiem jaunievedumu ieviesējiem, kas atrodas patentu iesniedzēju pirmajā desmitniekā tādās jomās kā virtuālā un papildinātā realitāte, 5G tehnoloģijas, IoT (lietu internets) un perifērdatošana.

Samsung Electronics

Pastāvīgus panākumus gūst arī Samsung Electronics. Iespējams, uzņēmums Samsung Electronics ir labāk pazīstams kā plaša patēriņa elektronikas ražotājs un viens no pasaulē lielākajiem mobilo tālruņu ražotājiem, taču Samsung tehnoloģijām kopumā ir būtiska loma viedtālruņu tirgū.

Faktiski uzņēmuma ražotos akumulatorus, pusvadītājus, kameru moduļus un tālruņu displejus izmanto tādi konkurējoši uzņēmumi kā Apple, Sony, HTC un Nokia.

BOE Technology

Pirmo trijnieku noslēdz Pekinā bāzētais uzņēmums BOE Technolgy. BOE raksturo sevi kā IoT uzņēmumu un ražo displejus un sensorus, kas tiek izmantoti it visur — no viedtālruņiem līdz medicīniskajām ierīcēm.

Iespējams, ka lielākais pārsteigums bija divu tehnoloģiju gigantu Facebook un Amazon izkrišana no saraksta, taču šiem uzņēmumiem izdevās iekļūt 50 labāko uzņēmumu sarakstā, attiecīgi ieņemot 36. un 37. vietu.

Ķīnā bāzētie uzņēmumi ieņem divas vietas pirmajā trijniekā, taču Amerikas Savienotajām Valstīm sarakstā ir visvairāk individuālo dalībnieku (8), tai seko Ķīna (6), Dienvidkoreja (4), Japāna un Eiropa, katrai no tām ir 3 pieteikumi 25 labāko sarakstā.

Līderi jaunievedumu jomā

Lai arī 25 jaunievedumu līderu saraksts varētu sniegt labu ieskatu par uzņēmumiem, kas lielu nozīmi piešķir jaunievedumiem un jaunām idejām, taču kuri uzņēmumi patiešām guvuši panākumus attiecībā uz jaunām tehnoloģijām?

Analizējot 10 gadu laikā iesniegtos pieteikumus, kas satur atbilstošus atslēgvārdus, esam noteikuši organizācijas, kas patiešām strādā pie nākotnes tehnoloģijām.

Tālāk attēlā ir apkopoti līderi piecās daudzsološās tehnoloģiju nozarēs. Ja vēlaties uzzināt, kādi ir šo uzņēmumu rezultāti salīdzinājumā ar konkurentiem, turpiniet lasīt, un noskaidrosit 10 labākos patentu iesniedzējus mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās, kvantiskās datošanas, autonomo transportlīdzekļu, 5G un kiberdrošības jomā.

10 populārākie jaunievedumu ieviesēji virtuālās un papildinātās realitātes jomā

Kamēr daži domā tikai par videospēlēm, Huawei paredz spožu nākotni virtuālajai un papildinātajai realitātei (VR un PR).

Savā tīmekļa vietnē publicētajā baltajā grāmatā telekomunikāciju gigants izklāsta savu redzējumu par to, kā tehnoloģija var radikāli ietekmēt izglītības un sociālo tīklu veidošanu, un prognozē, ka uzņēmuma tirgus vērtība līdz 2025. gadam varētu sasniegt 300 miljardu dolāru gadā.

Uzņēmums Huawei ir izvirzījies līderpozīcijā, 10 labāko vidū ir iekļuvuši tādi pazīstami nosaukumi kā Samsung, Microsoft, Intel un pat Google, Facebook un Amazon.

10 labākie jaunievedumu ieviesēji 5G jomā

Solot lietotājiem ātrākus un jaudīgākus mobilā interneta pieslēgumus nekā jebkad iepriekš, jau kādu laiku notiek 5G izvēršana. Uzņēmumam Qualcomm ir gandrīz divreiz lielāks patentu pieteikumu skaits nekā otrās vietas ieguvējam Huawei.

Kā, iespējams, jau varēja nojaust, lielākā daļa no 10 labākajiem uzņēmumiem ir citi telekomunikāciju un mobilo tālruņu uzņēmumi, piemēram, Ericsson, Samsung, Nokia, LG un Apple.

10 labākie jaunievedumu ieviesēji autonomās braukšanas jomā

Varētu šķist, ka saraksta augšgalā būtu jābūt uzņēmumam Tesla ar savu autopilota funkciju. Taču šis automobiļu ražotājs nav pat starp 10 labākajiem.

Lai gan presē tiek atspoguļoti automobiļu ražotāji, daudzus autonomo transportlīdzekļu komponentus un programmatūru izgatavo trešo pušu uzņēmumi — nepārprotams uzvarētājs to starpā ir LG. Sadarbojoties ar Qualcomm un Microsoft, LG autonomo transportlīdzekļu nodaļa strādā pie visa — sākot ar to, kā nākotnes automašīnas uztvers vidi, apstrādās informāciju, un beidzot ar to, kā tiks veidoti sakari ar citiem automobiļiem.

Lai gan Tesla neguva panākumus, sarakstā iekļuva tādi automobiļu ražotāji kā Toyota, Ford, GM, Hyundai, Kia un Waymo (Google īpašnieka Alphabet autonomās automašīnas projekts).

10 labākie jaunievedumu ieviesēji mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās jomā

Mākslīgais intelekts (MI) un mašīnmācīšanās (MM) palīdz uzņēmumiem radīt viedākus produktus un atbildēt uz arvien sarežģītākiem jautājumiem dažādās jomās — finanšu pakalpojumu, veselības aprūpes un pat bērnu rotaļlietu ražošanas nozarē.

MI un mašīnmācīšanās nozare pēdējos gados ir strauji augusi. Paredzams, ka līdz 2026. gadam tās vērtība pieaugs līdz 299 miljardiem dolāru, tāpēc nav nekāds brīnums, ka daži no tehnoloģiju nozares lielākajiem dalībniekiem iegulda daudz līdzekļu.

Līderpozīcijā pēdējos desmit gados ir IBM ar vairāk nekā 9000 patentu pieteikumu, kuros ir atsauces uz mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos.

Hjū Aklands (Hugh Acland) no Capital on Tap komentēja: “Domājot par tehnoloģiju uzņēmumiem, bieži vien prātā nāk populāri zīmoli, piemēram, Facebook, Amazon un Apple, tāpēc ir tik interesanti vērot, ka tradicionālie tehnoloģiju ražošanas un telekomunikāciju uzņēmumi pārspēj mūsdienu tehnoloģiju gigantus.

Lai gan uzņēmuma patentu skaits ir viens no veidiem, kā novērtēt uzņēmuma novatorismu, būtu jāņem vērā arī ietekme uz nozari vai sabiedrību kopumā, kaut arī to būtu nedaudz grūtāk novērtēt.

Lai uzņēmumu varētu uzskatīt par novatoru, pietiek ar vienu labu ideju — tas var būt gan jauns veids, kā atrisināt kādu problēmu, gan produkts, kas atvieglo cilvēku dzīvi.”