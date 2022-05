Publicitātes foto

Huawei organizē digitālu talantu samitu UNESCO Pasaules konferencē par augstāko izglītību







UNESCO Pasaules konferences par augstāko izglītību ietvaros Huawei organizēja digitālo talantu samitu Barselonā. Samitu gan klātienē, gan virtuāli apmeklēja vairāk nekā 80 izglītības nozares eksperti, kas pārstāvēja valdības, akadēmijas, nozari un UNESCO. Viesi pārrunāja tehnoloģiju lomu augstāka izglītības pārveidošanā ilgstpējības vizrienā. Samitā piedalījās arī desmit studenti no labākajām ES universitātēm, kas bija absolvējuši Huawei globālo ITK apmācību programmu “Seeds for the Future”.

Pasākumu atklāja UNESCO ģenerāldirektores vietniece izglītības jautājumos Stefānija Džanīni (Stefania Giannini) un Huawei valdes loceklis un vecākais viceprezidents Vincents Pengs (Vincent Peng). Savā atklāšanas runā Džanīni sacīja: “Šobrīd mums ir jādara vairāk, lai pārvarētu globālo digitālo plaisu, kas daudziem mūsdienu risinājumus padara nepieejamus un integrētu IKT risinājumus augstākās izglītības sistēmās vai programmās. Tas ir svarīgi ne tikai, lai nodrošinātu absolventu nodarbinātību. Digitālās tehnoloģijas var veicināt arī atvērtākas, elastīgākas un vairāk saistītas augstākās izglītības ekosistēmas.”

Savukārt Pengs aicināja universitātes, korporācijas un valdības sadarboties ilgtspējīgas un iekļaujošas nākotnes vārdā. Viņš stāstīja, ka “digitālajai tehnoloģijai ir potenciāls atkal nodrošināt pasaules izglītības resursu līdzsvaru. Mums būtu jāizmanto digitālās tehnoloģijas, lai izveidotu vairāk uz sadarbību vērstu, atklātu un spēcīgu izglītības sistēmu.”

Pengs stāstīja arī par Huawei iniciatīvām, kuru mērķis ir novērst digitālo plaisu sabiedrībā un attīstīt talantu ekosistēmu, tostarp arī par Huawei IKT akadēmijas projektu, kura ietvaros uzņēmums sadarbojas ar universitātēm, palīdzot tām apmācīt jaunus talantu IKT jomā, iesaistot īpašos apmācību programmās, mācību nometnēs un sacensībās.

“Veidojot Huawei IKT akadēmijas mēs sadarbojamies ar aptuveni 2000 universitātēm visā pasaulē. Mūsu mērķis ar šīs programmas palīdzību līdz 2024. gadam apmācīt jau vairāk nekā 1 miljonu IKT profesionāļu un ekspertu visā pasaulē,” viņš stāstīja. “Šādi vēlamies uzlabot sabiedrības digitālās prasmes, atbalstot ilgtspējīgu sabiedrības un nozaru izaugsmi.”

2008. gadā Huawei uzsāka arī talantu attīstības programmu “Seeds for the Future”, un tā pašlaik nodrošina stipendijas, tehnoloģiju sacensības un digitālo prasmju apgūšanu. Programmas ietvaros visā pasaulē ir apmācīti jau vairāk kā 1,54 miljoni cilvēku. Šobrīd programma darbojas vairāk nekā 150 valstīs, jau trešo gadu arī pie mums Baltijā.

Samitā piedalījās arī vairāku valstu augsta līmeņa Izglītības ministriju pārstāvji, tostarp: Spānijas valsts universitāšu ministra vietnieks Markuss Gonsaless Beilfuss (Markus González Beilfuss), Horvātijas Republikas Zinātnes un izglītības ministrijas valsts sekretārs Ivica Šušaks (Ivica Šušak), Ķīnas Tautas Republikas UNESCO nacionālās komisijas ģenerālsekretārs Cjins Čanvejs (Qin Changwei) un UNESCO Starptautiskā Augstākās izglītības centra direktors Li Mings (Li Ming).

Šušaks jo īpaši uzsvēra, nepieciešamību ieviest digitalizāciju izglītības sistēmā, savā runā uzsverot digitalizācijas priekšrocības Horvātijas skolās.

Pasākumā Huawei un Ernst & Young (EY) laida klajā arī pirmo balto grāmatu Spānijā par digitālo prasmju nākotni. Šī ir viena no četrām baltajām grāmatām, ko Huawei publicēs tuvāko mēnešu laikā. Nākamajās divās tiks vēstīts par talantu attīstību Dienvidāfrikā un Ķīnā.

Izglītības nozare strauji mainās, jo tādas tehnoloģijas kā lielie dati, mākonis, papildinātā realitāte, virtuālā realitāte un mākslīgais intelekts strauji padara hibrīdo mācīšanos pieejamāku visiem. Jaunajā Huawei baltajā grāmatā par izglītību Spānijā norādīts, ka tikai 13% uzņēmumu izmanto šādas modernas tehnoloģijas. Uzņēmumi, kas tās lieto, tā rīkojas galvenokārt stratēģisku lēmumu pieņemšanai.

EY augstākā līmeņa vadītājs Marks Garsija Tamajo (Marc García Tamayo) stāsta, ka “pastāv vēl nebijusi iespēja veicināt lielāku sadarbību starp valsti un uzņēmumiem, lai valdība varētu veidot saikni un veicināt plašāku komunikāciju ar skolām jaunu prasmju attīstīšanā.”

Otrajā panelī eksperti diskutēja par IKT talantu ekosistēmas attīstību Huawei IKT akadēmijas programmas ietvaros. Savus uzskatus pauda un par labāko pieredzi stāstīja Huawei izglītības talantu ekosistēmas augstākā līmeņa direktors Džans Džings (Zhang Jing), Institut Teknologi Bandung rektore Reini Virahadikusuma (Reini Wirahadikusumah), Universidad Nacional Autónoma de México Skaitļošanas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ģenerāldirektorāta direktors Dr. Ektors Benitezs Perezs (Héctor Benítez Pérez) un Singapūras Nacionālās universitātes vicerektors (mācību jauninājumi un kvalitāte) profesors Erle Ļims Čuens Hians (Erle Lim Chuen Hian).

Pasākums tika noslēgts, atzīmējot Huawei sadarbību ar akadēmiskajiem partneriem un valsts organizācijām, tostarp programmas “Seeds for the Future” stipendiju piešķiršanas sākšanu un 11 saprašanās memorandu noslēgšanu ar IKT akadēmijām Eiropā, Āzijas un Klusā okeāna reģionā un Āfrikā.

Uzziniet vairāk par balto grāmatu talantu attīstīšanai Spānijā: https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/local-site/es/pdf/huawei_informe_espana_digital.pdf?la=es