Ideālais vīrietis pēc zodiaka zīmes: kurš ir pirmajā vietā?
Izvēloties vīrieti, svarīga ir ne tikai viņa āriene un raksturs. Bieži vien vērts pievērst uzmanību arī tam, zem kādas Zodiaka zīmes viņš dzimis. Lūk, saraksts ar labākajiem vīriešiem – no sliktākā līdz labākajam.
12. Svari
Svaru zīmes vīrieši ir ļoti harizmātiski, pievilcīgi un sabiedriski, tāpēc viegli iekaro apkārtējo simpātijas. Viņi prot būt galanti un uzmanīgi, kas sākumā rada ideāla partnera iespaidu. Tomēr viņu vēlme patikt visiem bieži kļūst par problēmu attiecībās. Svariem mēdz būt grūti novilkt robežas ar citām sievietēm, un tas var radīt neuzticības risku. Lai gan viņi vēlas būt uzticīgi, viņu raksturs dažkārt nostāda sarežģītās situācijās.