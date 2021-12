Publicitātes foto

Tā kā lielāko dienas daļu cilvēki pavada iekštelpās, ir svarīgi, lai gaisa kvalitāte telpās būtu ļoti laba. Ja telpās nebūs svaigs gaiss, cilvēks nevarēs kārtīgi atpūsties, kā arī nevarēs koncentrēties saviem darba pienākumiem.

Svaigs un pietiekami labi mitrināts gaiss ļauj atpūsties, kā arī palīdz pilnvērtīgi pievērsties saviem darba pienākumiem. Tāpat pietiekami mitrināts gaiss neļauj vairoties dažādiem vīrusiem.

Gan dzīvojamajās, gan biroju telpās ieteicamais mitruma līmenis ir no 30% līdz pat 60%.

Kas jādara, lai nodrošinātu labu gaisa kvalitāti telpā?

Pirmais, ko nepieciešams darīt, lai telpās nodrošinātu labu gaisa kvalitāti, ir regulāri vēdināt telpas. Tomēr ne vienmēr ar to pietiek. Lai, atrodoties telpās, justos maksimāli labi, nepietiek tikai ar to, ka tiek nodrošināta optimāla gaisa temperatūra. Nepieciešams nodrošināt arī vajadzīgo gaisa mitruma un tīrības līmeni.

Labu gaisa kvalitāti nodrošina dažādas iekārtas, piemēram, gaisa attīrītāji, gaisa mitrinātāji vai arī gaisa sausinātāji. Lai saprastu, kura no iepriekš minētajām iekārtām ir vajadzīga Jūsu mājoklī, vispirms nepieciešams izmērīt mitruma līmeni katrā telpā. Lai to izdarītu, jāiegādājas mitruma mērītājs. Atkarībā no iegūtajiem mērījumiem, Jūs zināsiet, kura iekārta ir vajadzīga tieši Jums.

Gaisa attīrītājs

Gaisa attīrītāji ir lieliskas ierīces, kas atbrīvojas no visiem gaisā mītošajiem putekļiem, baktērijām, kā arī vīrusiem. Mūsdienās veikalos var iegādāties dažādus gaisa attīrītāju veidus.

Gaisa attīrītājs ar hepa filtru

Šī ierīce var attīrīt gaisu līdz pat 99%, tādējādi, tiek nodrošināta izcila gaisa kvalitāte, tāda, kas ir labvēlīga cilvēkam. Šādus gaisa attīrītājus iesaka izvēlēties cilvēkiem, kuri ir alerģiski, kā arī cilvēkiem, kuriem ir dažādas hroniskas slimības.

Gaisa attīrītājs jonizators

Šī ierīce spēj negatīvi uzlādēt gaisa daļiņas, kā rezultātā tiek uzlabota gaisa kopējā kvalitāte. Tiek nodrošināti cilvēkam tik ļoti nepieciešamie bioloģiski aktīvie skābekļa joni ar negatīvajiem lādiņiem.

Dabā diezgan lielā daudzumā šie joni veidojas jūras tuvumā vai arī priežu mežos. Tāpēc arī šajās vietās ir vieglāk elpot un šķiet, ka gaiss ir vissvaigākais. Šādus gaisa attīrītājus ieteicams izvēlēties tiem cilvēkiem, kuri vēlas uzlabot savu imūnsistēmu un vielmaiņu, kā arī uzlabot miega kvalitāti.

Gaisa mitrinātājs

Ar šīs ierīces palīdzību iespējams nodrošināt vajadzīgo mitruma līmeni konkrētajā telpā. Diezgan bieži telpās nav vajadzīgais mitruma līmenis un gaiss ir pārāk sauss. Vasarā gaisu sausina kondicionieri, savukārt, ziemas laikā to sausina apkures sistēma.

Ja telpās nav nepieciešamais mitruma līmenis, tad var novērot to, ka pasliktinās pašsajūta, kas ietekmē arī darbspējas. Šīs ierīces īpaši iesaka izvēlēties maziem bērniem, kā arī cilvēkiem, kuri cieš no dažādām alerģijām.

Mūsdienās iespējams iegādāties dažādus gaisa mitrinātāju veidus, piemēram, tradicionālos gaisa mitrinātājus, tvaika mitrinātājus, gaisa mitrinātājus attīrītājus, kā arī ultraskaņas gaisa mitrinātājus. Katram no tiem ir savas pozitīvās īpašības.

Gaisa sausinātājs

Šī ierīce ir jāiegādājas, ja mājoklī ir pārāk liels mitruma līmenis. Gaisa sausinātājs ne tikai rūpēsies par labu pašsajūtu, bet arī novērsīs mitruma radītos bojājumus. Pārāk augsts mitruma līmenis var pavājināt cilvēka imunitātes sistēmu, kā arī izraisīt alerģiskas reakcijas.

Interneta veikals 220.lv plašā klāstā par izdevīgām cenām piedāvā iegādāties gaisa sausinātājus, gaisa mitrinātājus, kā arī gaisa attīrītājus. Atliek vien izvēlēties, kura no iepriekš minētajām ierīcēm ir nepieciešama tiešu Jūsu mājoklim.