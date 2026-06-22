Ieliec akmeni šķīvī un skaties, kas par brīnumiem notiks tavā dārzā 0
Daudzi dārzu īpašnieki vēlas savu pagalmu padarīt ne tikai skaistu, bet arī dzīvu un draudzīgu dabai. Tomēr bieži aizmirstam, ka dārzs nav tikai augi, bet arī dzīvā radība, kas tajā dzīvo – īpaši putni, piemēram, zvirbuļi, melnie strazdi, strazdi un zīlītes.
Ziemā putniem bieži izliek barotavas ar sēklām vai kaltētiem tārpiem, taču arī vasarā viņiem nepieciešama palīdzība. Šajā laikā dabā parasti pietiek barības, taču nereti trūkst ūdens, īpaši karstās dienās.
Tieši šeit ir tāpēc noderīgs viens vienkāršs risinājums – vecs šķīvis vai puķu poda paliktnis, kas piepildīts ar ūdeni. Tas jānovieto dārzā, pusēnā, jo saulē ūdens ātri uzsilst un iztvaiko, turklāt putniem tas kļūst mazāk piemērots. Traukam jābūt seklam, lai arī mazie putni, piemēram, zilzīlītes, varētu droši stāvēt, padzerties vai pat nopeldēties, šāds padoms doots portālā Chip.de.
Ļoti svarīga detaļa ir tieši neliels akmens, kas ielikts ūdens traukā. Tas kalpo gan kā droša nosēšanās vieta putniem, gan kā glābiņš kukaiņiem, kas var iekrist ūdenī un pa to uzrāpties ārā. Šis mazais papildinājums padara ūdens vietu daudz dabai draudzīgāku un drošāku.
Speciālisti, tostarp dabas aizsardzības organizācijas, uzsver, ka šāds ūdens jāmaina katru dienu un trauks regulāri jāizmazgā, lai novērstu baktēriju un slimību izplatīšanos, piemēram, salmonelozi vai trihomonādozi. Siltā laikā šādas infekcijas izplatās īpaši ātri, tāpēc tīrība ir ļoti būtiska.
Šim vienkāršajam paņēmienam ir arī praktisks ieguvums dārza saimniekam. Ja putniem ir pieejams ūdens, viņi mazāk meklē mitrumu augļos un ogās, līdz ar to var tikt saudzēta raža – ķirši, āboli, jāņogas un citi dārza labumi biežāk paliek neskarti.
Turklāt, ja putni pierod pie šādas ūdens vietas, dārzs kļūst dzīvīgāks un interesantāks, jo tajā iespējams ikdienā novērot dažādas putnu sugas pavisam tuvu.