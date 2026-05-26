Interesants triks labākai ražai – apmāni tomātus un izmēģini siltumnīcā elektrisko zobu birsti
Mērķtiecīga tomātu apputeksnēšana var ievērojami palielināt to ražu. Tikai retais to zina: bieži vien pie vainas nav kopšanas kļūdas, bet gan vibrācijas trūkums, kas izšķir tomātu ražas likteni. Šis parastais mājsaimniecības priekšmets var palīdzēt būtiski uzlabot apputeksnēšanu.
Tie, kuri audzē tomātus siltumnīcā, ziemas dārzā vai uz palodzes, zina šo problēmu: augi zied krāšņi, taču beigās izveidojas ievērojami mazāk augļu, nekā gaidīts. Iemesls bieži ir pārsteidzoši vienkāršs – trūkst apputeksnētāju un kustības. Ar vienkāršu triku to var uzlabot, piemēram, izmantojot elektrisko zobu birsti.
