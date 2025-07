FOTO: Kolāža – alkohols/ “Prozit” konfektes

Sociālajā medijā “Threads”, lietotāji aktīvi apspriež gaidāmos alkohola tirdzniecības ierobežojumus, kas stāsies spēkā jau rīt – 1. augustā. Starp diskusiju tematiem neiztrūkst arī ironijas un radošu ideju – kā iespējams apiet stingrākos noteikumus.

Kāda lietotāja vaicā: “Interesanti, vai Prozit konfektes (18,5 % alkohola) pēc aizliegtā tirdzniecības laika būs legāli pieejamas? Tas varētu būt “labs haks” atkarīgajiem – ja tiešām no tām var piedzerties. “Laimai” peļņa. Un vēl “Pergale” taču ir liķierkončas ar 13 %?”

Cits komentētājs ironizē par sabiedrības atjautību:

“Domāju, hroniskajiem alkoholiķiem šī nebūs reāla alternatīva, bet zinot, kāda ir izdoma, iespējams, arī roku dezinfekcijai vajadzētu ierobežojumus noteikt ar šo pašu laiku.”

Tomēr ir arī skeptiskāki viedokļi. Kāds vīrietis norāda: “Tie, kuri varētu piedzerties no šīm konfektēm, nav tik izmisuši, lai alkoholu uzņemtu šādā veidā.”

Savukārt kāds cits lietotājs diskusiju pavērš pavisam citā virzienā: “Baumo, ka arī kefīrā ir alkohols, bet, lai apreibtu, jāizdzer ļoti daudz. Hardcore lietotāji ņems odekolonu – nemāžosies ar Prozit.”

Valsts ieņēmumu dienests un Veselības ministrija līdz šim nav skaidri komentējuši, vai augstas alkohola koncentrācijas pārtikas produkti, piemēram, liķierkonfektes, arī tiks iekļauti regulējumā.

Jau iepriekš rakstījām, ka Latvijā no 1. augusta alkoholisko dzērienu tirgošana darbadienās un sestdienās būs aizliegta no plkst. 20 līdz nākamās dienas plkst. 10, svētdienās – no plkst.18 līdz pirmdienas plkst. 10. Tāpat stāsies spēkā stingrāki alkohola reklāmas ierobežojumi, kā arī ierobežos “grādīgo” patēriņu, spēlējot azartspēles. To paredz ceturtdien, 9. janvārī, Saeimā pieņemtie grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuru mērķis ir mazināt alkohola patēriņu sabiedrībā.

Latvijas Alkohola nozares asociācija uzskata, ka šīs izmaiņas nenesīs cerēto rezultātu. Asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols atzīmēja: “Mēs kā nozare esam minējuši arī komisijā iepriekš, ka šie ierobežojumi kā tādi nenesīs rezultātu. To mēs esam arī teikuši, ka pēc būtības ir jāsāk ar sabiedrības kultūras maiņu, patēriņa maiņu. Un ierobežojumi kā tādi tos rezultātus nedos. Kaut vai tas pats laika ierobežojums, – mūsuprāt, tas rezultēsies tajā, ka Latvijas cilvēki alkohola krājumus mājās palielinās.”

