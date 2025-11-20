Igauņi baidās par savas valsts drošību, bet mēs piešķiram augstākās kategorijas pielaidi valsts noslēpumam. Puče atklāj “jautras” aizkulises par mūsu valsts drošību 0
TV24 “STOPkadri” ēterā žurnālists un raidījumu vadītājs Armands Puče atklāj kārtējo skandalozo stāstu par politiskajām aizkulisēm – šoreiz saistībā ar Saeimas deputātu Igoru Judinu, kurš, neskatoties uz problēmām kaimiņvalstī, Latvijā saņēmis augstākās kategorijas pielaidi valsts noslēpumam.
“Vai jums ir pielaide valsts noslēpumam? Gatim Truksnim nav pielaides, bet pastāstīšu par citām pielaidēm, kas varētu būt ļoti interesantas,” Puče ieintriģē skatītājus.
Stāsts ir par igauņiem, kuri savā zemē satika dažus Latvijas krievus un pateica viņiem, lai vācas prom. Konkrētais gadījums ir saistīts ar kādu nopietnu personu – Saeimas deputātu Igoru Judinu. Stāstā iesaistās vēl kāda persona – bēdīgi slavenais Rosļikovs. Judins Tallinā bija gaidījis tieši viņu.
Kā zināms, Rosļikovs no Igaunijas tika izraidīts, balstot izraidīšanu uz valsts drošības apdraudējumu.
“Neticēsiet – Judins strādā Saeimas Nacionālās drošības komisijā. Nacionālā drošība – kas var būt vienkāršāks, vai ne?” ironiski jautā Puče.
Izrādās, Judinam ir arī pirmās kategorijas pielaide darbam ar valsts noslēpumu. “Judins igauņiem neder, bet mums der Saeimas Nacionālās drošības komisijā. Interesanti, jautri,” saka Puče.