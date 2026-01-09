Tramps pieprasa skaidru atbildi no Putina: tagad uz galda ir divi scenāriji 0
Pēc vienošanās par miera plāna galvenajiem punktiem ar Ukrainu, Donalda Trampa administrācija pārgāja uz nākamo posmu – centieniem iegūt tiešu atbildi no Krievijas diktatora Vladimira Putina uz šo priekšlikumu.
Žurnālisti vērš uzmanību uz to, ka pirms tam Putins publiski nebija gatavs nopietni apsvērt Kijevas un Vašingtonas sagatavoto darījumu.
Tikšanās ar Krievijas sūtni notika pēc divu dienu sarunām starp ASV pusi un Ukrainas un Eiropas augstākajām amatpersonām, tostarp Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski, kā arī Vācijas, Francijas un Apvienotās Karalistes līderiem.
Galvenā uzmanība tika pievērsta diviem jutīgākajiem jautājumiem: drošības garantijām Ukrainai pēc pamiera un iespējamām Ukrainas teritoriālajām koncesijām Donbasā. Zelenskis ceturtdien sacīja, ka vienošanās starp ASV un Ukrainu par drošības garantijām ir gatava galīgai pārskatīšanai augstākajā līmenī.
Pēc Zelenska teiktā, konsultāciju laikā tika apspriesti sarežģīti jautājumi, kas pārsniedz karadarbības pamata pārtraukšanu. Zelenskis arī apstiprināja, ka Ukraina ir informēta par ASV nodomu tieši sadarboties ar Krieviju par pašreizējo priekšlikumu. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka diplomātiskie centieni jāpapildina ar pastiprinātu spiedienu uz Maskavu.
Pēc Ukrainas amatpersonu teiktā, tiek apspriesti divi turpmāko soļu scenāriji. Pirmais ir Ukrainas prezidenta vizīte Amerikas Savienotajās Valstīs nākamajā nedēļā, lai personīgi tiktos ar savu amerikāņu kolēģi un pabeigtu vienošanos par drošības garantijām. Otra iespēja ir rīkot šādu sanāksmi Pasaules Ekonomikas foruma Davosā malā.