NMPD saņem zvanu no satraukta iedzīvotāja – tas, ko mediķi notikuma vietā ieraudzīja, liek šausmās sastingt
Aukstajā laikā kādā ilgstoši nekurinātā mājoklī atrasti divi cilvēki, no kuriem viens bija pārsalis, bet otrs – jau miris.
Kā aģentūrai LETA apstiprināja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), šonedēļ mediķi saņēma zvanu no kāda iedzīvotāja, kas pamanījis, ka jau vairākas dienas nav redzēti kaimiņi, kuriem vajadzētu būt mājās.
Notikuma vietā NMPD mediķi konstatējuši, ka divi cilvēki ilgstoši bija atradušies nekurinātā dzīvesvietā, kā rezultātā vienu ar smagu ķermeņa atdzišanu nogādāja slimnīcā, bet otram konstatēja nāvi.
Aukstajā laikā NMPD aicina biežāk piezvanīt un apraudzīt vientuļos, gados vecākos cilvēkus vai tos, kuriem ir kādas hroniskas saslimšanas vai citas veselības problēmas, lai pārliecinātos, ka viņiem nav nepieciešama palīdzība, piemēram, sanest malku, sagādāt pārtiku un sadzīvē nepieciešamās lietas ilgākam periodam, lai vieglāk veikt ikdienas darbus un nav lieki jādodas aukstumā.