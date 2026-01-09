Ilustratīvs foto. Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna Daudzstāvu dzīvojamo ēku pagalmā Vecmīlgrāvī.
Ilustratīvs foto. Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna Daudzstāvu dzīvojamo ēku pagalmā Vecmīlgrāvī.
Foto: Sintija Zandersone/LETA

NMPD saņem zvanu no satraukta iedzīvotāja – tas, ko mediķi notikuma vietā ieraudzīja, liek šausmās sastingt 1

LETA
15:41, 9. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Aukstajā laikā kādā ilgstoši nekurinātā mājoklī atrasti divi cilvēki, no kuriem viens bija pārsalis, bet otrs – jau miris.

Kokteilis
Šo četru zodiaka zīmju dzīvēs sākas “melnā svītra” – tās jau sāk saskarties ar nopietniem dzīves pavērsieniem
VIDEO. FOTO. Knapi, knapi – Tramps acīmredzami nebija formā. Pieaug bažas par viņa veselību 48
Veselam
Pazemini holesterīnu dabīgā veidā – 10 pārtikas produkti, kas patiesi “strādā”
Lasīt citas ziņas

Kā aģentūrai LETA apstiprināja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), šonedēļ mediķi saņēma zvanu no kāda iedzīvotāja, kas pamanījis, ka jau vairākas dienas nav redzēti kaimiņi, kuriem vajadzētu būt mājās.

Notikuma vietā NMPD mediķi konstatējuši, ka divi cilvēki ilgstoši bija atradušies nekurinātā dzīvesvietā, kā rezultātā vienu ar smagu ķermeņa atdzišanu nogādāja slimnīcā, bet otram konstatēja nāvi.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Soctīklos saplūcas, ārā ir putenis, pilnputenis vai sniegvilksnis?! Vai svētdien tas turpināsies – laika prognoze
Vārdu pārmaiņa ar ierēdņiem? Filmēt drīkst, jā, bet tālāk – var tikt pie kriminālatbildības; skaidrojam likumu
VIDEO. Irāņi nepadodas – protesti pret islāmisko režīmu nerimst; demonstrantus aicina ieņemt pilsētu centrus

Aukstajā laikā NMPD aicina biežāk piezvanīt un apraudzīt vientuļos, gados vecākos cilvēkus vai tos, kuriem ir kādas hroniskas saslimšanas vai citas veselības problēmas, lai pārliecinātos, ka viņiem nav nepieciešama palīdzība, piemēram, sanest malku, sagādāt pārtiku un sadzīvē nepieciešamās lietas ilgākam periodam, lai vieglāk veikt ikdienas darbus un nav lieki jādodas aukstumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kā deklarēto adresi drīz varēšu norādīt savu darbavietu,” Agate atklāj, cik diennaktis “nokapājusi” ātrajā palīdzībā pēdējo divu nedēļu laikā
“Viņa bija tik pārgurusi, ka, iespējams…” Savu versiju par traģēdiju Daugavā izteikusi Ilonas kolēģe Marina
“19 gadus vecai pacientei bija sākušās dzemdības” – NMPD mediķi netipiskā vietā palīdzējuši nākt pasaulē meitenītei
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.