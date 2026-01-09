Tagad iesaistījusies arī Polija: ārlietu ministrs tieši nosauc, kas Putinu “noliks uz lāpstiņām” 0
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis uzskata, ka Krievijas ekonomikas krīze piespiedīs Putinu sēdēt pie sarunu galda, lai izbeigtu karu pret Ukrainu, raksta dialog.ua.
Taisnīgas beigas karam par Ukrainu būs, ja Krievijas “elite” sapratīs, ka Krievijas armijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. gadā bija kļūda. Šādu paziņojumu intervijā TVP World izteica Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis.
Pēc viņa teiktā, rietumvalstīm nevajadzētu pieļaut kompromisus ar Krieviju jautājumā par kara izbeigšanu Ukrainā. Polijas politiķis saka, ka kompromisivarētu novest pie tā, ka Krievijas armija nākotnē varētu atkal iebrukt Ukrainas teritorijā.
Sikorskis uzskata, ka turpmāka krīze Krievijas ekonomikā joprojām piespiedīs diktatoru Vladimiru Putinu sēdēt pie sarunu galda, lai izbeigtu karu pret Ukrainu. Polijas Ārlietu ministrijas vadītājs ir pārliecināts, ka Putina plāni sagrābt visu Ukrainu ir nesasniedzami.
Atgādinām, ka 2025. gada novembrī ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ierosināja jaunu plānu Krievijas kara izbeigšanai pret Ukrainu.
Sākotnēji tai bija 28 punkti, bet pēc konsultācijām ar Ukrainas delegāciju un Eiropas līderiem palika tikai 20 punkti. Jau gandrīz divus mēnešus notiek konsultācijas starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Ukrainu, Eiropu un Krieviju par miera līguma noteikumiem.
Kremlis sazinās tikai ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Šobrīd Amerikas Savienotās Valstis ir vienojušās par daudziem jautājumiem ar Kijevu un Eiropu. Atliek apspriest tikai teritoriālo jautājumu un Zaporižjas AES, ko okupēja Krievijas armija.
Jautājums par drošības garantijām Ukrainai, kas ASV un Eiropai tai būtu jāsniedz pēc kara, tika panākts šonedēļ sarunās Parīzē. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Ukrainas sarunas ar Eiropas partneriem un ASV “ir sasniegušas jaunu pagrieziena punktu”. Pēc viņa domām, karš varētu beigties 2026. gada pirmajā pusē.