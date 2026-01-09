Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis piedalās preses konferencē pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Ārlietu ministrijā.
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis piedalās preses konferencē pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Ārlietu ministrijā.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Tagad iesaistījusies arī Polija: ārlietu ministrs tieši nosauc, kas Putinu “noliks uz lāpstiņām” 0

LA.LV
7:57, 9. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis uzskata, ka Krievijas ekonomikas krīze piespiedīs Putinu sēdēt pie sarunu galda, lai izbeigtu karu pret Ukrainu, raksta dialog.ua.

Veselam
Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim
TV24
“Tramps tikko aicināja savus cilvēkus pamest Krieviju, tas norāda, ka, iespējams, viņš gatavojas reālām darbībām,” atklāj Slaidiņš 94
“Tramps ir pamodinājis Putina ļaunāko murgu.” Vai Kremlī šobrīd valda bailes?
Lasīt citas ziņas

Taisnīgas beigas karam par Ukrainu būs, ja Krievijas “elite” sapratīs, ka Krievijas armijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. gadā bija kļūda. Šādu paziņojumu intervijā TVP World izteica Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis.

Pēc viņa teiktā, rietumvalstīm nevajadzētu pieļaut kompromisus ar Krieviju jautājumā par kara izbeigšanu Ukrainā. Polijas politiķis saka, ka kompromisivarētu novest pie tā, ka Krievijas armija nākotnē varētu atkal iebrukt Ukrainas teritorijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. “Tas nevienam nepatīk, tātad kādam ir izdevīgi!” Pašmāju aktieri Ančevskis, Hiršs un Jančevska apvieno spēkus pret kopīgu mērķi
VIDEO. Raķete lidoja ar 13 000 kilometriem stundā! Krievi aizvadītajā naktī “izmanto smago artilēriju” uzbrukumiem Ļvivā
Tramps pieprasa skaidru atbildi no Putina: tagad uz galda ir divi scenāriji

Sikorskis uzskata, ka turpmāka krīze Krievijas ekonomikā joprojām piespiedīs diktatoru Vladimiru Putinu sēdēt pie sarunu galda, lai izbeigtu karu pret Ukrainu. Polijas Ārlietu ministrijas vadītājs ir pārliecināts, ka Putina plāni sagrābt visu Ukrainu ir nesasniedzami.

Atgādinām, ka 2025. gada novembrī ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ierosināja jaunu plānu Krievijas kara izbeigšanai pret Ukrainu.

Sākotnēji tai bija 28 punkti, bet pēc konsultācijām ar Ukrainas delegāciju un Eiropas līderiem palika tikai 20 punkti. Jau gandrīz divus mēnešus notiek konsultācijas starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Ukrainu, Eiropu un Krieviju par miera līguma noteikumiem.

Kremlis sazinās tikai ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Šobrīd Amerikas Savienotās Valstis ir vienojušās par daudziem jautājumiem ar Kijevu un Eiropu. Atliek apspriest tikai teritoriālo jautājumu un Zaporižjas AES, ko okupēja Krievijas armija.

Jautājums par drošības garantijām Ukrainai, kas ASV un Eiropai tai būtu jāsniedz pēc kara, tika panākts šonedēļ sarunās Parīzē. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Ukrainas sarunas ar Eiropas partneriem un ASV “ir sasniegušas jaunu pagrieziena punktu”. Pēc viņa domām, karš varētu beigties 2026. gada pirmajā pusē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps pieprasa skaidru atbildi no Putina: tagad uz galda ir divi scenāriji
TV24
“Tramps tikko aicināja savus cilvēkus pamest Krieviju, tas norāda, ka, iespējams, viņš gatavojas reālām darbībām,” atklāj Slaidiņš
“Tramps ir pamodinājis Putina ļaunāko murgu.” Vai Kremlī šobrīd valda bailes?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.