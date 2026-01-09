Ziema ir klāt, tas nozīmē, ka savi ikmēneša ienākumi nu jāpārdala, jo procentuāli lielu daļu no tiem aizņems maksājumi par siltumu. Man uzrakstīja bērnudārza audzinātāja Anna, kura publiski jautā jautājumu, kas nomoka daudzu profesiju pārstāvjus – kā lai izdzīvo ar šādu algu?
“Lasot iepriekšējos “negodīgas algas” rakstos, cik šobrīd liela ir vidējā alga valstī, salīdzinu ar savu visa mēneša algu – 780 eiro pirms nodokļu nomaksas. Strādāju par skolotāja palīgu PII jeb auklīti. Darbs intensīvs un nogurdinošs visas dienas garumā. Auklīte ir pirmkārt skolotāja palīgs, jo tas ir komandas darbs. Vēl 90% bērnu aprūpe ir auklītes pienākums. Arī rūpes par tīrību un kārtību un sanitāro stāvokli ir auklītes pienākums.
Vēl ir situācijas kad audzinātājas slimo, viņu bērni slimo, ilgstoši ņem slimības lapas. Atkal auklītei jātiek galā ar papildus pienākumiem, jo no ielas jau aizvietotāju paņemt nevar. Piemaksas nav paredzētas, jo darbs tiek paveikts tajās pašās astoņās darba stundās.
Vai ir iespējams noskaidrot cik PII algas auklītēm ir no 750 līdz 800 eiro pirms nodokļu nomaksas? Un cik lielai daļai ir augstākas.
Arī mums ir tādas pašas sadzīves izmaksas un komunālie maksājumi kā citiem. Un kādas būs pensijas saņemot tik mazu atalgojumu par pilnas slodzes darbu kaut gan darba stāžs ir liels,” Anna raksta.
Jautāju Izglītības ministrijai, kā tad veidojas pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku algas.
Skolotāju palīgi jeb auklītes ir darbinieki, kuru darba samaksa tiek nodrošināta no pašvaldību budžeta un algas likme, līdzīgi kā citur strādājot, nedrīkst būt zemāka par valstī noteikto minimālo algu – 740 eiro.
No valsts budžeta tiek apmaksāts pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojums tikai piecgadīgo un sešgadīgo izglītošanā iesaistītajiem pedagogiem, viss pārējais tiek finansēts no pašvaldības budžeta, tātad par auklīšu algu atbild katras pilsētas pašvaldība.
Savukārt, pirmsskolas izglītības pedagogiem zemākā algas likme par 40 stundu darba nedēļu ir 1566 eiro.
