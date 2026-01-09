Rīgā ir kāda iela, kurā aktīvi rit uzņēmējdarbība, līdz ar to ir arī intensīva satiksme un gājēju plūsma, taču pašvaldība jau ilgstoši nevar un nevar sakārtot šo posmu, parūpējoties par gājēju, velosipēdistu un arī šoferu drošību. Stāsts ir par Granīta ielu.
LA.LV redakcijā vērsās Katrīna Rabkeviča, kura ir uzņēmumu iniciatīvas “Droša Granīta iela” pārstāve. Viņa iezīmē skaudro ainu: “Vēl divi cilvēki šoruden ir cietuši ceļu satiksmes negadījumos Granīta ielā Rīgas posmā, šoreiz diemžēl ir letāli iznākumi, bet pilsēta gadu no gada turpina atlikt gājējiem un velosipēdistiem drošas infrastruktūras izbūvi Granīta ielā, kaut tehniskais projekts ir jau izstrādāts.”
Vairākas cilvēku nāves seko viena otrai
Pagājušā rudenī 11. oktobrī Granīta ielā 13A no ceļu satiksmes negadījumā gūtajām traumām mira riteņbraucēja. Novembrī netālu no “Virši-A” degvielas uzpildes stacijas smagi tika traumēts gājējs, kurš arī nomira, bet pirms vairākiem gadiem šajā posmā smagas traumas ieguva kāda uzņēmuma darbiniece, kas šķērsoja ielu, lai nokļūtu pieturvietā.
Visā Granīta ielas Rīgas posmā nav gājēju pāreju vai luksoforu, nav trotuāra gājējiem un nav apgaismojuma, bet braucamā ceļa mala ir nepārredzama krūmāju dēļ. Tas ik dienu apdraud gājējus un velosipēdistus, ņemot vērā augsto satiksmes intensitāti. It īpaši dzīvības draudi pieaug rudens, ziemas, agrā pavasara periodā, kad došanās uz darbu notiek tumsā.
“Domei un Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam ir jāizvērtē prioritātes 2026.gada budžetā – vai tiešām tie būs miljonus eiro vērti kociņi un apstādījumi Rīgas centrā, jaunas gājēju pārejas un pārbūvēti krustojumi vietās, kur jau ir droša šķēršošana, vai tomēr infrastruktūras Granīta ielā sakārtošana, lai neciestu vairāk cilvēku un ģimeņu,” norāda Katrīna Rabkeviča.
Uzņēmumi Granīta ielā pērn izveidoja pilsonisku iniciatīvu “Droša Granīta iela” ar mērķi panākt, lai Rīgas dome nodrošina dzīvībai drošu infrastruktūru rīdzinieku nokļūšanai uz un no darba vietām Granīta ielā.
Šobrīd šajā rūpnieciskajā un biroju rajonā darbinieki ir spiesti katru dienu riskēt ar savām dzīvībām. Par šiem jautājumiem uzņēmumi jau daudzus gadus ceļ trauksmi Rīgas domes vadībai, deputātiem, atbildīgajam Ārtelpas un mobilitātes departamentam un Satiksmes un transporta lietu komitejai. Diemžēl šajā laikā nav paveikts neviens reāls uzlabojums infrastruktūrā, lai rīdziniekiem būtu droša brauktuvju šķērsošana un nokļūšana līdz pieturvietām, kā arī pārvietošanās ar riteni, lai nokļūtu uz darbu vai mājām.
Rīgas domes tipiska atbilde – “projekts ir, naudas nav”
Visupirms jau pērnā gada nogalē sazinājos ar Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldi. Tās pārstāvju sniegtā atbilde it kā izklausās labi.
Vispirms tiek norādīts, ka vien pērn tika pabeigta šīs ielas būvprojekta izstrāde, līdz ar to neesot korekti apgalvot, ka projekta realizācija tiek atlikta. Visiem procesiem esot jānotiek pakāpeniski.
Pērn sniegtajā atbildē tika norādīts, ka, “ņemot vērā, ka projekta izstrāde noslēdzās šogad, tad šī gada budžetā Granīta ielas projekta realizācija netika paredzēta, bet tā tiek virzīta uz 2026. gada budžetu. Aptuvenās projekta izmaksas ir 2,2 miljoni eiro”.
Saskaņā ar izstrādāto projektu ir paredzēts izbūvēt šādas lietas:
• jaunu gājēju un velobraucēju infrastruktūru Granīta ielā un Krustpils ielas posmā no Granīta ielas līdz mobilitātes punktam “Šķirotava”;
• regulējamu gājēju pāreju pie Granīta un Radžu ielas krustojuma;
• gājēju šķērsošanas vietas;
• jaunu apgaismojumu gan gājēju ietves zonai, gan brauktuves zonai;
• kā arī veikt satiksmes organizācijas izmaiņas, atjaunot/pārbūvēt pieturvietas un atjaunot ielas segumu.
Granīta ielas sakārtošana ir pilsētas mēra un viņa partijas pārziņā
Lai gan precīzāks apstiprināto projektu saraksts tiks definēts 21.janvārī, kad notiks domes budžeta apstiprināšanas sēde, kuluāros dzird runājam, ka arī šogad Granīta ielā izmaiņu nebūs. Satiksmes infrastruktūra ir Rīgas mēra Viestura Kleinberga partijas atbildība – ja tie iekļaus budžeta paketē, tad būs – ja nē, tad diemžēl visticamāk ieguls atvilktnē un Granīta ielas strādājošajiem būs jāturpina riskēt ar savām dzīvībām.
Vai tiešām tā varētu būt? Nolēmu sazināties ar četru vadošo domes frakciju pārstāvjiem, lai katram atsevišķi pajautātu, vai viņi atbalsta šī projekta iespējami drīzu realizēšanu.
Visupirms sazinājos ar mēra pārstāvēto frakciju “PROGRESĪVIE”, jo tieši viņiem pieder gala vārds. Jautājumus uzdevu šīs frakcijas pārstāvei Martai Kotello, kura ir Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja.
M.Kotello ir atsaucīga un sākotnēji atbild tā, kā Granīta ielas braucējiem un gājējiem patiktu: “Precīzus lēmumus varēšu teikt pēc 21.janvāra, kad būs notikusi budžeta apstiprināšanas sēde, taču šobrīd varu apstiprināt, ka projekts ir gatavs, un tam ir piešķirta ļoti augsta prioritāte.”
Tālāk gan viņa norāda, ka situācija nav tik vienkārša – vairs neesot iespēju infrastruktūras projektiem aizņemties no valsts, līdz ar to domes rīcībā esot nesalīdzināmi mazāk finansējuma nekā citus gadus.
Un te arī M.Kotello atbilde, kas pagaidām neiepriecina:
Jebkurā gadījumā precīzāka atbilde būs iespējama pēc 21.janvāra.”
Vai tiešām tas nozīmē, ka vēl vismaz gadu šī iela būs bīstama?
Atliek noskaidrot, ko par to domā pārējo vadošo domes frakciju pārstāvji. Sazinos ar bijušo Rīgas mēru un pašreizējo Rīgas vicemēru Vilni Ķirsi, kura vadīšanas laikā Granīta ielas sakārtošanai tika pievērsta uzmanība.
V.Ķirsis saka: “Mēs mērķtiecīgi gājām uz to, lai tiktu sakārtota gājēju drošība – šobrīd viņiem tur jāiet pa braucamo daļu, arī pieturvietas un ielas šķērsošanas vietas ir jāsakārto. Šobrīd projekts ir gatavs, es ļoti ceru, ka mani “pēcnācēji” to virzīs tālāk un jau šogad realizēs, es noteikti atbalstu un atbalstīšu šo projektu.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rakstiski arī pauda atbalstu projektam: “Mūsu frakcija jau pirms gada pauda atbalstu gājēju infrastruktūras sakārtošanā Granīta ielā, jo šī ir nozīmīga industriālā zona Rīgā, kur koncentrējas daudz investoru, ražošanas un loģistikas uzņēmumu. Tāpēc, ja mūsu koalīcijas partneri, kuru atbildībā ir šī joma, virzīs šī projekta īstenošanu budžeta paketē, mēs to noteikti atbalstīsim.”
Aizņemtā brīdī izdodas “noķert” arī Edgaru Bergholcu, kurš pārstāv Apvienoto sarakstu un ir Pilsētas attīstības komitejas vadītājs. Viņš vien īsi norāda, ka atbalsta šīs ielas sakārtošanu.
LA.LV turpinās sekot līdzi šī jautājuma attīstībai arī pēc 21.janvāra, ziņosim par pieņemtajiem lēmumiem, tikmēr ļaudis, kuru ikdienas maršrutā ir Granīta iela, no visas sirds cer, ka darbi varētu tikt uzsākti jau šogad, jo cilvēku drošībai ir jābūt pilsētas prioritātei.
