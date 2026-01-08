Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim 0
Kad esat izsalcis, ir vilinoši paķert pirmo lietu, ko ieraugāt virtuvē – vienalga, vai tas ir no rīta, vai pēc darba vakarā. Daži pārtikas produkti tukšā dūšā var radīt kuņģa darbības traucējumus, diskomfortu vai pat gremošanas problēmas.
Ir svarīgi zināt, kas var kaitēt un kā izvairīties no nevēlamām sekām, raksta vietne RealSimple. Publikācijā eksperti uzsver, ka konkrēti ēdieni tukšā kuņģī rada ķermeni jutīgāku pret skābēm, asiem vai stimulējošiem produktiem, pat ikdienišķi ēdieni var radīt refluksu, vēdera uzpūšanos vai caureju.
Pareiza ēšanas secība un produktu kombinācija palīdz mazināt šīs blakusparādības. Lūk, turpinājumā nosaukti šie produkti, no kuriem izvairīties, ja vēders ir tukšs!