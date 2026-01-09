“Sazinājos ar policiju, jo tas man nelika mieru,” vīrietis pretējā dzīvokļu namā pamana ko neparastu un rīkojas 0

7:39, 9. janvāris 2026
Kaimiņi ir cilvēki, kuri par tevi zina vairāk nekā tu domā. Kaimiņi mums ir blakus, tie mūs redz un dažreiz var arī izglābt! Kāds vīrietis sociālajā tīklā Threads dalījies ar to, kā rīkojies, kad pamanījis, ka pretējā daudzdzīvokļu namā visu laiku deg gaisma.

“Manai mājai pretī ir vēl viena māja, kurai es redzu visus dzīvokļus. Vienā no dzīvokļiem apmēram divas ar pusi, nepārspīlējot, visu dienu deg gaisma. Vai nu kāds, aizbraucot atvaļinājumā, ir aizmirsis izslēgt gaismu, vai kādam kaut kas ir noticis…

Vienvārdsakot, sazinājos ar policiju, jo tas man neliek mieru. Stulbie “true crime” raidījumi man liek pārdomāt lietas.

Policija : “ […] dzīvoklis tika atrasts un konstatēts, ka personai, kura tur dzīvo ir viss kārtībā un nav nekāda veida apdraudējuma. Persona informēja, ka apgaismojums deg visu diennakti, jo personai tas ir nepieciešams. “

Vismaz ceru, ka sabiedēju personu kas tur dzīvo,” vīrietis labsirdīgi smej.

Komentāros cilvēki dalās savos piedzīvojumos, kad līdzīgi pamanījuši ko dīvainu, dzirdējuši ko aizdomīgu no kaimiņu dzīvokļa un zvanījuši policijai. Dažiem šī izvērtusies par komisku pieredzi, bet ne viens vien ir arī izglābis šādā veidā dzīvību! Kaimiņi redz visu un galvenais nebūt vienaldzīgam!

