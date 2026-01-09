VIDEO. “Tas nevienam nepatīk, tātad kādam ir izdevīgi!” Pašmāju aktieri Ančevskis, Hiršs un Jančevska apvieno spēkus pret kopīgu mērķi 25

8:35, 9. janvāris 2026
Pēdējās dienās daudz vēstīts un publiski diskutēts par kaislībām Dailes teātrī, tomēr aktierus var vienot arī citi mērķi. Šoreiz pašmāju aktieru zieds – Juris Hiršs, Zane Jančevska un Ainārs Ančevskis apvienojuši spēkus, lai cīnītos pret vēja ģeneratoru uzstādīšanu Vecumnieku pusē.

Ekrānuzņēmums no Facebook

“Ļoti smuki, skaļi vārdi vienmēr tiek teikti, domājot par reģioniem. Es pārcēlos projām no Rīgas, lai būtu miers, bet tagad mums plāno 86 turbīnas. Un kas mani tā bišķiņ nošokēja – ir skaidrs, ka putniem nav iebildumu, brieži ir parakstījuši, ka viņi tam piekrīt, sliekas ir sajūsmā. Pētījums par to, kāda tam ir ietekme uz cilvēku, izrādās nemaz nav tik svarīgs,” ar sašutumu par Vecumnieku pusē ieplānoto vēja turbīnu meža attīstību šīs nedēļas raidījumā “Bez Tabu” dalās Ančevskis.

Hiršs kolēģim piekrīt. “Kuram tas patīk? Nevienam! Tātad kādam tas ir ļoti izdevīgi. Tam, kam tas ir izdevīgi, tas ir materiāli ļoti izdevīgi acīmredzot. Kāpēc man būtu jāpriecājas par to, ka man pie mājas būs propellers? Viņš tur dūks un būs kaut kādas gaismiņas naktīs. Es iešu kafiju vārīt un man varbūt būs jautri!” ar ironisku smaidu sejā raidījumā Bez Tabu norāda Hiršs.

Plašāk sižetā.

