Foto: EPA/Scanpix/LETA

Igaunijā suns atnes un pie kādas mājas durvīm noliek mirušu zīdaini. Policija mēģina atrast viņa māti Ieteikt







Igaunijas policijai nav izdevies atrast sievieti, kuras mirušo bērnu atrada un pie kāda lauku viensētas mājas durvīm nolika suns, vēsta ERR.ee

Pirmdien, 5. februārī, policija saņēma ziņojumu, ka Lēnes-Nigulas pagastā kādā lauku sētā suns atnesis un nolicis pie durvīm mirušu zīdaini.

Nav informācijas par to, kur suns atrada mirušo bērnu, un policija turpina pārmeklēt apkārtni, meklējot jebkādas norādes.

Policija ir pārbaudījusi slimnīcas un runājusi ar vecmātēm, bet nav identificējusi bērna māti. Iespējams, ka dzemdētāja nav dzīvojuši šajā apkārtnē.

“Mēs vēl nevaram noteikt, no kurienes ir bērna māte. Iespējams, viņa ir no cita novada. Ir nozīmētas ekspertīzes, iespējams, tās sniegs kādas atbildes, sacīja Vello Palmits no Hāpsalu policijas iecirkņa.

Palmits cer, ka šonedēļ kļūs skaidrs, vai bērns piedzimis dzīvs, vai arī dzimis nedzīvs. Tā kā māti nav izdevies atrast, izmantojot slimnīcas un vecmātes, iespējams, viņa nekur nav reģistrēta.

Papildus meklēšanai tuvākajā apkārtnē policija cenšas atrast arī citas norādes.

Policija pārbauda visas iespējamās versijas, kā arī saņemtos anonīmos ziņojumus.