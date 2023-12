Igaunijas robežsardze brīdinājusi valsts iedzīvotājus no ceļošanas uz Krieviju. Igaunijas robeža ar Krievijas Federāciju var tikt slēgta “stundas laikā” pēc attiecīga valdības lēmuma, brīdina Tallina.

Par to svētdien, 3.decembrī, ziņoja Somijas mediju kompānija Yle, atsaucoties uz Igaunijas Policijas un robežsardzes vadības teikto.

Viņas vārdi izskanēja laikā, kad Narvas robežšķērsošanas kontrolpunktā pieauga imigrācijas gadījumu skaits pēc tam, kad Somija slēdza visus savus kontrolpunktus uz robežas ar Krievijas Federāciju.

Helsinku lēmuma rezultātā Igaunijas un Krievijas robežu šķērsojošo cilvēku skaits ir pieaudzis vidēji par tūkstoti cilvēku nedēļā. Tas ir par 25% vairāk nekā parastā satiksme.

Tallina varētu sekot Helsinku piemēram, un lūdza Igaunijas iedzīvotājus nebraukt uz Krievijas Federāciju. “Mēs lūdzam jūs nebraukt uz Krieviju. Tie, kas jau ir ceļojuši uz Krievijas Federāciju, var nonākt strupceļā, kad atgriezties būs ļoti grūti,” viņa sacīja.

🇪🇪🇷🇺| After Finland, Estonia also prepares to completely close its border with Russia.

Hundreds of illegal immigrants began heading towards Estonia after Finland decided to close and strengthen its border with Russia. pic.twitter.com/2YPCZ64Yaz

— Eternal Glory (@EternalGlory0) December 4, 2023