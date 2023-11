“Tur krievi koncentrēs savus spēkus un pūles,” Rajevs nosauc Ukrainas vājāko vietu, kur Krievija varētu gūt panākumus Ieteikt







Ukrainas pašreizējā vājākā vieta, kur Krievija varētu gūt panākumus, ir Avdijivka. TV24 iknedēļas raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” atzina militārais eksperts Igors Rajevs.

Viņaprāt, šī ir galvenā vieta, kur krievi šobrīd vēlas gūt panākumus. Viņiem ir nepieciešams pilnībā nogriezt šo pozīciju, jo viens no solījumiem, kuru deva Krievijas diktators Vladimirs Putins, uzsākot šo karu – beigt uzbrukumus Luhanskas un Doņeckas iedzīvotājiem.

Militārais eksperts atgādina, ka Avdijivka atrodas blakus Doņeckai.

Agrāk Krievijas armijai nebija iespēju to panākt, bet tagad šāda iespēja viņiem ir.

“Tāpēc, es domāju, tieši tur krievi koncentrēs savus spēkus un pūles,” viņš atzina.

Jau vēstīts, ka Krievijas karaspēks Ukrainā gatavo “trešo plašo uzbrukumu sēriju Avdijivkai”, liecina ASV Kara izpētes institūta (ISW) jaunākais ziņojums.

ISW analītiķi norādīja, ka okupanti turpināja uzbrukuma operācijas Avdijivkas apkaimē un guva apstiprinātus panākumus. Ģeolokācijas dati liecina, ka Krievijas karaspēks virzās uz dienvidrietumiem no Krasnohorivkas, kas atrodas četrus kilometrus uz ziemeļiem no Avdijivkas, līdz dzelzceļa līnijai uz ziemeļiem no Avdijivkas.

Kaujas turpinās arī pie Avdijivkas koksa rūpnīcas, Avdijivkas dienvidu un dienvidrietumu nomalē un Opitnē. Ukrainas spēki šajā apgabalā pastāvīgi veic pretuzbrukumus.

ISW ziņojumā, atsaucoties uz kādu Ukrainas militāro novērotāju, arī teikts, ka Krievijas spēki strauji būvē nocietinājumus aizmugures rajonos netālu no paredzētās ofensīvas virzieniem pie Avdijivkas, lai ātrāk iesaistītu kaujā rezerves.

Turklāt kaujas turpinās pie Bahmutas, bet ne Ukrainas bruņotie spēki, ne Krievijas okupanti nav pavirzījušies uz priekšu.

Institūta ziņojumā arī norādīts, ka 2.novembrī Ukrainas Bruņotie spēki atvairīja Krievijas mehanizēto uzbrukumu Vuhledaras apkaimē. Ģeolokācijas kadros redzams, kā Ukrainas spēki uzbrūk Krievijas bruņutehnikas kolonnai Krievijas uzbrukuma laikā Nikolskes austrumu nomalē četrus kilometrus uz dienvidaustrumiem no Vuhledaras.

Arī Ukrainas armijā apliecināja, ka Krievija uzkrāj spēkus jauniem plašiem uzbrukumiem ar mērķi ielenkt Avdijivku.

Ukrainas armijas 110.atsevišķās mehanizētās brigādes preses pārstāvis Antons Kocukons paziņoja, ka ir vērojama krievu pārgrupēšanās. Viņš paskaidroja, ka plašo uzbrukumu laikā kopš 10.oktobra krievu spēki cietuši nopietnus zaudējumus un tagad uzkrāj spēkus.

Neskatoties uz pārgrupēšanos, kā teica Kocukons, krievi turpina ik dienu uzbrukt visos posmos pilsētas apkaimē.