Vissliktākā lieta notiek ziemeļos… Militārais analītiķis par Krievijas armijas panākumiem







“Vissliktākā lieta notiek ziemeļos,” runājot par notikumiem Ukrainā, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” atzina militārais analītiķis Igors Rajevs.

Viņš pastāsta, ka Krievijas karspēks jau četrās vietās šķērsojis Žerebeca upi. Pirmajās trīs uzbrukuma dienās tam izdevies izveidot spēcīgu placdarmu.

Militārais analītiķis uzskata, ka tagad ukraiņiem jādomā, kā rīkoties – pievilkt rezerves, dot prettriecienu vai izveidot spēcīgu aizsardzība līniju.

Viņš norāda, ja krievus šajā posmā neizdosies apturēt viņi dosies tālāk, nākotnē apdraudot Slavjansku un Kramatorsku.

“Situācija pagaidām nav kritiska, tāpēc ir svarīgi apturēt šeit krievu virzību uz priekšu šeit un neļaut viņiem virzīties tālāk,” militārais analītiķis uzsver.

Viņš pastāsta, ka šajā reģionā koncentrētas divas triecienvienības – 4. tanku divīzija un 90. tanku divīzija, kas ir visspēcīgākais elements visā šajā reģionā.

Tikmēr Ukrainas karaspēks Bahmutas rajonā izsitis ienaidnieku no pozīcijām uz dienvidiem no Andrijivkas, trešdien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

“Bahmutas virzienā mūsu karaspēks turpina īstenot uzbrukuma darbības uz dienvidiem no Bahmutas,” teikts paziņojumā.

“Aizsardzības spēku uzbrukuma darbību gaitā ienaidnieks bija spiests atkāpties no pozīcijām uz dienvidiem no Andrijivkas, bez panākumiem centās atjaunot zaudēto stāvokli uz ziemeļiem un dienvidiem no Kļiščijivkas, kā arī uz ziemeļrietumiem no Kurdjumivkas. Turpinās smagas kaujas,” norādīja ģenerālštābs.

Ukrainas armija arī turpina uzbrukuma operācija Melitopoles un Berdjanskas virzienos, nostiprinoties sasniegtajās robežās.

Ienaidniekam ir būtiski dzīvā spēka, ieroču un tehnikas zaudējumi. Vienlaikus ienaidnieks turpina izrādīt sīvu pretestību, veic vienību pārvietošanu, iesaista rezerves, norādīja ģenerālštābs.