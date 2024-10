Modests Sudņus

Ikvienam šobrīd ir iespēja kļūt par Eleving Group investoru, piedaloties IPO. Ko par to der zināt? Ieteikt







Uzņēmums Eleving Group ir uzsācis sākotnējo publisko akciju piedāvājumu (IPO), kurā privātie un institucionālie investori no Baltijas un Vācijas var parakstīties uz uzņēmuma akcijām. Parakstīšanās periods ilgs līdz 8. oktobrim.

Reklāma Reklāma

Lai uzzinātu vairāk par uzņēmuma plāniem un investoru iespējām, uz nelielu sarunu aicinājām Modestu Sudņus, Eleving Group izpilddirektoru.

Latvijā ir salīdzinoši maz investoru. Kā rīkoties cilvēkam, kurš līdz šim vēl nav pircis uzņēmumu akcijas un investējis, bet ir gatavs to darīt šobrīd, piedaloties Eleving Group IPO?

Atbildi uz šo jautājumu man gribētos sadalīt divās daļās. Pirmais uzdevums ir pieņemt apzinātu lēmumu – jebkura investīcija saistās arī ar risku, to ir jāapzinās. Citiem vārdiem sakot, investīcijas sniedz lielisku iespēju palielināt savu kapitālu, bet atsevišķās situācijās ir iespējams sevis ieguldītos līdzekļus arī daļēji vai pilnīgi zaudēt. Iemesli tam var būt visdažādākie, piemēram, tirgus apstākļi, svārstības ekonomikā, uzņēmuma pārvaldība un daudz kas cits. Tādēļ ikvienam, pirms veikt reālu investēšanu, ir nepieciešams veltīt laiku, lai izpētītu uzņēmumu un konkrēto investīciju piedāvājumu, tā iepriekšējo gadu biznesa rezultātus, aplūkotu lielākos konkurentus un mēģinātu apjaust, kāda vispār ir situācija nozarē, kurā šis uzņēmums strādā. Ne mazāk svarīgi ir izpētīt arī uzņēmuma vadības komandu, viņu pieredzi un arī reputāciju.

Kad ir veikta šī priekšizpēte, un cilvēks vēl arvien vēlas investēt, tad šajā brīdī viņš ir nonācis pie nākamā soļa. Ir jādodas uz savu internetbanku un ieguldījumu sadaļā jāizvieto rīkojums par noteikta skaita akciju iegādi. Te gan pirms tam ir nepieciešams atvērt ieguldījumu kontu. Lielākajās Latvijā strādājošajās bankās tas ir dažu soļu un minūšu jautājums. Ja gadījumā procesa gaitā ir kādi sarežģījumi, pēc pieredzes noteikti iesaku sazināties ar savas bankas klientu apkalpošanas speciālistu vai brokeri, un viņi ātri vien palīdzēs tikt pie konta un veikt pirmo akciju pirkumu.

Kāpēc ir vērts ieguldīt Eleving Group? Kādas ir jūsu priekšrocības?

Mēs esam strauji augošs un pelnošs bizness, kas strādā 16 pasaules tirgos. Ik gadu kopš 2016. gada esam uzrādījuši portfeļa izaugsmi 26% apmērā, turklāt to esam spējuši izdarīt, arī saglabājot augstu rentabilitāti. Aizvadīto gadu, piemēram, mēs noslēdzām ar 24,5 milj. eiro peļņu, 190 milj. eiro apgrozījumu un vairāk nekā 320 milj. eiro portfeli. Tikmēr šogad pirmos sešus mēnešus noslēdzām ar 15,4 milj. eiro peļņu, 102 milj. eiro apgrozījumu un vairāk nekā 342 milj. eiro portfeli, uzrādot visu laiku labāko sešu mēnešu rezultātu uzņēmuma vēsturē. Līdz ar to par spīti visam, kas notiek pasaulē – vai tas būtu Covid-19, vai karš Ukrainā, esam spējuši veiksmīgi tikt galā ar globālajiem pretvējiem un uzturēt veselīgu izaugsmes tempu.

Turklāt, ja salīdzina mūs ar citiem Baltijas akciju tirgus dalībniekiem, mēs esam diversificēts un eksportējošs uzņēmums, kuram teju 90% no biznesa atrodas ārpus Baltijas. Tātad tālu prom arī no ģeopolitiskajiem riskiem, kas ir aktuāli mums šeit.

Kāpēc ieguldīt Eleving Group šobrīd nevis vēlāk?

Ir dažādas pieejas un viedokļi, kad vislabāk ieguldīt. Vieni uzskata, ka kādu laiku pēc IPO tirgus būs piekalibrējis cenu, un tā atbildīs patiesajai akcijas vērtībai. Daudzi cer, ka šādos gadījumos būs iespēja iegādāties akcijas ar atlaidi jeb lētāk nekā IPO laikā. Citi atkal nav gatavi gaidīt iespējamu cenas korekciju, jo tā var arī gana strauji uzkāpt augšā pēc IPO, un brīdis iegādāties par izdevīgu cenu var būt palaists garām. Tas lai paliek katra paša ziņā.

Eleving Group gadījumā mēs investoriem piedāvājam vērtības un arī izaugsmes komponenti, proti, ņemot vērā mūsu pēdējo gadu rezultātus, nākotnes plānus un arī šā brīža uzņēmuma vērtību, mēs domājam, ka mūsu akciju cena nākotnē būtiski palielināsies. Piemēram, ir tāda igauņu analītiķu kompānija Enlight Research, kas analizē Baltijā kotētus uzņēmumus, kuri mūsu akciju patieso vērtību šobrīd ir noteikuši 2,39 eiro apmērā. Kamēr mēs piedāvājam to iegādāties par 1,85 eiro. Tātad būtiski zemāk, nekā patiesībā varētu prasīt. Līdz ar to var pieņemt, ka mūsu akcijas nākotnē drīzāk maksās dārgāk nekā lētāk. Bet tas nav solījums. Mans solījums ir tāds, ka darīsim visu iespējamo, lai tā patiešām arī notiktu!

Reklāma Reklāma

Vai par investoru kļūt var arī “parastais” cilvēks, kuram kontā nav daudzu tūkstošu eiro?

Es teiktu, ka vispār pirms investēšanas cilvēkam ir jāpadomā par pietiekamu uzkrājumu izveidošanu. Noteikti būtu labi, ja cilvēkam būtu drošības spilvens vismaz dažu mēneša algu apmērā. Tad pārējie līdzekļi jau varētu būt uzskatāmi par brīvajiem, ko var likt lietā investēšanā un turpināt veicināt savu labklājību. Vēl svarīga piebilde – nekad neinvestējiet vairāk naudas, kā esat gatavi pazaudēt.

Tā noteikti nav, ka investēt var vai drīkst tikai bagātie. Mūsdienās investēšana ir padarīta par ļoti pieejamu darbību arī tiem cilvēkiem, kuri nevēlas investēt lielas naudas summas. Protams, atkarībā no konkrētā investīciju produkta, atšķiras nepieciešamais līdzekļu apjoms, ar ko var sākt investēt.

Obligāciju gadījumā tie nereti ir 100 vai pat 1000 eiro, kamēr akcijās tie var būt pat tikai daži desmiti centu. Eleving Group akcijas šobrīd tiek piedāvātas par 1,60–1,85 eiro. Tas nozīmē, ka bankā, izvietojot parakstīšanās rīkojumu, cilvēks ievada noteiktu akciju skaitu, ko ir plānojis iegādāties un pie cenas ieraksta 1,85 eiro. Gadījumā, ja pēc publiskā piedāvājuma beigām mūsu akcijas cena tiks noteikta zemākā līmenī, tad visa starpība naudas izteiksmē tiks atgriezta bankas kontā.

Jūsu plāns ir visai ambiciozs, kas liek domāt, ka viss tā arī izdosies?

Ja mēs runājam par nākotnes plāniem, kur esam aprēķinājuši potenciālu teju dubultot savu biznesu nākamo trīs gadu laikā, tad tas īstenībā nav nekas pārāk ambiciozs. Tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina izaugsme aptuveni 20-25% robežās. Un to mēs esam veiksmīgi darījuši jau septiņus gadus pēc kārtas. IPO ceļā piesaistītais kapitāls šo izaugsmi vienkārši palīdzēs nodrošināt vēl pamatīgāk, apgūstot jaunus tirgus, piedāvājot jaunus produktus un arī piesaistot parādu starptautiskajos parāda tirgos, un to liekot lietā portfeļa palielināšanā.

Tikmēr, ja mēs runājam par plānoto piesaistāmo summu, kas ir līdz 40 milj. eiro, tad šajā ziņā mēs jūtamies ļoti komfortabli – mums ir vairāk nekā 20 000 privāto un institucionālo investoru, desmit gadu pieredze parāda vērtspapīru tirgos un Mintos platformā. Investori no Baltijas un Eiropas mūs labi pazīst. Turklāt esam viņiem izmaksājuši procentu likmēs vairāk nekā 140 milj. eiro, bet dividendēs akcionāriem – vairāk nekā 15 milj. eiro. Esam sevi pierādījuši kā uzticamu partneri.

Daudzi pamana līdzības jūsu uzņēmumā un biržā jau esošajā DelfinGroup stāstā. Kas kopīgs un kas atšķirīgs no DelfinGroup stāsta?

Vienīgās divas lietas, kas mums ir kopīgas, ir tas, ka uzņēmumu galvenie biroji atrodas Rīgā, un mums ir kopīgs akcionārs. Citādi esam pilnīgi dažādi un neatkarīgi pārraudzīti uzņēmumi. DelfinGroup ir vairāk lokāli orientēts uzņēmums, kurš nupat ir spēris pirmos soļus Lietuvā. Mēs tikmēr esam uzņēmums, kas strādā 16 valstīs, un Baltija ieņem tikai nelielu daļu no mūsu biznesa.

Tāpat arī produktu ziņā mēs savstarpēji nekonkurējam – mēs primāri nodarbojamies ar transportlīdzekļu finansēšanu, bet viņi ar lombardu biznesu un saistītiem produktiem. Arī uzņēmumu izmērs ir ļoti atšķirīgs. Līdz ar to, kaut arī abi ir veiksmīgi strādājoši un pelnoši uzņēmumi, mēs varam piedāvāt daudz lielāku izaugsmi.

Kādi ir uzņēmuma attīstības plāni tuvākajiem 5 gadiem?

Tuvākajos gados esam iecerējuši teju dubultot mūsu biznesu, ko primāri paveiksim, ieviešot jaunus produktus un atklājot jaunus tirgus. Turklāt esam apņēmušies, sākot no 2025. gada, atvērt vienu līdz divus tirgus ik gadu. Ja 2023. gadu mēs noslēdzām ar 320 milj. eiro portfeli, tad uz 2026 gada beigām plānojam, ka tas būs izaudzis jau līdz 520 milj. eiro. Ieņēmumi tikmēr šobrīd tiek prognozēti 315 milj. eiro apmērā pretstatā 190 milj. eiro 2023. gadā, kamēr neto peļņa uz 2026. gada beigām jau tiek prognozēta 54 milj. apmērā, salīdzinājumā ar 30 milj. eiro pirms gada.

Plāni ir lieli, taču mūsu gadījumā šie izaugsmes tempi nav nekas neparasts. Es pat drīzāk teiktu, ka esam bijuši diezgan piesardzīgi ar šīm ambīcijām un tās varētu būt noteiktas arī augstākas.

Vai investoriem plānots maksāt dividendes? Cik lielas?

Noteikti! Atbilstoši mūsu dividenžu politikai plānojam investoriem izmaksāt dividendes divreiz gadā ar mērķa dividenžu izmaksas koeficientu virs 50% no tīrās peļņas. Tas nozīmē, ka vidējais gada ienesīgums no dividendēm būtu aptuveni 10% jeb ļoti salīdzināmā apmērā, kā investējot obligācijās.

Nav noslēpums, ka šis nav pats optimistiskākais laiks akciju tirgos, daudzi investori ir apjukuši, daudzas Baltijas akcijas ir sarkanā krāsā. Kāpēc tomēr ir vērts ieguldīt?

Taisnība, ka pēdējā gadā Baltijas akciju indekss reti uzrāda zaļo krāsu un lielākajai daļai uzņēmumu akciju vērtība ir kritusi. Es teiktu, ka šī situācija ir radusies nevis tādēļ, ka uzņēmumi piedzīvo kādas grūtības biznesā, bet gan tādēļ, ka investori ļoti saasināti uztver dažādus globālos notikumus. Ja raugāmies uz indeksa uzņēmumiem, tad lielākā daļa ir pelnoši uzņēmumi, kas turklāt maksā arī ļoti ienesīgas dividendes.

Tāpat es varu izteikt minējumu, ka iepriekšējo IPO laikā, kad valdīja zināms pacēlums investoru vidē, atsevišķu uzņēmumu akcijas varbūt pat bija mazliet pārvērtētas. Savulaik IPO īstenoja pat uzņēmumi, kuriem bija tikai biznesa plāns jeb ideja, nevis reāla biznesa darbība. Tikmēr uzņēmumi, kuri šobrīd iet biržā, visdrīzāk, piedāvā vai nu reālo cenu, vai kā mūsu gadījumā, pat nedaudz zemāku. Tādēļ tas nav slikts brīdis ieguldīt.

Un vispār jau labāk ir ieguldīt tad, kad akciju cenas ir nokritušas, nevis uzlēkušas debesīs. Proti, jāpērk ir tad, kad ir lēti, nevis ļoti dārgi un uz investēšanu jāraugās kā uz ilgtermiņa projektu. Ilgtermiņā visas svārstības izlīdzinās un īslaicīgi vērtības kritumi pārtop par kapitāla pieaugumu. Galvenais nepakļauties emocijām.

Daži investori norāda, ka Eleving darbojas nepopulārā nozarē. Varbūt kādi mierinājuma/pārliecināšanas vārdi viņiem?

Mēs primāri darbojamies transportlīdzekļu kreditēšanas nozarē, piedāvājot automašīnu kredītus, līzingu un automašīnu nomu. Tas ir tāds pats bizness, ar kādu nodarbojas tradicionālās bankas un to meitasuzņēmumi. Atšķirībā no bankām, mēs esam gatavi uzņemties mazliet lielāku risku, lai apkalpotu tās sabiedrības grupas, kas nav tradicionālo banku klienti. Mēs esam regulēts un stingri uzraudzīts bizness visos mūsu tirgos, tādēļ uzskatām, ka sniegt iespēju saņemt finansējumu caur regulētiem produktiem cilvēkiem, kuriem citādi nebūtu iespēja to saņemt, nav nekas slikts vai nepopulārs. Drīzāk es ieteiktu uzdot jautājumu – vai būtu labāk, ja šādu produktu nebūtu pavisam? Ja no tirgus pazūd piedāvājums, cilvēkiem no tā nepazūd vajadzība pēc finanšu līdzekļiem.

Nosauciet 3 argumentus, kāpēc ir vērts izmantot šo IPO!

Esam uzņēmums, kam ir 12 gadu pieredze biznesā un esam spējuši līdz šim nodrošināt nepārtrauktu izaugsmi, kas nav bijusi uz rentabilitātes rēķina. Mēs esam vietējais uzņēmums, ko vada talantīga komanda no Baltijas un kas eksportē finanšu pakalpojumus globālā līmenī. Mēs esam uzņēmums, kas līdz šim ir attaisnojis investoru uzticību, ir nodrošinājis augstu atdevi procentu maksājumu un dividenžu formā, un plānojam to nodrošināt arī turpmāk.