FOTO. Neparasts gads arī biškopjiem. Stropi jau ir tukši un bišu rudens klāt







Silvija Mozuļčika, ZS “Bitītes” (Kaive) saimniece, novērojusi, ka šogad arī bitēm ir cits ritms un, visticamāk, šis nebūs bagātīgs medus gads. Ar portālu LA.LV viņa dalījās pārdomās par pašreizējo situāciju.

Silvija norāda, ka tāda atmosfēra, kāda šobrīd ir stropos, parasti ir augusta beigās. Pavasaris nāca ļoti daudzsološi un šogad patiešām viss ziedēja tik intensīvi, ka bitēm diendienā darba pilnas rokas bija līdz pat jūlija sākumam. Taču ar to arī viss.

Daudzi biškopji gan gaidot vēl viršu medu, taču “Bitītēs” tāda neesot un labi vien, jo viršu medus esot tik biezs, ka ar parastu medus sviedi to nemaz izsviest nevar, viens posts vien sanāktu.

Silvija stāsta: “Lielais sausums bitēm nekaitēja, tas tikai atviegloja medus nogatavināšanu jebšu žāvēšanu. Ja katru gadu pirmo medu ievācam ar mitruma procentu ~18-20, tad šogad tas svārstījās no 13,3-16,4. Pirmais medus, kuru izsviedām 5.jūnijā, sacukurojās tik zibenīgi un kļuva nu tik ciets, kā ar cirvi cērtams.

Laikā ap Jāņiem sāka parādīties lapu izsvīduma medus. Šo medu bites ievāc no augu lapām laikā, kad ir aukstas naktis un izteikti karstas dienas, tad veidojas tā saucamā “medus rasa”. Cilvēka organismam šāds medus ir vērtīgāks, taču bitei – pat toksisks, tāpēc ir svarīgi to no stropa izņemt, kad bites dodas uz ziemošanu.

Pagājušajā rudenī, jau diezgan pavēlu, bites stropos ienesa šo medu, kas šajā pavasarī atspoguļojās pavisam nelāgi – bojā aizgāja daudzas saimes.

Runājot par šīgada medus ražu – nevaru runāt objektīvi, jo neesmu šo lietu aprunājusi ar citiem biteniekiem, taču konkrēti mums šogad medus raža varētu būt precīzi uz pusi mazāka kā, piemēram, pagājušajā gadā. Lielākais apjoms tika sanests nedēļā no Jāņiem līdz Pēteriem, un tas lielākoties bija jau pieminētais izsvīduma medus.

Lielas raizes par medus neražu gan nav, jo šogad cilvēku pirktspēja ir manāmi kritusies un zinām, ka medus tik un tā pietiks visiem.”