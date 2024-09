Andrejs Černuckis jeb Andrejko

Reti, kurš var iegūt 3,1 miljonu sekotāju “Instagram”, tikpat daudz “TikTok” un vēl vairāk video straumēšanas platformā “Youtube”. Iespējams, jau nojaušat, par kuru cilvēku ir runa. Digitālā satura veidotājam Andrejam Černuckim, kuru citi labāk pazīst kā Andrejko, tas ir izdevies. Aicinājām viņu uz sarunu, lai uzzinātu, kāda ir viņa panākumu atslēga, kas viņu iedvesmojis pievērsties video filmēšanai un kādu vēstījumu viņš ar saviem video vēlas nodot plašākai sabiedrībai.

Cik ilgi nodarbojies ar digitālā satura veidošanu, un kas tevi uz šādu soli pamudināja?

Nodarbojos ar digitālā satura veidošanu aptuveni 4 gadus. Sāku Covid-19 pandēmijas laikā. Pirms tam strādāju restorānā par viesmīli, vēlāk tiku paaugstināts par menedžeri. Kad sākās pandēmija, saņēmu pabalstu, jo strādāt restorānā nevarēja. Tad kādu brīdi strādāju arī par “Wolt” kurjeru. Nolēmu, ka vēlos izmēģināt kādu jaunu hobiju, un tolaik popularitāti bija guvusi vietne “TikTok”, tāpēc domāju, kāpēc gan nepamēģināt.

Sākotnēji mans mērķis nebija nopelnīt. Man patika redzēt cilvēku reakcijas, komentārus uz maniem video. Tomēr šodien tas ir mans vienīgais darbs. Kad tikko biju sācis filmēt video, par pēdējām naudiņām nopirku sev jaunu viedtālruni – “iPhone”. Lai gan sekotāju skaits auga, pusgadu ēdu roltonus, jo nebija naudas. Kad daudzas citas valstis jau zināja, kas ir digitālā satura veidošana, influenceri, Latvijā uzņēmumi sāka veidot saturu vietnē “TikTok” mazliet vēlāk, jo daudziem bija maldīgs priekšstats, ka “TikTok” paredzēts tikai bērniem. Pēc gada, pusotra, kad man jau bija 2 miljoni sekotāju, sāku ar saviem video pelnīt.

Kur tu smelies idejas saviem video?

Šodien jau lidmašīna ir izgudrota, tāpēc nevaru iztikt tikai ar savām idejām – katru dienu filmēt un publicēt tikai paša izdomāto. Protams, ka mēs kaut ko izdomājam paši, bet daudzas idejas meklēju internetā un modernizēju tās.

Kuras, pēc tavām domām, ir būtiskākās problēmas, kam centies pievērst sabiedrības uzmanību?

Maniem video ir vairākas koncepcijas. Viena no tām ir – smaidam, jautrībai. Piemēram, video ar sarkano paklāju. Tiem nav nekāda būtiska iemesla. Otra rubrika ir sports – mans mērķis ir motivēt pieaugušos vairāk nodarboties ar sportu. Filmēju video, kuros uz ielas nolikti futbola vārti, un pilnīgi nejauši izvēlēti cilvēki mēģina trāpīt vārtos ar bumbu. Tāpat ir video, kuriem ir kāds dziļāks mērķis. Tajos galvenā doma ir pievērst cilvēku uzmanību tam, kas viņam apkārt notiek. Mēs visi redzam, ka cilvēki mūsdienās daudz laika pavada, skatoties savos mobilajos telefonos, un neredz, kas notiek apkārt. Jaunās tehnoloģijas ir mūsu gadsimta trends. Es jau baidos, kas vispār būs tālāk. Kad cilvēks skatās šos video, viņš 100% aizdomājas, ka noteikti tā nerīkosies.

Cilvēki baumo, ka Tavos video piedalās aktieri, ka tie ne vienmēr ir nejauši cilvēki. Vai tā ir?

Ja mēs filmējam video uz ielām, tad ir 50/50. Nevar teikt, ka visi ir aktieri. Daži ir aktieri, daži ir cilvēki, kas tajā brīdī, piemēram, iet garām. Ir pāris video, kuros visi ir aktieri. Ir arī daži, kuros vispār nav redzami aktieri.

Kāpēc nolēmi mainīt lietotājvārdu?

Iepriekšējais lietotājvārds bija andrejko.epta. Tāds man bija aptuveni 7 gadus. Mēs augām ļoti ātri, un sapratu, ka man vajag izdomāt kaut ko nopietnāku, lai cilvēki arī ārvalstīs saprastu, ko tas nozīmē. Ļoti ilgi kopā ar komandu, kurā ir aptuveni 10 cilvēki (2 video montētāji, 2 menedžeri, ideju cilvēks, 2 operatori, producents), domājām un izdomājām, ka vārdu vajag atstāt – Andrew. Otrais vārds – Wave (tulkojumā no angļu valodas – vilnis). Tas simbolizē attīstību, emocijas, dzīvi. Vienalga, vai es nomainu lietotājvārdu vai nē, Latvijā tāpat mani zinās kā Andrejko Epta. Andrew Wave ir paredzēts ārzemju cilvēkiem. Mums ir tagad trends reizi vai divas mēnesī ceļot jeb doties Eiropas tūrēs. Vienu nedēļu bijām Šveicē, Polijā, Vācijā, Monako, un katrā valstī mani atpazīst cilvēki – bērni, vectētiņi un citi.

Kāds ir jūsu satura vidējais patērētājs?

Vidējais patērētājs – cilvēks no 25 līdz 35 gadiem. Katrā no platformām (“Youtube”, “Instagram”, “TikTok”), kurās darbojos, man ir aptuveni 400 tūkstoši sekotāju no Latvijas. Visvairāk sekotāju ir no ASV, Brazīlijas, Francijas un Vācijas.

Kāda, tavuprāt, ir tavas veiksmes atslēga?

Katram cilvēkam ir savs mērķis neatkarīgi no tā, ar ko viņš nodarbojas. Mans mērķis bija kļūt globāli pazīstamam, nevis būt populāram tikai Latvijā. Sāku filmēt video krievu valodā, jo tā ir mana dzimtā valoda, pēc tam arī latviešu valodā. Kad sapratu, ka nevaru pārlēkt griestus, tad sapratu, ka man vajag sākt filmēt video angļu valodā. Šobrīd mācos angļu valodu pie privātskolotājas. Tāpēc skolā ir jāmācās, jo nekad nevar zināt, kāds priekšmets, ko māca skolā, nākotnē būs vajadzīgs. Dzīve var pagriezties tā, ka to vispār nevar prognozēt. Esam iegājuši globālajā tirgū, skatījumu kļūst vairāk, jo filmējam tādus video, kuru vēstījumu var saprast cilvēki no visas pasaules. Esmu atklāts, patiess un rādu visu tādu, kāds tas ir.

Ko domā par citiem Latvijas populārajiem influenceriem? Kurš tev šķiet veiksmīgākais LV influenceris?

Mums ir ļoti daudz foršu influenceru. Mārtiņš Dinsbergs, kurš veido reklāmas “Viršiem”, ir numur viens. Rihards Sniegs arī ir interesants. Edgars Aivars arī ir foršs. Mums ir ļoti daudz patiesi talantīgu infuenceru Latvijā. Tāpat ir interesantas dāmas, piemēram, Justīne (@juskapadruska) un Airita Kodorāne (@airitata ). Vēl ir lieliski modes blogeri, bet tiem mēs maz sekojam līdzi.

Vai piekrīti visām sadarbībām?

Pirmo gadu mēs piekritām 90% reklāmu. Tagad – 60%, jo mums ir ļoti svarīgi, ko viņi ražo, ko viņi stāsta savos sociālo tīklu kontos. Mēs rūpējamies par to, ko reklamējam.

Kā jūs ar sadzīvojat ar heiteriem?

Tādi vairāk bija pirmos divus gadus. Viņiem vajag parādīt tikai ciparus. Kad cilvēki redz mūsu skatījumus, “Patīk” atzīmes, viņi grib darīt to pašu. Tas, manuprāt, kaut kādā veidā saistīts ar cilvēku butību. Daudzi Latvijā nemāk priecāties par citiem cilvēkiem, viņu panākumiem. Tas pats notiek arī komentāros. Piemēram, ja es kļūdaini pasaku kaut ko latviešu valodā, daži cilvēki raksta, ka esmu malacis, ka mēģinu un mācos latviešu valodu, bet citi pārmet, ka valoda tiek kropļota. Šobrīd runāju angļu, latviešu, krievu valodā, nākamā būs portugāļu valoda, jo 25% sekotāju ir no Brazīlijas.

