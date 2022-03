“SimpleCharge” radītais elektrouzlādes risinājums būtiski atvieglotu elektroauto izmantošanu tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo daudzdzīvokļu namos. Publicitātes foto

Prestižā Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT UM) pilsētvides inkubatora ietvaros Latvijas jaunuzņēmums “SimpleCharge” izveidojis Baltijā pirmo elektrouzlādes staciju ielu apgaismojumu laternās.

Līdz 2022. gada vidum, Apes ielā 2, Rīgā, iedzīvotājiem ir pieejama pirmā elektroauto uzlādes stacija, kas ielu apgaismojuma tīklu pārveido un papildina ar elektrouzlādes iespējām. Šis risinājums demonstrē, kā nākotnē varētu nodrošināt uzlādes iespējas daudzdzīvokļu namu rajonos, kuros pašreiz vērojams uzlādes iespēju trūkums. Šāds risinājums, izmantojot jau esošu infrastruktūru, atvieglotu gan elektroauto uzlādes staciju uzstādīšanu, gan radītu lielāku uzlādes tīkla potenciālu.

Kā norāda “SimpleCharge” pārstāvis Kārlis Mendziņš: “Rīgā ir vairāk nekā 6000 laternu stabu un no tiem apmēram 1000 atrodas blakus autostāvvietai. Mūsu risinājums, pirmkārt, ļautu izmantot esošo infrastruktūru, otrkārt, pilnveidotu enerģijas izmantošanu laternu stabos, tādējādi samazinot uzlādes tīkla izvietošanas izmaksas, un, treškārt, radītu iedzīvotājiem parocīgas elektrouzlādes iespējas.”

Lai arī šobrīd elektroauto īpatsvars pret kopējo transportlīdzekļu skaitu ir neliels, “SimpleCharge” vīzija ir sagatavot infrastruktūru videi draudzīgas mobilitātes iespējināšanai. Šobrīd risinājums nodrošina vienmērīgu enerģijas plūsmu, tādējādi ļaujot lādēt vairākus elektroautomobiļus vienlaikus. Nākotnē tiek plānots, ka šāds uzlādes risinājums varētu atrasties gan daudzdzīvokļu nama pagalmos, gan autostāvvietās, gan degvielas uzpildes stacijās, gan arī blakus tirdzniecības centriem.

Uzņēmuma piedāvātais risinājums ir īpaši aktuāls arī tāpēc, ka transporta sektors veido otru lielāko daļu no siltumnīc­efekta gāzu (SEG) emisiju apjoma. Eiropas Komisijas vīzija “Fit For 55!” (Gatavi mērķrādītājam 55%) paredz samazināt SEG emisiju apjomu par 55% līdz 2030. gadam, un Latvijai ir jādomā par veidiem, kā veicināt pāreju uz videi draudzīgākiem pārvietošanās līdzekļiem. Tieši elektroauto tiek uzskatīts par vienu no risinājumiem, kas palīdzētu samazināt SEG emisijas, tomēr, lai iedzīvotāji pir­ktu elektroauto, ir nepieciešams, lai tiktu radīta arī to uzlādes infrastruktūra.