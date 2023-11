Līdaka: Partnerattiecību projekti šobrīd tiek dzīti tā kā ar gaļu cauri visnepiemērotākajā laikā. Kas deg? Ieteikt







Ingmārs Līdaka, 14. Saeimas deputāts (AS), Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sekretārs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda, ka viņam ir nepieņemami tas, ka jaunā valdība par galvenajām prioritātēm ir izvirzījusi Stambulas konvencijas ratifikāciju un partnerības institūtu.

“Šie jautājumi šobrīd tiek dzīti tā kā ar gaļu cauri,” viņš uzsver, piebilsot, ka tas notiek visnepiemērotākajā brīdī.

“Kas pēkšņi ir noticis? Kas deg?” viņš jautā.

Parasti likumprojekti, it sevišķi to paketes, nāk caur Ministru kabinetu, nevis pa taisno no Tieslietu ministrijas uz Saeimas komisiju. To plānots izskatīt divos lasījumos ar steidzamību. “Kas ir noticis?” viņš atkārtoti jautā.

Ir daudzas labas lietas, par kurām ir jādomā, bet nevajag sajaukt zirņus ar peļu sūdiem kopā, I.Līdaka uzsver.

Es esmu absolūti par to, lai cilvēki, kuriem ir kopīga mājsaimniecība, varētu normāli noformēt mantiskās attiecības u.tml. Bet viņš norāda, ka nespēj uzskatīt par pilnvērtīgu ģimeni viendzimuma pāri. Ģimene šādā veidā iegūst pavisam citu ietvaru, viņš pauž savu viedokli.

Kas mani zināmā mērā baida? Ja partnerība ir praktiski tas pats, kas laulības, tad kāpēc cilvēkam sevi apgrūtināt un laulāties, ja var aiziet pie notāra, samaksāt 50 eiro un iegūt tādas pašas tiesības, kas ir arī laulātajiem.

“Mūsu frakcijā ir vairāki cilvēki, kas cieši saistīti ar kristiešu organizācijām,” viņš skaidro, piebilstot, ka mēs nevar no viņiem prasīt neiespējamo.

Mums pa dažām dienām neatliks iespējas kvalitatīvi iesniegt priekšlikumus, lai šie likumprojekti iegūtu normālu saturu, viņš pauž pārliecību.

Aģentūra LETA ziņo, ka Vairākas NVO, draudzes un uzņēmumi aicina neatbalstīt partnerības likumprojektu pakotni.

Memoranda ģimenes vērtību stiprināšanai dalībnieki, kuru vidū ir 5245 privātpersonas, 107 nevalstiskās organizācijas, 88 draudzes un 58 uzņēmumi, aicina Saeimas deputātus neatbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu pakotni, ar kuru paredzēts ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerības institūtu, aģentūru LETA informēja asociācijas “Ģimene” pārstāvis Rihards Kostigovs.

Saeimas deputātiem nosūtītajā atklātajā vēstulē Memoranda dalībnieki vērš uzmanību uz citu valstu pieredzi, kura parāda, ka partnerattiecību regulējuma pieņemšana “ir bīstams solis uz plašām un neatgriezeniskām izmaiņām sabiedrībā”.

Vēstules autori uzsver, ka šāds institūts neaprobežosies tikai ar ziņojumā Saeimas Juridiskajai komisijai norādītā veidā, “kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību”.

“Partnerattiecību reģistrācijai drīz sekos prasības pēc “viendzimuma laulībām” un pēc bērnu adopcijas viendzimuma pāriem un citām “tiesībām”, kas apdraudēs Satversmē ierakstīto izpratni par laulību.

Mēs uzsveram, ka Satversmes 110.pants aizsargā laulību, kas tiek noslēgta starp vīrieti un sievieti,” pauž memoranda pārstāvji.

Vēstules autori uzskata, ka Latvijas sabiedrība un Saeimas deputāti tiek maldināti, jo netiek pateiktas sekas, ko radīs šī likumprojekta pakotnes pieņemšana. “Pieņemot partnerattiecību regulējumu, kur arī viendzimuma pāri varēs reģistrēt savas attiecības, pastāv nopietns konstitucionāls apdraudējums. Un tas noteikti nav sabiedrības un Latvijas interesēs,” uzsvērts atklātajā vēstulē.

Tās autori pauž bažas, ka tikšot ierobežota vārda un ticības brīvība, kā arī par vairākām citām viņu skatījumā negatīvi vērtējamām sekām.

“Atgādinām, ka laulības institūts Latvijas likumdošanā nepastāv tikai tāpēc, ka tas vēsturiski tur ierakstīts un tiek turpināts tikai kā tradīcija. Galvenais iemesls šim institūtam ir bērna dabīgo tiesību aizstāvība,” pauž Memoranda ģimenes vērtību stiprināšanai dalībnieki.

Kā ziņots, 2.novembrī Saeimā konceptuāli pirmajā lasījumā paredzēts skatīt partnerības likumprojektu pakotni. Galīgajā lasījumā to iecerēts pieņemt 9.novembrī.