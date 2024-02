Inkēns: Izraēlai nav plāna, kā likvidēt “HAMĀS”; ar Gazas ieņemšanu vien to nevar izdarīt Ieteikt







Autors: Lelde Veinberga, TV24

Izraēlas nospraustajam militārajam mērķim – teroristiskā grupējuma “HAMĀS” likvidācijai – nav plāna, kā to izdarīt. Ieņemt teritoriju nenozīmē likvidēt “HAMĀS”, TV24 raidījumā “Globuss” norāda žurnālists, starptautisko attiecību eksperts Edvīns Inkēns.

Teroristiskā grupējuma pamatā esot ideja – ja cilvēks šodien ir bez ieroča, kāds viņa radinieks rīt būs aizgājis bojā, tas var kalpot par iemeslu pievienoties “HAMĀS”. “Izraēla pati nezina, ko darīt un tas ir tas, ko ASV valsts sekretārs, n-tās reizes braucot, prasīja viņiem – kur jūsu plāns – un tā plāna nav. Un, ja mēs paskatāmies uz tiem spēlētājiem, kas var ietekmēt Izraēlu, viņu nav daudz,” saka E. Inkēns.

ASV atrodoties “divdomīgā” situācijā – ASV musulmaņi saprotot, ka Donalds Tramps būtu daudz sliktāks variants kā nākamais ASV prezidents, jo viņš jau reiz ir panācis palestīniešu izolāciju jeb Izraēlas deizolāciju. “ASV musulmaņi ir pietiekami svarīga demokrātiskās partijas atbalsta grupa vēlēšanās, zaudēt to viņi nevar. No otras puses ir Džo Baidens un viņa kabineta skatījums uz Tuvajiem Austrumiem. Tas ir iemesls, kādēļ ASV diezgan uzmanīgi uzvedās. Viņi neuzvedās kā ziloņi trauku veikalā, viņi atbalsta to, ka “HAMĀS” jāsaņem sods par savu terora uzbrukumu, bet ne vēršanos pret civiliedzīvotājiem. Es domāju, ka ir palikušas ļoti maz valstu, kas tuvāko 10 dienu laikā neizlaidīs savus paziņojumus, ka Izraēlai jābūt saudzīgākai. Es neticu ne brīdi, ka Izraēla to sevišķi ņems vērā,” paredz žurnālists. E. Inkēns pārliecināts, ka ASV atbalsts Izraēlai sarūk un tās pat aizkulišu diplomātijā darījušas daudz, lai bremzētu Izraēlu.

