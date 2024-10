Glāzgova Skotijā. Foto: Pexels.com

Inovācija apkurei! Skotijā māju apsildei izmēģina videi draudzīgas elektriskās tapetes







Vai vēlaties samazināt apkures rēķinus? Ļoti iespējams, ka kādu dienu videi draudzīgas elektriskās tapetes varētu aizstāt jūsu gāzes katlu, tā vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Pašlaik šāds risinājums tiek izmēģināts 12 īres namos Skotijas pilsētā Glāzgovā. Tā mērķis ir novērtēt šāda apkures veida kā tīra siltuma avota efektivitāti, pie viena arī dekarbonizējot mājokļu apsildi un samazinot iedzīvotāju rēķinus par mājokļu apkurei izlietoto siltumenerģiju.

Projekts tapis sadarbībā starp Glāzgovas Universitāti (University of Glasgow), Stratklaida universitāti (University of Strathclyde), Rietumskotijas Mājokļu asociāciju un Glāzgovas pilsētas domi.

Skotijas dzīvojamais fonds tiek uzskatīts par vienu no vecākajiem Eiropā. Tas ir arī ar sliktu siltumizolāciju – šīs mājas atdziest vidēji trīs reizes ātrāk nekā līdzīgas ēkas pārējā Eiropā. Tas nozīmē, ka lai uzturētu mājās siltumu, to apkures sistēmām ir jāstrādā ar lielāku jaudu, tādējādi izlietojot daudz vairāk enerģijas. Ar fosilo kurināmo darbināma centrālā apkure tiek izmantota 84% Skotijas māju apsildē, kas nozīmē, ka tās arī izdala milzīgu CO2 daudzumu.

Tieši ēku apkure rada vairāk nekā 36 procentus no Apvienotās Karalistes kopējām oglekļa emisijām — pret ko Skotija cenšas cīnīties, izmantojot Skotijas Jaunbūves siltuma standartu (NBHS). Šis standarts tika ieviests šā gada aprīlī, un saskaņā ar to jaunajās ēkās ir jāizmanto klimatam draudzīgas apkures sistēmas. Elektriskās tapetes varētu būt viens no galvenajiem risinājuma veidiem.

“Glāzgovā ir aptuveni 70 000 īres dzīvokļu, tāpēc jaunu tehnoloģiju ieviešana to efektīvākai apkurei ir ļoti svarīga, lai sasniegtu neto nulles oglekļa emisijas nākotni,” saka Glāzgovas pilsētas domes padomnieks Ruairi Kellijs (Ruairi Kelly). “Tādi inovatīvi izmēģinājuma projekti kā šis mums ir ļoti svarīgi, tas dod mums iespēju labāk saprast to, kā vislabāk risināt enerģijas izmaksu un emisiju problēmas Glāzgovas mājās,” viņš sacīja “Euronews”.

Pētnieki pēta iespēju aizstāt gāzes apkuri ar videi draudzīgām elektriskajām tapetēm. Šāda veida tapetes apvieno vara sloksnes un grafēnu vai oglekli, lai izveidotu plānu virsmu, kura labi vada elektrību. Tās izstaro neredzamus infrasarkanos starus, kas mājokļos nodrošina pastāvīgu siltuma avotu, pie viena arī uzlabojot to gaisa kvalitāti, būtiski samazinot mitrumu un pelējumu.

Pie sienām un griestiem piestiprinātās tapetes ir ātri un viegli uzstādāmas. Saskaņā ar šī produkta izstrādātāja “NextGen Heating” teikto, tapetes sāk dod siltumu vienas līdz trīs minūšu laikā pēc to ieslēgšanas, padarot to ideāli piemērotu grūti piesildāmo Skotijas mājokļu apsildē. Projekts, kas ir saņēmis finansējumu no “Scotland Beyond Net Zero” – Skotijas universitāšu vadošo klimata un ilgtspējības ekspertu koalīcijas – tiek izmēģināts īres namos, kas celti vēl pirms 1919.gada.

Lai uzraudzītu to darbību, apkopotu informāciju par efektivitāti, siltuma saglabāšanos un enerģijas patēriņu, šī tehnoloģija izmanto lietu internetu (Internet-of-Things) un mākslīgā intelekta iespējotu datu analīzi.

Arī īrnieki sniedz atsauksmes par siltuma avota nodrošināto komforta līmeni un pagaidām atsauksmes ir labas. “Mēs esam testējuši šo tehnoloģiju jau dažus mēnešus, un esam saņēmuši lieliskas atsauksmes no mūsu īrniekiem,” sacīja Rietumskotijas Mājokļu asociācijas attīstības un aktīvu pārvaldības direktors Endrjū Kubskis (Andrew Kubski).

Tas ir tikai viens no astoņiem jaunajiem pētniecības sadarbības pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt Skotijas pāreju uz bez izmešu (“net zero”) saimniecību. Projekti pievēršas ilgtspējībs problēmām visās jomās, sākot no ēkām un transporta līdz enerģētikai, finansēm, pārtikai un dabas sistēmām.

“Šie projekti ir būtisks solis mūsu ceļā uz ilgtspējīgāku un vienlīdzīgāku nākotni ne tikai Skotijā, bet arī visā pasaulē,” uzsvērta profesore, Dandī universitātes (University of Dundee) pētniecības departamenta direktora vietniece un “Scotland Beyond Net Zero’s” komitejas vadītāja Lisanne Gibsone (Lisanne Gibson).