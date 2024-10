Siltums mājās, miers dvēselē: vai tu zini kurš ir visekoloģiskākais apkures veids? Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” skatītājs pauda interesi par to, cik populāri Latvijas mājokļos ir kamīni un krāsnis kā galvenais vai papildu apsildes avots. Uz šo jautājumu atbildi sniedza krāšņu un kamīnu podnieks Arnolds Strazdiņš.

Viņš norāda, ka krāsnis ir viena no ekoloģiskākajām apkures sistēmām: “Teiksim tā, tas ir atkarīgs no izvēles, bet pēc būtības podiņu krāsns ir visekoloģiskākā apkures sistēma. Radiatoru sistēmas un citi apkures veidi dedzina nedaudz putekļus un var radīt neveselīgu vidi. Tomēr to jūt tikai astmatiķi. Klasiskās krāsnis joprojām ir pietiekami labas. Tiesa, mūsdienās daudzi ir pārgājuši uz granulu katliem un citām modernākām apkures sistēmām.”

Eksperts skaidro, lai gan mūsdienās arvien vairāk tiek izmantoti granulu katli un citas modernās apkures sistēmas, klasiskās krāsnis joprojām ir pieprasītas. Viņš skaidro, ka kamīni biežāk tiek izmantoti kā alternatīva apkure: “Kamīni vairāk tiek lietoti kā rezerves apkures veids. Gadījumā, ja pazūd elektrība, ar kamīna palīdzību joprojām var apsildīt telpu. Kamīni dažkārt tiek izvēlēti arī vienkārši priekam un atmosfērai.”