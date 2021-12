Foto: Ieva Čīka/LETA

Lai aizvietotu kaitīgo polistirolu, RTU zinātnieki izveidojuši dabisku termoiepakojuma materiālu Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai aizvietotu dabai kaitīgo polistirolu, Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltumu sistēmu institūta zinātnieki izveidojuši dabisku termoiepakojuma materiālu.

To varētu izmantot preču pārvadāšanai – materiāls pasargā no temperatūras svārstībām un mehāniskiem bojājumiem, piemēram, triecieniem. Zinātnieku veikumu jau licencējuši divi Latvijas uzņēmumi.

“Polistirolu, kas ir ļoti izplatīts materiāls dažāda iepakojuma izgatavošanai, iegūst no fosiliem resursiem. Tā lielākā problēma – beidzot to lietot, tas nebeidz pastāvēt. To ir grūti pārstrādāt, nonācis dabā, tas ātri sadalās mikroplastmasā, radot lielu kaitējumu videi,” skaidro Ilze Vamža, RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) pētniece.

Ar savu komandu viņa attīsta siltumizolācijas materiālu no lignocelulozes biomasas un dabiskas izcelsmes saistvielas. Zinātnieki izmanto zemas kvalitātes biomasu, kam vairs nav cita pielietojuma, piemēram, mežizstrādes atlikumus, invazīvo augu Kanādas zeltslotiņu, niedres, kas paliek pāri pēc ezeru tīrīšanas, zāli, ko nevar vairs izmantot lopbarībā.

No šā materiāla tiek izgatavotas termoiepakojuma plāksnes, kuras var ievietot kastēs preču pārvadāšanai.

Laboratoriskie testi apliecina, ka plāksnes ir vieglas, izturīgas un ar zemu siltumvadītspēju, kas nozīmē, ka tās ilgi saglabā pārvadājamās preces vajadzīgajā temperatūrā.

Tās arī pilnībā sadalās dabā. Zinātnieku ieskatā termoiepakojumam ir plašs pielietojums, īpaši farmācijas un biomedicīnas jomā, lai medikamentu un vakcīnu piegādes padarītu zaļākas.

RTU rīkotā intelektuālā īpašuma izsolē licenci VASSI izgudrojumam un tehnoloģijas izmantošanai jau iegādājušies uzņēmumi SIA “Forma” un SIA “ZARO”.