Inovācijas – Eiropas un Latvijas attīstības stūrakmens







Paredzams, ka jau tuvākajos gados programma “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) radīs līdz pat 100 000 jaunas darba vietas ar pētniecību un inovāciju saistītās jomās, tādējādi veicinot Eiropas valstu inovāciju attīstību.

Šo mērķi Eiropas Savienībai palīdz sasniegt arī starptautiskais tehnoloģiju uzņēmums Huawei, tāpēc šodien jau devīto gadu pēc kārtas notiek uzņēmuma organizētā Eiropas Inovāciju diena reģiona inovāciju attīstības tēmu aktualizēšanai.

Eiropas un arī Latvijas inovāciju potenciāls ir liels un iespējas – plašas, tāpēc atliek tikai aktīvi darboties, lai radītu aizvien jaunus risinājumus un veicinātu jauniešu iesaisti inovācijās.

Inovāciju vide Latvijā – aktīva un iespējām bagāta

Visā pasaulē valstis īsteno stratēģijas, kuru mērķis ir izveidot pieejamu un integrētu valsts inovāciju ekosistēmu, jo inovāciju izaugsme uzlabo valsts ekonomikas rādītājus. “Nepārtraukti ieviešot inovācijas, ikvienai valstij ir iespēja veicināt ekonomisko izaugsmi un sociālo progresu,” stāsta Huawei Technologies Latvia komunikācijas vadītāja Inese Šuļžanoka.

“Atklātība un sadarbība ir divas būtiskas inovācijas virzītājspēka īpašības. Tomēr nepietiek tikai ar idejām un iespējām – inovācijas ir atkarīgas arī no institucionālās vides, kas pastāvīgi tās veicina, aizsargā un stimulē.” Lai inovatīvas idejas valstī realizētos, jāsakrīt daudziem faktoriem no sabiedrības attieksmes līdz finansiāliem rīkiem – un kā ar šo sokas Latvijā?

Pie mums, kā novērtē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kopumā ir laba vide inovāciju attīstībai ir strauji augoša jaunuzņēmumu kopiena. Lielākā daļa no 847 LIAA Biznesa inkubatoros strādājošajiem uzņēmumiem ievieš dažādas inovācijas.

LIAA Tehnoloģiju pārneses nodaļas vadītāja Natālija Pavļuha skaidro: “LIAA nodrošinātais atbalsts dažādu inovāciju ieviešanā ir plašs. Pieejams atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, apmācībai, nodokļu atvieglojumi jaunuzņēmumiem, kuri atbilst definīcijai kā inovatīvs pakalpojumu vai preču sniedzējs.

Organizējam arī dažādus pasākumus, kur jaunuzņēmumiem ir iespēja piedāvāt savus pakalpojumus Latvijas valsts kapitālsabiedrībām un citiem lielajiem eksportējošajiem uzņēmumiem, lai savu risinājumu varētu attīstīt un pielāgot starptautiskajām prasībām.”

Latvijā novatorisku ideju atbalsts ir tiešām plašs – pieejami biznesa akseleratori un pat start-up vīzas, tāpēc uzņēmējiem atliek saskatīt izaicinājumus un meklēt tiem inovatīvus risinājumus.

Jaunieši un studenti kā inovāciju dzinējspēks

Gados jaunāki cilvēki nereti ir radošāki un biežāk gatavi riskēt, lai savas idejas realizētu, tāpēc ieguldījumi jauniešu un studentu atbalstā ātri var pārtapt veiksmīgos jaunuzņēmumos un spējīgos, augsti kvalificētos speciālistos.

LIAA norāda – jebkura iniciatīva, kas veicina jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā ir augsti novērtējama, tai skaitā privātā sektora iniciatīvas, kas tādā veidā sekmē Latvijas ekonomikas transformāciju uz nozarēm, kuras spēj ģenerēt augstāku pievienoto vērtību.

LIAA īsteno dažādas aktivitātes, lai veicinātu studentu un jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, piemēram, biznesa ideju konkursu un pirmsinkubācijas programmu LIAA Biznesa inkubatoros.

Tāpat Latvijā jau otro gadu darbojas starptautiska programma – Huawei rīkotās apmācības Seeds for the Future, kuru ietvaros studenti izstrādā inovāciju projektus, un labākie saņem finansiālu atbalstu idejas realizēšanai, tādējādi motivējot jauniešus radīt inovatīvus produktus un risinājumus un veicinot inovatīvu domāšanu.

“Digitālai nākotnei Eiropā ir nepieciešami zinoši speciālisti, un sadarbība starp universitātēm un uzņēmumiem ir viens no veidiem, kā šo mērķi sasniegt. Jau divpadsmito gadu rīkojot tādas programmas kā Seeds for the Future, kurās esam apmācījuši vairāk nekā 30 tūkstošus jauno Eiropas speciālistu, redzam nerimstošu jauniešu entuziasmu par inovācijām.

Tuvākajos piecos gados plānojam investēt vēl 35 miljonus eiro Eiropas talantu attīstībai, apmācot aptuveni 500 tūkstošu cilvēku. Priecājamies, ka ar apmācību programmu palīdzību ik gadu varam dot studentiem iespējas savas idejas pārvērst reālos projektos, tādējādi veicinot Eiropas inovāciju vides attīstību un paplašinot jauno speciālistu redzesloku,” par pieredzi stāsta Inese Šuļžanoka.

Svarīgākie nākotnes attīstības virzieni

Lai gan kopumā inovāciju vide Latvijā ir pozitīva, arī šeit ir vieta izaugsmei.

“Aplūkojot citu valstu pieredzi, redzam, ka daudzviet nozīmīgs inovāciju iepircējs ir pati valsts. Tādā veidā tiek atbalstītas tās inovācijas, kas risina iekšējos izaicinājumus un var aizvietot risinājumus, kuri jāiepērk no ārvalstīm.

Tāpat, lai veicinātu inovāciju vidi valsts ietvaros, nepieciešama vienota stratēģiska virzība – gan plānošanas dokumentos, gan dažādu spēlētāju sadarbībā un dialogā,” norāda Natālija Pavļuha.

Tāpat viņa uzsver, ka Latvijas izaicinājums ir kopējie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā – šobrīd uz Eiropas Savienības fona izskatāmies nedaudz pasīvāk kā citi, īpaši privātā sektora ieguldījumu apjoma ziņā. Tāpat noteikti ir jāstimulē dažādu vietējo riska kapitāla fondu attīstība, jo fondi daudz labprātāk uzņemas riskus sev zināmā uzņēmējdarbības vidē.

Eiropas Savienības jaunā pētniecības un inovāciju programma “Apvārsnis Eiropa” ir atvērta pētniekiem no visas pasaules, tādējādi tā nodrošinās, ka labākie zinātnieki un uzņēmumi visā pasaulē var un vēlas sadarboties, lai savas idejas pārvērstu risinājumos.

Viens no programmas dalībniekiem ir arī Huawei, kas aktīvi iesaistās dažādos pētniecības un inovācijas projektos. Inese Suļžanoka skaidro: “Inovatīva darbība ir Huawei uzņēmuma pamatā, un esam gatavi atbalstīt Eiropas Savienības inovāciju programmu nākamajos gados.

Programma “Apvārsnis Eiropa” ļoti atbalsta digitālās nozares attīstību Eiropā, un tajā svarīgs elements būs cieša sadarbība starp universitātēm, pētniecības iestādēm un privāto sektoru, lai veiksmīgi nodrošinātu jaunu tehnoloģiju produktu ieviešanu tirgū.”

Tieši šāda pieeja – sadarbības veidošana visu iesaistīto pušu starpā – veicinās inovāciju izaugsmes tempu Eiropā un Latvijā, ļaujot aizvien vairāk atvieglot mūsu ikdienu un attīstīt uzņēmējdarbību neredzētos virzienos.