Elegantie Persijas kaķi

FOTO. Inteliģentais un mīlīgais Persijas kaķis: kā radīts laiskai dzīvei mājās Ieteikt







Laura Blumberga, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Mierīgs, nosvērts, inteliģents dzīvnieks ar aristokrātisku izskatu un brīnišķīgu kažoku – tāds ir Persijas kaķis. Kā audzināt un kopt šo skaisto dzīvnieku, pieredzē dalās Latvijas Felinoloģijas asociācijas “Felimurs” prezidente un Latvijas Kinoloģijas federācijas prezidente Vija Klučniece, kuras ģimenē viens no mājdzīvniekiem ir jau cienījama vecuma Persijas šķirnes kaķene Emanuela, mājās saukta arī par Emmu.



Piemērota šķirne iekštelpām

Vija Klučniece skaidro, ka dažādu iemeslu dēļ šobrīd Latvijā Persijas kaķis nav ļoti populāra šķirne un pie šķirnes kaķēna tikt nav nemaz tik vienkārši. Zemo popularitāti varot skaidrot arī ar to, ka šos kaķus nav viegli pavairot – kaķēniem ir lielas galvas, tāpēc kaķenēm bieži ir jāveic ķeizargrieziens, kas, protams, audzēšanas procesu sarežģī un krietni sadārdzina.

Tomēr Vija Klučniece teic, ka, neraugoties uz to, persietis ir viena no vispiemērotākajām kaķu šķirnēm, kuru var turēt iekštelpās un nelaist laukā.

“Šie kaķi ir ļoti inteliģenti, mierīgi un tiem nav izteikts teritorijas iezīmēšanas temperaments, pat vaislā izmantotiem runčiem.

Jāņem vērā, ka daudzu citu šķirņu pārstāvji tā dara gan. Bet šis netikums nepiemīt Persijas kaķiem – tie ir mierīgi un līdzsvaroti. Arī viņu rotaļas nav tik mežonīgas, tāpat tie “nedemolē” māju – nelēks aizkaros, neplosīs dīvānus un neasinās tajos savus nagus. Protams, ka arī šķirnes kaķis tāpat ir kaķis, tomēr persiešiem ir ļoti maz saglabājušās tādas rakstura īpašības, kuras varētu saukt par “savvaļas kaķa” īpašībām. Līdz ar to šis kaķis ir piemērots arī tādās ģimenēs, kurās dzīvo mazi bērni,” stāsta Vija.

Taču, ja cilvēki vēlas aktīvāku, rotaļīgāku kaķi, tad ir jāmeklē kāda cita šķirne. Persijas kaķis var arī nesaprast, kāpēc jūs tam “spiežat” rotaļāties.

“Persijas kaķis ir mazkustīgs dzīvnieks. Kaķi vispār guļ vidēji 18 stundas diennaktī, taču persietis var gulēt vēl ilgāk, īpaši runči pēc 10 mēnešu sasniegšanas,” uzsver Vija Klučniece.

Par krāšņo rotu jārūpējas

Kā viena no galvenajām rūpēm, runājot par Persijas kaķi, protams, jāmin dzīvnieka apmatojums – tas ir garš un vilna ir bieza. “Ja grib, lai kaķis izskatītos skaisti, viņš ir regulāri jāķemmē un jāmazgā, tāpēc dažkārt, neskatoties uz persiešu burvīgo raksturu, cilvēki izvēlas citas šķirnes,” saka Vija Klučniece un piebilst, ka no ķemmēšanas un mazgāšanas pārlieku baidīties nevajadzētu, jo patiesībā tas nav nekas ārkārtīgi specifisks – dzīvnieks jāpieradina ķemmēties, mazgāties kopš kaķēna vecuma un jāizmanto kaķiem piemērots šampūns un ķemme. Protams, citas izmaksas un prasmes ir nepieciešamas tad, ja ar kaķi vēlas apmeklēt izstādes. Tādos gadījumos jālieto speciāli vilnas kopšanas līdzekļi, kas nav arī īpaši draudzīgi maciņam.

Dažkārt Persijas kaķiem vilnu mēdzot apcirpt – to dara cilvēks, kas apguvis tā dēvēto grūmingu. “Var nedaudz apcirpt kontūru, taču, ja darīsiet to paši, bez priekšzināšanām un prakses, nekas nesanāks, dzīvnieka vilnu jūs tikai izrobosiet. Turklāt tas ir arī bīstami, jo kaķim ir ļoti plāna āda un īpašnieki, kas nodarbojas ar šādu pašdarbību, var tajā arī iegriezt,” stāsta Vija.

Iespējams, kādam varētu šķist, ka ar tik biezu un garu apmatojumu dzīvniekam vasaras tveicē ir grūti, bet, kā izrādās, tas ir tikai mīts – tieši otrādi, biezā vilna kaķi no karstuma pat labāk pasargā.

Jāatceras, ka kaķis kā dzīvnieks jau tāpat ir siltummīlis, vienīgais, par ko saimniekiem jāatceras, – vienmēr jābūt pieejamam ūdenim, lai kaķis var padzerties un vasaras mēnešos mājdzīvniekam var slāpt vairāk un biežāk.

Veselība, aprūpe un barošana

Kopš pirmsākumiem šķirne laika gaitā ir mainījusies – sākumā kaķiem neesot bijuši tik plakani deguni, ne arī tik apaļas galvas. Šī iemesla dēļ kaķēniem dažkārt dabiskā veidā ir grūti piedzimt, kā arī gadās problēmas ar sakodienu. “Šiem kaķiem ir plakani purniņi, tāpēc tiem ir grūti zīst un viņi zīž uz vienu pusi, tādēļ var izveidoties nepareizs sakodiens un žokļa anomālijas,” skaidro Vija.

Tāpat šai šķirnei var būt problēmas ar acīm – tā saucamais asaru kanālu sašaurinājums, kā arī – skropstas aug plakstiņa iekšpusē, uz pretējo pusi, tādēļ acis asaro un šādos gadījumos dzīvnieka kopšana gan ir ļoti pamatīga – acis ir jātīra katru dienu un pareizi.

Persijas kaķu saimniekiem jārēķinās, ka regulāri būs jāapgriež nagi – tas tāpēc, ka persieši nagus asināt negrib, ir ļoti pasīvi, tāpēc, lai izvairītos no riska, ka pārāk gari nagi kaut kur ieķeras un kaķis traumē ķepu, saimniekiem tie ir jāapgriež ar speciālām kaķu nagu šķērītēm.

Runājot par Persijas kaķu barošanu – dzīvniekam ir jāēd kvalitatīva barība, taču nekādu citu specifisku prasību nav. Galvenais, kas jāpieskata – ja mājoklī bez kaķa dzīvo arī suns, nekādā gadījumā neļaut persietim mieloties ar sunim paredzēto pārtiku – tas var radīt nopietnas nieru problēmas, un galu galā dzīvnieks visu dzīvi būs jābaro ar speciālu un ļoti dārgu veterināro barību.

Minot citas veselības problēmas, Persijas kaķi ir pakļauti nieru slimību riskam, taču atbildīgi audzētāji vecākiem pirms izmantošanas vaislā veic ģenētiskos testus un tādējādi, ņemot vērā testu rezultātus, šo problēmu ir iespējams izskaust. “Ja šādus testus neveic, kaķēns var piedzimt ar nieru cistām. Problēma parādās aptuveni četru gadu vecumā un diemžēl dzīvnieks pat var iet bojā,” skaidro Vija Klučniece.

Persijas kaķis ir ilgdzīvotājs, tā vidējais dzīves ilgums ir no 14 līdz 15 gadiem, bet dažkārt ir sastopami arī tādi eksemplāri, kas dzīvo līdz pat 20 gadu vecumam.

Kur meklēt kaķēnu un ar kādām izmaksām ir jārēķinās?

Vija Klučniece min, ka no Eiropas valstīm Persijas kaķi kā šķirne vispopulārākie ir Spānijā. No kaimiņvalstīm – var raudzīties Holandes un Norvēģijas virzienā. Arī Krievijā persieši ir gana populāri, taču jāraugās, lai kaķēns tiktu iegādāts pie atbildīga un sertificēta audzētāja. Iegādājoties kaķēnu kādā no Eiropas valstīm, jārēķinās ar vidēji 1000 eiro izmaksām.

Izcelsme

Elegantie Persijas kaķi. Foto: Shutterstock

Uzskata, ka persiešu kaķis ir viena no senākajām kaķu šķirnēm pasaulē. Ir pamats atziņai, ka šķirnes priekšteči Eiropā ieradās no Tuvajiem Austrumiem. Tomēr drošu faktu un liecību par šķirnes izcelsmi mūsdienās nav.

Šķirnes apraksts:

• Vidēji liels vai liels dzīvnieks ar smagiem kauliem, kompaktu, kvadrātainu ķermeni.

• Īss, muskuļots kakls.

• Apaļa, pievilcīga, liela izmēra galva. Lielas, apaļas, labi atvērtas acis.

• Piepildīti vaigi un žokļa līnija.

• Apmatojuma krāsa – visdažādākās. Šķirnes standarts pieļauj dažādas krāsu variācijas.

• Acu krāsa (atkarībā no apmatojuma krāsojuma) – dzeltenas, zaļas vai zilas.

Priekšrocības

• Maigs, mierīgs, ļoti paklausīgs dzīvnieks.

• Pat vaislā izmantoti runči reti kad iezīmē teritoriju.

• “Nedemolē” mājokli.

• Līdzsvarots raksturs.

• Labi sadzīvo ar citiem mājdzīvniekiem un bērniem.

• Ilgdzīvotāji – vidējais mūža ilgums no 14 līdz 15 gadiem.

Trūkumi

• Regulāri jākopj apmatojums – jāmazgā un jāķemmē.

• Var būt iedzimts nepareizs sakodiens.

• Var būt iedzimtas nieru un acu slimības.