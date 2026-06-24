Internetā jūk prātā no šiem kraukšķīgajiem 3 minūšu gurķu salātiem – pamēģini un sapratīsi, kāpēc! 0
Vasara ir salātu laiks! Šoreiz kopā ar TikTik recepšu karalieni Airitu testēsim vienkāršos gurķa salātus, kuru dēļ viss internets ir burtiski sajucis prātā!
Sastāvdaļas:
– 1 gurķis
– Sojas mērce
– Sezama eļļa
– Rīsu etiķis
– cukurs
– sāls
– Čilli eļļa
– sezama sēkliņas
– loki
– ķiploki
Pagatavošana:
Gurķus sagriež ripiņās, liek stikla traukā, pārlej Sojas mērķi, sezama eļļu, Rīsu etiķi, cukuru, sāli, Čilli eļļu, sezama sēkliņas un lociņus. Var pievienot arī ķiploku.
Tad trauciņam uzliek vāku un visu kārtīgi samaisa.
Tad ņem dakšiņu un apēd visu minūtes laikā – tieši tik garšīgi ir šie trīsminūšu salāti!