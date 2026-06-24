Internetā jūk prātā no šiem kraukšķīgajiem 3 minūšu gurķu salātiem – pamēģini un sapratīsi, kāpēc! 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:32, 24. jūnijs 2026
Receptes

Vasara ir salātu laiks! Šoreiz kopā ar TikTik recepšu karalieni Airitu testēsim vienkāršos gurķa salātus, kuru dēļ viss internets ir burtiski sajucis prātā!

Veselam
Ārsti brīdina: 4 populāri un “nevainīgi” uztura bagātinātāji, kas var smagi bojāt aknas
Karstums Eiropā kļūst neizturams: 12 austrāliešu triki, kas var glābt tavu vasaru
RAKSTA REDAKTORS
“Tādas divējādas sajūtas…” Dzintaru pārsteidz dzirdētais “Maxima” veikalā
Lasīt citas ziņas

Sastāvdaļas:
– 1 gurķis
– Sojas mērce
– Sezama eļļa
– Rīsu etiķis
– cukurs
– sāls
– Čilli eļļa
– sezama sēkliņas
– loki
– ķiploki

Pagatavošana:
Gurķus sagriež ripiņās, liek stikla traukā, pārlej Sojas mērķi, sezama eļļu, Rīsu etiķi, cukuru, sāli, Čilli eļļu, sezama sēkliņas un lociņus. Var pievienot arī ķiploku.

CITI ŠOBRĪD LASA
Puntulis izdevis rīkojumu Kultūras ministrijas padotības iestādēm no publiskās telpas izslēgt krievu valodas lietojumu
“Mēs gribam saprast,” Lavrovs vēršas pie Trampa un pieprasa skaidrojumu
“Es atlaistu šo mārketinga speciālistu.” Apdrošināšanas reklāmā izmantotais apzīmējums rada neizpratni

Tad trauciņam uzliek vāku un visu kārtīgi samaisa.

Tad ņem dakšiņu un apēd visu minūtes laikā – tieši tik garšīgi ir šie trīsminūšu salāti!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Zemeņu un mocarellas salāti ar granātābola sēkliņām
Receptes
Svaigi, kraukšķīgi un nedaudz skābeni – dārzeņu salāti ar skābenēm
Receptes
Laiks salātiem! 5 salātu receptes un špikeris mērcītēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.