Ilze Kļaviņa

Četras jaunās pirmizrādes Rīgā un Liepājā aicina dažādu vecumu bērnus uz asprātīgiem, sirsnīgiem, aizraujošiem skatuviskiem notikumiem.

Pieaugušo un mazo skatītāju kopā pavadītais laiks Liepājas Leļļu teātra izrādē “PII “Sprīdītis””, trupas “Kvadri­frons” rotaļīgajā spēlē “Brūnais siers” un Latvijas Leļļu teātra iestudējumos “Sivēnam pa pēdām” un “Čuči, Spilventiņ!” piepilda klātbūtni ar emocijām un pēc noskatīšanās rosina uz savstarpējām sarunām par iestudējumu tematiem.

Vai caurumi zeķē ir tādi paši kā sierā?

Radošā apvienība “Kvadrifrons” piesaka “dibentrilleri” bērniem ar izaicinošu un mazliet divdomīgu nosaukumu “Brūnais siers”. Latvijas Radio raidījumā “Kultūras Rondo” 29. februārī režisore Paula Pļavniece to nosauc par “radošu dauzīšanos” un izrādes apmeklējumā ir acīmredzami, ka jaunie mākslinieki un lomu atveidotāji Āris Matesovičs, Jānis Kronis, Ance Strazda tai no visas sirds ļaujas. Spēlēšanās stundu garajā, ļoti asprātīgajā, dinamiski forsētajā un krāsainajā priekšnesumā nevar nepatikt. To apliecina man izrādē blakus sēdošie jaunākā skolas vecuma skatītāji, kuri pielīp skatuvei (apsveicama uzvara konkurencē ar digitālo pasauli), līdzdzīvojot stāstam par nozieguma izmeklēšanu vilcienā ar mirdzumu acīs un pavērtām mutēm. Protams, sižeta atrisinājumā vainīgais/vainīgie tiek noskaidroti. Taču nepārspēts radošā panākuma notikuma vaininieks noteikti ir zināms iepriekš, tas ir norvēģu rakstnieks un daudzu populāru grāmatu bērniem autors Ērlenns Lū, kura darba dramatizējumu veidojusi Ance Strazda. Jaunais iestudējums noteikti patiks trupas iepriekšējās bērnu izrādes – “Perturbons” – faniem.

Instrukcijas sprīdīšu vecākiem

Liepājnieku versijā, ko veidojuši režisore Santa Didžus un dramaturgs Edgars Niklasons, sasaukšanās ar pasakas par Sprīdīti literāro pirmavotu ir vienlaikus asprātīga, viegla, taču, manuprāt, arī neobligāta. Pirmkārt, tas ir pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums “Sprīdītis”, kura profesionālajā darbā skatītāji ir aicināti ielūkoties. Divi audzinātāji un sociālā pedagoģe vēlas sevi parādīt no vislabākās puses, un šo lomu iemiesotāji Madara Enkuzena, Ilze Jura, Andris Zeļonka, ģērbušies formas tērpos, raisa formālu, laipnu un bezpersonisku iespaidu. Viņi prezentē šīs iestādes iejūtīgo, radošo pieeju katram individuālam bērnam ar piemēru – puisēnu (lelli), kurš ierodas pirmo reizi bērnudārzā. Te arī otrs sasaistošais elements – mazā puisēna neticamās zināšanas un viņa brīnumainā iztēle, kas viņam ļauj saskatīt līdzību starp pasakas tēliem un priekšmetiem. Vēja māte – ventilators, Sīkstulis – putekļu sūcējs u. tml. Tomēr konkrēto priekšmetu salīdzināšana ar pasakas “Sprīdītis” tēliem paliek ārējās izpausmēs un klasiski zināmais Sprīdīša pieaugšanas stāsts paliek neizstāstīts. Talantīgi un patiesas aizrautības piepildītie deju priekšnesumi Aleksan­dra Tomasa Metjusona azartiskās mūzikas pavadījumā raisa iespaidu, ka nenospēlēta ir arī iecere mūzikla žanrā. Iespējams, tas vēl gaidāms.

Kamerizrāde mazuļiem

Pirmais sastapšanās prieks ar to, kas saucas teātris, ir rituāls, un Latvijas Leļļu teātris uz tādu aicina pirmo reizi. Notikums – piedzīvojums teātra mājā “Čuči, Spilventiņ!” – domāts bērniem no deviņu mēnešu līdz divu gadu vecumam. Tas iesākas pirms stāsta par Miedziņu un Spilventiņu un nebeidzas ar aktieru pēdējo tekstu. Neparasts sākums ir apavu novilkšana un novietošana tiem paredzētā skapītī pirms ieiešanas otrā stāva jaunajā kamerzālē. Sēdēšana uz mīkstiem maziem matracīšiem, mierīgā gaismu un krāsu gamma uzbur omulīgo atmosfēru. Par iejušanos mākslas pasaulē ir rūpējusies režisore Liena Šmukste kopā ar māksliniecēm Evitu Bētu (scenogrāfija, tērpi) un Rūtu Dišleri (skaņa un mūzika), aicinot lielos un mazos skatītājus uz rotaļu pasauli. Aktrises Baiba Vanaga un Dana Avotiņa-Lāce atveido mīkstām rotaļlietām līdzīgos izrādes varoņus – Spilventiņu un paslēpušos Miedziņu. Mierīgais temps, iejūtīga saklausīšanās ar tik dažādajiem bērniem, kuri reaģē atšķirīgi, nodrošina kopīgas norises sajūtu, kurā atgriezties vēl un vēlreiz.

Izzinoši un droši

Veiksmīgs trāpījums vietā un laikā – tā gribas raksturot režisora Edgara Kaufelda un mākslinieču apvienības “Grāfienes” (Justīne Jasjukeviča, Marianna Lapiņa) oriģinālo iestudējumu. Staigājamā izrāde “Sivēnam pa pēdām” ved ne tikai pa sižetam atbilstošiem pazudušā objekta – lelles Sivēna – meklēšanas ceļiem, bet arī iepazīstina ar tikko kā izremontētās teātra ēkas labirintiem. Tā iepazīstina ar leļļu mākslas specifiku, profesijas savdabību un valdzinājumu. Un vēl – tā jāskatās trīs reizes, katrā no apmeklējumiem izvēloties citas krāsas lenti un citu detektīvu! Skatītāji tiek sadalīti trīs grupās un katru komandu vada kāds izmeklētājs. Irvitas Sniķeres lomā ir aktrise Dace Vītola, kā Ēriks Poriņš darbojas Miķelis Žideļūns, izmeklētājas Dainas Skaliņas tēlu atveido aktrise Arnita Jaunzeme. No pirmās līdz pēdējai minūtei, gan darbojoties sižeta un teksta ietvarā, gan sarunājoties ar bērniem (būtiska izrādes sastāvdaļa, kas virza detektīva atminēšanas procesu), izmeklētāju lomās visi aktieri precīzi saglabā raksturu iezīmes un ir pārliecinoši gan ļoti tuvā distancē (ejot pa gaiteņiem, kāpnēm), gan kopplānā uz skatuves. Patiesi aizraujošs, rosinošs piedzīvojums, kas sekmīgi iesaista mazos skatītājus dramatiskajā darbībā.