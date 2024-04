Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lēnemetss plāno ierosināt parlamentam atzīt Krievu pareizticīgās baznīcas Maskavas patriarhātu par teroristisku organizāciju, lai Igaunijas Pareizticīgā baznīca būtu spiesta pārtraukt attiecības ar Maskavas patriarhātu.

🇪🇪 The Russian Orthodox Church in Estonia is proposed to be recognized as a terrorist organization

The country's Interior Minister Lauri Läänemets said he would propose declaring the #Moscow Patriarchate a terrorist organization. Its goal is to ban the activities of the #Russian… pic.twitter.com/6FYypxYHkV

— NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2024