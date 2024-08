“Ir pamatīgs apjukums, jo Ukraina nekonsultējās ne ar vienu. Taču tiesiskums šeit jāatstāj malā,” atzīst eksperts Ieteikt







Ir apjukums – pamatīgs apjukums, jo pirms gājiena uz Kursku Ukraina ar nevienu nekonsultējās. Pienāk ziņas no ārvalstu izlūkdienestiem, ka tas bija pat viņiem pārsteigums. Realitātē Ukraina pati izplānoja operāciju un to arī izpildīja – tas arī ir drošākais veiksmīga rezultāta iemesls, jo mazāk iesaistīto par to zinās, jo mazāks risks, ka informācija par to nonāks krievu rokās, līdz ar to bija kārtīga pārsteiguma efekts, šādu viedokli TV24 raidījumā “Globuss” pauda Māris Andžāns, Ģeopolitikas pētījumu centra direktors.

Reklāma Reklāma

Redzams, kā Krievija jau vairāk nekā 10 dienu it kā iznīcina un it kā padzen ukraiņus, bet nekas nesanāk. Bet, runājot par kādām tiesībām, tad šajā situācijā tās būtu jāliek pie malas, saka Andžāns, norādot, ka vienkārši nevajag būt naiviem, ka kādi tiesību akti šeit spēlēs kādu lomu. “Paskatieties, vai pret Vladimiru Purinu izdotais Starptautiskās Krimināltiesas aresta orderis par ukraiņu bērnu deportāciju darbojas? Viņš ir apceļojis virkni pasaules valstu, pat Ķīnā – vienā no pasaules lielvaras valstīm – neviens Putinu tur nearestēja! Tas pats Apvienotajos Arābu emirātos, Vjetnamā, Kirgizstānā, Kazahstānā..”

Ukrainā karš rit trešo gadu – kur tad viņiem ir palīdzējis tiesiski, laikā, kad krievi pasaka, ka tā ir pašaizsardzība mistiskā veidā. Tāpēc, Andžānaprāt, no tiesību viedokļa šeit nav ko vērtēt, bet tam var būt politiskas sekas atsevišķās Rietumvalstīs ieroču sakarā, jo Ukraina neprasīja britu atļauju, piemēram, izmantot viņu Chalanger tankus “iebrukumā Krievijā”. “Tas rada nedaudz neomulīgus jautājumus,” rezumē Andžāns.



















Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski





























Zelenskis apmeklē Bahmutu







































Ukrainas prezidents Zelenskis ieradies Romā