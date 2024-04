Izraēlai un tās sabiedrotajiem naktī izdevies pārtvert lielāko daļu no vairāk nekā 300 bezpilota lidaparātiem un raķetēm, ko Irāna raidīja pret Izraēlu.

ASV prezidents Džo Baidens apliecināja Izraēlai, ka Savienoto Valstu atbalsts tai ir nelokāms, un sacīja, ka ASV palīdzējušas Izraēlai notriekt gandrīz visus dronus un raķetes.

Izraēlas armijas pārstāvis Daniels Hagari šorīt pavēstīja, ka Irāna raidīja pret Izraēlu 170 bezpilota lidaparātus, vairāk nekā 30 spārnotās raķetes un vairāk nekā 120 ballistiskās raķetes. Izraēlai izdevās pārtvert 99% no droniem un raķetēm, ko Hagari nodēvēja par “ļoti nozīmīgu stratēģisku panākumu.” Viņš sacīja, ka Irānas uzbrukums Izraēlai ir novērsts.

Hagari pavēstīja, ka lielāko daļu raķešu un dronu izdevās pārtvert ārpus Izraēlas robežām.

Hagari sacīja, ka raķetes trāpīja dažās vietās valsts teritorijā, tai skaitā armijas bāzē dienvidos, bet tā nav daudz cietusi.

Glābēji ziņoja, ka ievainota septiņus gadus veca meitene beduīnu pilsētā Izraēlas dienvidos, bet policija vēl izmeklē notikušā apstākļus.

Izraēlā naktī skanēja sirēnas un Jeruzalemē bija dzirdams sprādzienu troksnis, pretgaisa aizsardzības sistēmām notriecot objektus virs pilsētas.

Izraēlas armija paziņoja, ka lielāko daļu raķešu likvidēja sistēma “Arrow”, kas notriec ballistiskās raķetes ārpus atmosfēras, un norādīja, ka tika iesaistīti stratēģiskie partneri.

“Pēc maniem norādījumiem, lai atbalstītu Izraēlas aizsardzību, ASV bruņotie spēki pagājušās nedēļas laikā pārvietoja uz reģionu lidmašīnas un pretraķešu aizsardzības iznīcinātājus,” pavēstīja Baidens. “Pateicoties tam un mūsu karavīru izcilajai meistarībai, mēs palīdzējām Izraēlai notriekt gandrīz visus uzbrūkošos dronus un raķetes,” viņš piebilda.

Izraēla atrodas trauksmes stāvoklī, kopš 1.aprīlī notikušā uzbrukuma Irānas vēstniecībai Damaskā, kurā tika nogalināti 16 cilvēki, tajā skaitā divi irāņu ģenerāļi. Šajā triecienā Teherāna apsūdz Izraēlu un draudēja ar atbildes triecienu. Situācija vēl vairāk saasinājās, kad Irānas Revolucionārās gvardes jūras spēki Persijas līcī sestdien sagrāba konteinerkravas kuģis, kas it kā saistīts ar Izraēlu.

Irānas sabiedrotie reģionā pievienojās Irānas uzbrukumam, un arī Jemenas hutiešu nemiernieki raidīja pret Izraēlu bezpilota lidaparātus, ziņoja privātā kuģniecības drošības kompānija “Ambrey”. Arī Libānas kaujinieku grupējums “Hizbollah” paziņoja, ka izšāvis raķetes pret Izraēlas pozīcijām Golānas augstienēs.

Iran’s attack against Israel is a very serious escalation of already highly dangerous situation in the Middle East. I strongly condemn Iran’s actions. International community must work towards deescalation and stabilisation of this situation.

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 14, 2024