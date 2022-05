Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Irina Pilvere Foto: LETA

Irina Pilvere: LLU jaunais nosaukums precīzāk atspoguļo to, ko universitāte jau ļoti ilgu laiku dara







Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) Konvents jaunā redakcijā apstiprinājis LLU Satversmi un noteicis specializācijas virzienus. Nolemts arī mainīt universitātes nosaukumu, kļūstot par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pauda Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektore, profesore, ekonomikas doktore Irina Pilvere.

LLU jau iepriekš attīstījusi augstākās izglītības programmas un pētniecību biozinātnēs – lauksaimniecībā, mežzinātnēs un veterinārmedicīnā, kā arī inženierzinātnes un tehnoloģijas un sociālās zinātnes virzienos, taču LLU Satversmē tie nodefinēti pirmo reizi, raidījumā teica LLU rektore.

“Pašreiz esam nospecializējušies trīs lielās jomās – inženierzinātnes, biozinātnes un sociālās zinātnes, un, jāsaka, ka viss universitātes kolektīvs jau aptuveni septiņus gadus strādā pie tā, lai mums būtu šie trīs specializācijas virzieni,” pauda I.Pilvere.

Savukārt runājot par LLU nosaukuma maiņu, viņa atklāja, ka diskusijas par to bijušas ilgas un smagas, jo universitātes nosaukums ir ļoti būtisks, un tam skaidri jāatspoguļo, ko universitāte dara.

“Paldies kolēģiem, paldies studentiem, kuru pašpārvalde ļoti aktīvi darbojās, šāds lēmums tika pieņemts, un no 1.septembra šis jaunais nosaukums stāsies spēkā. Ceru, ka arī jaunieši, kas šogad plāno stāties mūsu universitātē, labāk sapratīs, ar ko mēs nodarbojamies. Pirms četriem gadiem jau mainījām nosaukumu angļu valodā uz Latvia University of Life Sciences and Technologies, un tagad tulkojam nosaukumu latviski, jo starptautiski esam jau iepazīti kā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte,” norādīja LLU rektore.

I.Pilvere arī uzsvēra, ka LLU ir astoņas unikālas studiju jomas, kādas neviena cita augstākās izglītības iestāde Latvijā nepiedāvā.

“Tā ir lauksaimniecība, veterinārmedicīna, mežzinātnes, lauksaimniecības tehnoloģijas, kokapstrāde, zemes ierīcība un arī ainavu arhitektūra. Šīs te unikālās jomas paplašina arī mūsu citi starpdisciplinārie studiju virzieni, kas ir gan informāciju tehnoloģijas, gan būvniecība, gan ekonomika, uzņēmējdarbība, vides zinātnes, pat pedagoģija. Mainot nosaukumu, tas precīzāk atspoguļo to, ko mēs jau ļoti ilgu laiku darām,” teica profesore.

Runājot par universitātes piedāvātajām studiju programmām, I.Pilvere norādīja, ka to klāsts ir ļoti plašs – kopumā ir 61 programma, starp kurām ir 31 pamatstudiju programma, 18 maģistra studiju programmas un 12 doktora studiju programmas.

“Es varu iepriecināt jauniešus, ka mums ir arī divas jaunas studiju programmas bakalaura un maģistra studiju līmenī “Ģeoinformātika un tālizpēte”, tāda ļoti moderna lieta. Mūsu studiju programmu klāsts, visticamāk, saglabāsies, jo mēs redzam, ka visas šīs jomas tautsaimniecībā ir ļoti pieprasītas, arī mūsu speciālisti ir ļoti pieprasīti,” saka Irina Pilvere.

Pēc viņas teiktā arī Izglītības un Zinātnes ministrijas veiktais pētījums par to, ko pēc studiju beigšanas dara absolventi un kā viņiem veicas ar daba meklējumiem, pierāda, ka LLU absolventi ir labi nodarbināti un algu līmenis viņiem ir virs vidējā.