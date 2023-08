“Ironija griež, provocē, var būt neganta un arī mīlīga.” Saruna ar Armandu Puči par raidījuma STOPkadri jauno sezonu TV24 ēterā Ieteikt







Autors: Līva Sila

STOPkadri ar Armandu Puči ir TV24 raidījums par aktualitātēm Latvijā, balstoties uz sabiedriski politisko notikumu fona un skatītājiem tiek pasniegts izklaidējoši informatīvā, žurnālistam Armandam Pučem raksturīgā manierē. STOPkadri ēterā no 3.septembra, svētdienu vakaros plkst. 19.00.

“STOPkadri cenšas būvēt divvirzienu ielu, lai cilvēkus iedrošinātu analizēt un nodarboties ar politiku, jo tikai tad ir stāsts par demokrātiju un valsti, jo, ja ir vienvirziena iela, tad esam vien vērotāji. STOPkadri nav vērotājiem, ” pirms atgriešanās televīzijas kanāla TV24 ēterā sarunā uzsver raidījuma vadītājs Armands Puče.

Kas ir raidījums STOPkadri?

Projekts saistīts ar sabiedriski politiskiem notikumiem, to atspoguļojumu, bet tam klāt ir krietna deva ironijas, bet tie nav joki. Mēs jau pirmās sezonas pašreklāmā akcentējām, ka tas ir stāsts, par to vai cilvēki grib zināt, kā virtuvē tiek taisītas desas, iespējams, ka viņi negrib zināt, bet vispār zināt vajag par to, kas notiek apkārt. Politiķi arī taisa savas lietas. Mēs vēlamies cilvēkus aicināt izprast un būt informētiem.

STOPkadriem šī būs otrā sezona, kā vērtē aizvadīto un ko sagaidi no jaunās sezonas?

Visus darbus, ko cilvēks ir nolēmis izdarīt, viņš grib izdarīt labi. Mediju vidē nav solistu, tas vienmēr ir komandas darbs. Un komandā jāatrod tāds sadarbības modelis, kas saturu, ne tikai iepako, bet arī liek pagaršot. Tas bija ieskrējiens, pirmajā sezonā, tāda kā iesildīšanās. Mūsu komandā ir prasmīgi kolēģi montāžā, producēšanā, izcili kolēģi šajā raidījuma ir Gunta Kuļbanska un Guntis Meisters.

Visi darbi tiek darīti, lai cilvēkiem būtu interesanti. Vēlamies, lai sabiedrība interesējas un zina, kas notiek ar to. STOPkadri aicina cilvēkiem apstāties un padomāt, skrējienā tas mēdz būt sarežģīti. Un pieejamās platformas un viedierīces, kas ir cilvēku rokās, ir cilvēkus privatizējušas. Viedierīces kontrolē cilvēkus, gribam, lai tas mazliet pamainās. Ar cilvēku, kuram ir izpratne un zināšanas, nav tik viegli manipulēt.

Un kāds, Tavuprāt, ir cilvēks, kurš skatās STOPkadrus? Kas ir raidījuma unikalitāte, pamatvērtība?

Dzīvs cilvēks, kuram nav vienalga. Sarunāšanās ir raidījuma pamatvērtība. Tik vienkārši. Prasme sarunāties. Un pamanīt ceļa zīmes, kurp dodamies, var būt arī tā, ka ceļa zīmes arī jāmaina…

Raidījumā uz notikumiem raugāties caur ironijas prizmu, kā tā palīdz atklāt tematus?

Ironija ir skalpelis, medicīnā, ķirurģijā skalpelis ir tas, kas palīdz un bez tā vispār nevar. Tieši tāpat ir ar saturu, ironija griež, provocē, var būt neganta un arī mīlīga. Cilvēkiem ironija ir vajadzīga, lai iegūtu izpratnes līdzsvaru, smaids lūpu kaktiņos ir vajadzīgs, palīdz.

Smaids lūpu kaktiņos parādās arī izdzirdot raidījuma rubriku nosaukumus. Iepriekšējā sezonā bija rubrikas Varēja paklusēt, Klusie ūdeņi. Vai jaunajā sezonā gaidāmas kādas izmaiņas?

Runājot par rubrikām, pieturēsimies pie pagājušās sezonas formāta. Rubrika Jo dziļāk mežā ir par to, ka negribam palikt tumsā, jo dziļāk mežā dodamies, jo skaidrāka bilde, Tukša muca – liekvārdības konkurss, pārteikšanās, verbāli izvirdumi, kas raksturīgi ierēdniecībai, politiķiem. Rubrika Varēja paklusēt – neveikli izteikumi un nesaprotami komentāri, Ko runā pilsētā rubrikā cilājam jautājumus, kas ir aktuāli sabiedrībai konkrētajā mirklī, Klusie ūdeņi – samilzušas problēmas. Uzmanību, mēs Tevi vērosim – rubrikā sekosim līdzi notikumiem, bieži vien ir jāatgriežas vecajās vietās. Rubrika Ko tev nestāsta risina jautājumus, par kuriem nestāsta, nav tā, ka slēpj, bet kādēļ nepastāsta un ko nepastāsta. Piemēram, energoresursu tēma, rēķini.

Ko, Tavuprāt, mums nesīs rudens un ziema, kādas aktualitātes un stopkadrus?

Temati ir laicīgās Latvijas stāstam atbilstoši – koalīcijas, Saeima, politiskā konjunktūra un virtuve, prezidenta institūcija, nepārejošs stāsts ir valsts pārvalde (prasīsim jēgu, darbus un kvalitāti). Drošības dienestu stāsts ir aktuāls, drošības iestādēm ir liels svars, negausīga attieksme, neprofesionalitāte. Bet ir arī labas lietas, labie nodomi nereti tiek saķēzīti ar nodomu īstenošanu, kas neatbilst sabiedrības interesēm. Netiekam galā ar mantojumu, ko šeit atstāja padomju vara. Šobrīd aug paaudze, kas nedomā par Latvijas interesēm un mediju vides pienākums ir meklēt atbildes.

Vai raidījuma ētera laiks paliek nemainīgs?

Jā, svētdienas vakari, plkst.19.00. Ne tikai, lai sagatavotu sevi nākamajai nedēļai, bet arī sapurinātos un saprastu, kas palicis aiz muguras, veicinātu domāšanas un izpratnes higiēnu.

TV24 raidījums STOPkadri ar Armandu Puči jauno sezonu sāk 3. septembrī, svētdien, plkst. 19.00. Jebkurā laikā raidījumu varēs redzēt interaktīvajā televīzijā, arī portālos la.lv un xtv.lv, kā arī TV24 sociālo tīklu kontos.