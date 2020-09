Itālijā Ankonas ostā trešdien notikuši vairāki sprādzieni un izraisījies plašs ugunsgrēks, izpostītas noliktavas un kravas auto, tomēr neviens cilvēks nav gājis bojā, pavēstīja ugunsdzēsēji.

Liesmas Itālijas Adrijas jūras piekrastes pilsētā radīja milzīgu dūmu mākoni.

Ancona, the new Beirut in Italy?

Last night, an ex-factory and some warehouses in the port burned down. They stay in houses today, as there is another cloud of smoke over the city, especially in the port-center area. pic.twitter.com/PxBjHxq2bR

— Sorana (@Sorana64628035) September 16, 2020