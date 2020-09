Foto: Agnese Gulbe/LETA

Par Investoru un Mazākuma Akcionāru biedrības nodibināšanu, kā arī biedrības darbības aktualitāti – Tiesībām uz Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto informāciju, lielo akcionāru un AS Olainfarm vadības atbildību un mazākuma akcionāru iespējām ietekmēt AS Olainfarm tālāko nākotni, portālu LA.LV informēja Mazākuma Akcionāru biedrības pārstāvji.

Biedrībā norādīja, ka Latvijā ir viedoklis, ka ekonomikā ienāk pārāk maz investīciju. Tajā pašā laikā ļoti daudzus investorus un potenciālos investorus no ieguldīšanas attur mazākuma daļu īpašnieku diskriminācija no kontrolpaketes turētāju puses.

Tā ir kopīga problēma visai Latvijai, ne tikai kādam vienam konkrētam uzņēmumam, un vairākuma īpašnieki Latvijā pagaidām diemžēl var nesodīti atļauties daudz ko tādu, par ko, piemēram, ASV, būtu reāls cietumsods vai vismaz lielas soda naudas vai citas sankcijas.

Apzinoties šo mazākuma īpašnieku problēmu ir izveidota Investoru un Mazākuma Akcionāru biedrība, kuras mērķis ir organizēt mazākuma akcionārus, strādāt pie to tiesību aizsradzības un piedalīties mazākuma akcionāru interešu un tiesību aizsardzībā, tai skaitā, sadarboties ar dažādām iestādēm un piedalīties likumdošanas izstrādes un uzlabošanas procesos.

Šobrīd viens no aktuālajiem investoru jautājumiem ir AS Olainfarm. Publiskos medijos ir lasāmas dažādas pretrunīgas ziņas par AS Olainfarm vadību un tā lielākajiem akcionāriem un lielāko akcionāru – Valērija Maligina mantinieču, savstarpējām cīņām.

Mazākuma akcionārus intersē, kā šīs mantinieču cīņas ietekmē mazākuma akcionāru tiesības, uzņēmuma kopīgo darbību un kā tās ietekmēs AS Olainfarm dividenžu politiku.

Atklātas, pilnīgas un patiesas informācijas trūkums šajā gadījumā neļauj investoriem un akcionāriem pieņemt informētus lēmumus par saviem ieguldījumiem AS Olainfarm.

No vienas puses ir Olainfarm Padomes ziņojums par 2019.gadu, kurš rāda lieliskus 2019.gada rezultātus un iezīmē labas attīstības perspektīvas un ieguldītājiem pievilcīgu dividenžu politiku (atšķirībā no lielas daļas citu Latvijas uzņēmumu), bet vienlaicīgi ziņojums arī informē par iepriekšējās vadības, kuri pārstāvēja vienu citu mantinieci, dažādiem nopietniem pārkāpumiem vai pat, iespējams, noziedzīgiem nodarījumiem.

No otras puses medijos, pirmām kārtām tieši laikrakstā Diena, ir plaša negatīvu publikāciju sērija par AS Olainfarm vadību un vienu no akcionāriem – Annu Emīliju Maliginu un viņas pārstāvi Signi Balderi-Sildedzi.

Konsekventā un organizētā negatīvo publikāciju sērija par AS Olainfarm rada aizdomas, ka pārējās divas mantinieces – Nika Saveļjeva un Irīna Maligina, iespējams, plašā organizētā grupā gatavo uzņēmuma pārņemšanu kādu slēptu trešo personu interesēs un uzdevumā.

Mazākuma akcionāriem nekas nav iebilstam pret to, ka akcionāri cīnās par savām likumā noteiktām tiesībām pārvaldīt uzņēmumu un iecelt tā padomi. Cīņa par akcionāru tiesībām un to ievērošanu ir atbalstāma un pareiza.

Mazākuma akcionāriem ir būtiski iebildumi, ka, pārkāpjot Finanšu instrumentu tirgus likumu, varētu būt notikusi vai aktīvi notiek slēpta būtiskas ietekmes iegūšana AS Olainfarm.

Ļoti daudzas Nikas Saveļevas un Irīnas Maliginas pārstāvju rīcības par to netieši liecina.

Mazākuma akcionāri vēlas lai tiktu ievērotas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktās tiesības zināt, kuras ir personas vai uzņēmumi ar būtisku ietekmi AS Olainfarm.

Mēs vēlamies zināt, kāda ir šo personu agrākā darbība, ko no tām var sagaidīt nākotnē. Tas noteikti ietekmēs mazākuma akcionāru lēmumus par savām investīcijām AS Olainfarm un tādā veidā arī akciju kursu biržā.

Iepriekšējais 2020.gada 24.janvāra farss ar viltotas akcionāru sapulces dokumentu iesniegšanu LR Uzņēmumu reģistrā, par ko FKTK ir nosūtījusi materiālus uz Kriminālpoliciju, nerada uzticību pret personām, kuras Nika Saveļjeva un Irīna Maligina bija pilnvarojusi rīkoties savā vārdā.

Šajā 2020.gada 22.septembra akcionāru sapulcē mēs no šiem esošās vadības oponentiem gribētu skaidri zināt, kādu dividenžu politiku viņi plāno, kuras ir patiesās ietekmes personas akcionāru sapulcē, kādi ir viņu ieteiktie padomes locekļi un kādu stratēģiju un attīstību viņi sagaida no AS Olainfarm.

Lai apspriestu šos un citus AS Olainfarm akcionārus interesējošus jautājumus gatavojoties šā gada 22.septembra AS Olainfarm akcionāru sapulcei, Mazākuma akcionāru un investoru biedrība aicina uzsākt publisku diskusiju par mazākuma akcionāru tiesībām uz Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto informāciju, AS Olainfarm vadības atbildību un mazākuma akcionāru iespējām ietekmēt AS Olainfarm tālāko nākotni.

Interesenti vairāk par biedrību var uzzināt biedrības facebook lapā: https://www.facebook.com/Investoru-un-mazākuma-akcionāru-biedrība-102151298305275/

Šajā lapā arī ir iespējams dalīties ar saviem viedokļiem, uzskatiem un ieteikumiem, ko biedrība centīsies apkopot, gatavojoties klātienes vai online forumam par šo jautājumu.

Interesenti var sazināties ar biedrību arī izmantojot e-pastu akcionari.biedriba@gmail.com.

Izmantojot šo e-pastu interesenti var arī pieteikties iestāties biedrībā.

Varētu domāt, ka vairākuma akcionāru ne visai tīrās savstarpējās cīņas attiecās tikai uz pašiem vairākuma akcionāriem, bet tas tā nav.

Rietumu demokrātijās mazākuma akcionāri caur fondu tirgiem un tiešo investīciju iespējām ir būtisks investīciju avots industrijai un ekonomikas attīstībai.

Bez uzticības investīciju aizsardzībai akcionāru ir maz, ekonomika attīstās lēnāk, ir mazāk labi apmaksātu darba vietu un cilvēki emigrē uz citām zemēm, kurās investīcijas attīsta ekonomiku.

Arī pilsoniskās sabiedrības veidošanās ir atkarīga no tā, vai iedzīvotāji kļūst arī par akcionāriem un vairāk identificē sevi kā industrijas īpašnieki. Tādēļ godīga un taisnīga attieksme pret mazākuma akcionāriem ir būtiska Latvijas nākotnei un ietekmē ikvienu.

Mazākuma akcionāru biedrības pamatmērķi

Nodrošināt lai ir pamatota ticība tam, ka mazākuma akcionāru investētie līdzekļi paliek uzņēmumā un kā dividendes atgriežas pie investoriem, lai tos atkal varētu investēt. Nodrošināt, lai uzņēmumos ir vērts investēt un lai investīcijas dod atdevi.

Biedrība vēlas redzēt, ka uzņēmumi, kuros investējam:

– Maksā dividendes kārtīgā apjmā

– Strādā ar peļņu

– Palielina savu vērtību

– Sniedz patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma stāvokli, darbību, izdevumiem un vadības atalgojumu

– Panākt to, ka arī mūsu valstī noziegumi un nodarījumi pret mazākuma akcionāriem un insaideru noziegumi uzņēmumos tiek izmeklēti un vainīgie saņem konkrētus sodus

Biedrība vēlas izskaust to, ka:

– Vairākuma akcionāri un uzņēmumu vadība nosmeļ sev uzņēmuma līzekļus

– Notiek informācijas slēpšanu par uzņēmumu un tā izdevumiem

– Notiek insider trading, slēpta uzņēmumu pārņemšana un citi pret mazākuma akcionāriem vērsti finanšu noziegumi