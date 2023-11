Foto. Scanpix/ AFP PHOTO / MARTIN BUREAU

Itālija piedzen 780 miljonus no iznomātāja "Airbnb". Zaudējums valstij bijis gandrīz 4 miljardus vērts







Itālijas tiesnesis izdevis rīkojumu konfiscēt 779,5 miljonus eiro no īstermiņa nomas giganta Airbnb par iespējamu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Prokurori saka, ka firmai nav izdevies iekasēt nodokli no namīpašniekiem par aptuveni 3,7 miljardu eiro nomas ienākumiem. Īpašniekiem Itālijā ir jāmaksā nodoklis 21% apmērā no saviem ienākumiem, par to raksta bbc.com.

Airbnb BBC sacīja, ka ir “pārsteigts un vīlies par Itālijas prokurora rīcību”. Airbnb skaidro, ka uzņēmuma Eiropas galvenā mītne ir strādājusi, lai atrisinātu šo jautājumu ar Itālijas nodokļu aģentūru jau kopš jūnija.

Giganta pārstāvis piebilda: “Mēs esam pārliecināti, ka esam rīkojušies pilnībā saskaņā ar likumu un plānojam izmantot savas tiesības attiecībā uz šo jautājumu.”

Izmeklēšanā tika tiesāti arī trīs cilvēki, kuri no 2017. līdz 2021. gadam ieņēma vadošus amatus Airbnb, teikts Milānas tribunāla prokuroru paziņojumā.

2022. gadā Airbnb apstrīdēja Itālijas likumu, kas paredz, ka uzņēmumam un citiem īstermiņa nomas pakalpojumu sniedzējiem ir jāietur no namīpašniekiem 21% no īres ienākumiem un jāsamaksā nodokļu iestādēm.

Uzņēmums apgalvoja, ka Itālijas prasības attiecībā uz nodokļiem ir pretrunā Eiropas Savienības principam par pakalpojumu sniegšanas brīvību visā 27 valstu blokā. ES augstākā tiesa vēlāk nolēma, ka Airbnb tomēr ir jāievēro vietējās prasības.

Pēdējos gados Itālijas iestādes ir pastiprinājušas tādu lielo uzņēmumu nodokļu prakses kontroli kā Airbnb, kas valstī darbojas kopš 2008. gada.

Itālijas prokurori ir sākuši ar nodokļiem saistītu izmeklēšanu arī pret Netflix un Meta.

Pagājušajā mēnesī Itālijas politiķi paziņoja, ka plāno vērsties pret namīpašniekiem, kuri nemaksāja nodokļus par īstermiņa īri, izmantojot tādas platformas kā Airbnb. Tagad valsts plāno ieviest nacionālo identifikācijas kodu īstermiņa nomai.

Politiķi lēš, ka šis solis varētu palielināt Itālijas fiskālos ieņēmumus par 1 miljardu eiro.