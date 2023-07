Foto: AP/SCANPIX Šajā 1994. gada 19. novembra faila fotoattēlā nogrimušā pasažieru prāmja “Estonia” priekšgala durvis ir paceltas no jūras dibena, pie Uto salas, Baltijas jūrā, netālu no Somijas.

Izcelta prāmja "Estonia" priekšgala rampa; tā tiks nogādāta Paldisku ostā Igaunijā







Ekspertu komanda otrdien no Baltijas jūras dzelmes izcēlusi 1994.gadā nogrimušā prāmja “Estonia” priekšgala rampu, vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR, kuras reportieris klātienē vēro misijas darbu.

Rampa ar izpētes kuģi “Viking Reach” tiks nogādāta Paldisku Dienvidu ostā Igaunijā.

Uz kuģa izpētes komandā ir Igaunijas un Zviedrijas eksperti, kā arī divi katastrofā izdzīvojušie. Izpētes darbus veic Zviedrijas Negadījumu izmeklēšanas pārvalde un Igaunijas Drošības izmeklēšanu birojs ar Somijas varasiestāžu un Norvēģijas kompānijas “Reach Subsea” atbalstu.

Nedēļu ilgajā izpētes misijā ir notikuši darbi ūdenī, jūras dibenā un ir paņemti piesārņojuma paraugi pie cauruma, kas konstatēts korpusa labajā pusē. Tāpat izcelti kreisā sānu apšuvuma gabali, kurus nirēji izgrieza 1994.gadā, lai izpētītu vraka iekšpusi.

Misijas laikā izdevies izgriezt un izcelt tērauda paraugu no bojātās korpusa labās puses un izcelt salona loga stikla un blīvējuma daļas.

Ar attālināti kontrolētu zemūdens robotu pārbaudīts “Estonia” automašīnu klājs, arī vizieris un rampas kontroles panelis, kas atrodas pie automašīnu klāja ieejas. Tāpat nofilmēta prāmja vraka labā puse no ārpuses un automašīnu klāja iekšpuses.

Izceltā “Estonia” priekšgala rampa vispirms tiks novietota kādas privātas kompānijas noliktavā Harju apriņķī. Nākotnē Igaunijas Ekonomikas un sakaru ministrija atradīs piemērotu vietu rampas glabāšanai.

Pētnieku misija uz “Estonia” vraku devās arī pagājušajā vasarā. Ar zemūdens robota palīdzību tika iegūti vairāk nekā 40 000 attēlu.

Prāmis “Estonia”, kas būvēts 1980.gadā Vācijas kuģubūvētavā “Meyer Werft”, nogrima vētrainā 1994.gada 28.septembra naktī ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Uz tā atradās 989 pasažieri un apkalpes locekļi. Tika izglābti tikai 138 cilvēki, no kuriem viens vēlāk nomira slimnīcā. Gāja bojā vai pazuda bez vēsts 852 cilvēki, bet atrasti tikai 94 bojāgājušie. Pasažieru vidū bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem izglābās tikai seši.

Tā bija katastrofa ar vislielāko upuru skaitu, kas Baltijas jūrā notikusi miera laikā.

Izmeklēšanā 1997.gadā tika secināts, ka prāmis nogrimis pēc tam, kad stipru viļņu triecienu dēļ salūza prāmja priekšējā viziera durvis.