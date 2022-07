Dejas izrādē “Dārziņš” dejotājs Artūrs Nīgalis izdejos stāstu par komponistu Emīlu Dārziņu, kura mūzika un traģiskais dzīvesgājums rosina pārdomas, kā radošam garam sadzīvot ar savu identitāti. Publicitātes (f64) foto

Multimediju izstāde par Emīlu Dārziņu, Ukrainas zēnu kora koncerts, Summer sound un citi kultūras pasākumi šonedēļ Ieteikt







Aija Kaukule, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

28. jūlijā, 10. un 11. augustā izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa” multimediju izstādes “Dārziņš” ietvaros skatāma īpaša un izjusta laikmetīgās dejas izrāde. No 21. jūlija apmeklētājiem vērtēšanai nodotajā izstādē “Dārziņš” tikai trīs īpašus vakarus iespēja paplašināt priekšstatus par Emīlu Dārziņu, baudot ne tikai multimediju izstādi, bet arī Lienes Gravas radītu laikmetīgās dejas izrādi, kuru izdejos dejotājs Artūrs Nīgalis. Izrādes radošajā komandā arī režisors Roberts Rubīns, dramaturgs Orests Silabriedis, animācijas autors Pauls Poikāns, gaismu māksliniece Jūlija Bondarenko, mūzikas autori Oyaarss, Mārcis Auziņš, Emīls Dārziņš. Izstādes septiņās istabās izstādīti mākslinieces Kristīnas Rubīnes autortehnikā darināti mākslas darbi, citāti no periodikas, Dārziņa mūzikas lauskas, kāds dzejolis, video un kāda zīmīga Emīlijas Gruzītes glezna.

Ukrainas zēnu koris “Dudaryk” Rīgā un Jūrmalā. No 27. līdz 29. jūlijam ar koncertiem Rīgā un Jūrmalā viesosies Ukrainas Nacionālais akadēmiskais zēnu koris “Dudaryk” (dibināts 1971. gadā), kas ir starptautiski pazīstams kolektīvs. Koris saņēmis Nacionālo Tarasa Šev­čenko balvu, kas ir augstākā godalga valsts kultūras nozarē Ukrainā, kā arī daudzus citus apbalvojumus. Latvijā koris atskaņos vairākas koncertprogrammas, kurās skanēs ukraiņu mūzika no dažādiem gadsimtiem, tautasdziesmu apdares, kā arī oriģinālkompozīcijas un sakrālā mūzika. Koncertos galvaspilsētā kopā ar kori muzicēs ģitārists Oļegs Jarema un akordeonists Volodimirs Zaborovskis. Koncerti Rīgā, Vērmanes dārzā, 27. jūlijā plkst. 19 un Lielajā ģildē 28. jūlijā plkst. 19. koncerts Jūrmalā Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā 29. jūlijā plkst. 19. Ieeja – par ziedojumiem.

No suņa perspektīvas. Līdz 30. jūlijam izstāžu telpā “Tur” (Rīgā, Tallinas ielā 10) vēl skatāma dzejnieces Marijas Luīzes Meļķes instalācija “Idejas kā sunītim”. Māk­sliniece šajā darbā mudina cilvēkiem dalīties savās pārdomās, bet darīt to no suņa perspektīvas: “Dažbrīd cilvēkam gadās apmaldīties savu ideālu, vērtību un uzskatu mezglos tā, ka kļūst grūti atbildēt uz būtiskiem jautājumiem – nav saprotams, kas ir vienlaikus taisnīgā un patiesā atbilde, kad jāņem vērā tik daudz apstākļu un konceptu. Šāds apjukums var itin kā paralizēt cilvēka sajūtas un domāšanu, gribas labāk atsvešināties, nekādus ietilpīgus jautājumus neaiztikt. Bet ir veidi, kā atgūt kustēšanās spējas, arī neaizbēgot prom pavisam,” teic M. L. Meļķe.

Portugāļu dīva, amerikāņu pianists un Latvijas Radio bigbends. 28. jūnijā Dzintaru koncertzālē Latvijas Radio bigbends uzstāsies ar diviem izciliem, pasaulē atzītiem džeza māksliniekiem – portugāļu dziedātāju Mariju Mendešu un amerikāņu pianistu, komponistu Džonu Bīsliju. M. Mendeša ir portugāļu dīva ar plašu muzikālo interešu loku – viņa teicami jūtas džezā un latino mūzikā, glāsmaini dzied popmūziku un māk savai dzidri skanīgajai balsij piešķirt arī fadu smeldzīgumu. Savukārt Dž. Bīslijs ir viens no mūslaiku lielākajiem džeza grandiem, pianists un komponists. Starp koncerta dziesmām – arī smeldzīgā portugāļu tautas dziesma “Asas Fechadas”, par kuru Bīslijs un Mendeša 2021. gadā tika nominēti “Grammy” balvai.

Atgriežas lielākais pludmales mūzikas festivāls “Summer Sound”. 29. un 30. jūlijā Liepājā festivāls “Summer Sound” pēc pauzes desmito reizi pulcēs apmeklētājus, sniedzot iespēju baudīt vietējo un starptautisku mākslinieku koncertus. Uz festivāla četrām dažādām skatuvēm kāps ne tikai pasaules mūzikas zvaigznes Džons Ņūmens un Riton, Lietuvas Eirovīzijas veiksminieki “The Roop” un visā pasaulē pazīstamā Ukrainas grupa “Go A”, bet arī “Musiqq”, “Gacho”, ansis, “Jumprava”, “Dagamba”, Ralfs Eilands, “Dzelzs vilks” un daudzi citi. Būs pieejams arī brīvdabas kino un aktivitātes bērniem.