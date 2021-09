Foto: ZUMAPRESS/Scanpix/LETA

Izglītības nozarē vakcinācijas pret Covid-19 aptvere sasniedz 75%







Izglītības iestādēs strādājošo vakcinācijas pret Covid-19 aptvere sasniegusi 75%, par jaunākajiem vakcinācijas datiem mikroblogošanas vietnē “Twitter” informēja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP).

Salīdzinot ar nedēļu iepriekš, vakcinēto īpatsvars ir pieaudzis par vienu procentpunktu. Jau ilgstoši vakcinēto īpatsvars palielinās lēnā tempā, ik nedēļu pieaugot par vienu vai diviem procentpunktiem.

Pirmsskolas izglītības līmenī pret Covid-19 vakcinējušies 67% strādājošo, kas ir par diviem procentpunktiem vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Vispārējās izglītības un augstākās izglītības līmeņos vakcinējušies 78% un 87%, kas attiecīgi ir par vienu procentpunktu vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Vienlaikus jauniešu vidū pret Covid-19 vakcinējušies 49%. Bērni vecumā no 12 līdz 15 gadiem vakcinējušies 33%, no 16 līdz 17 gadiem – 48%, bet 63% īpatsvars fiksēts 18 gadus veciem jauniešiem. Savukārt no 19 līdz 24 gadiem pret bīstamo vīrusu sapotējušies 59%.