Raimondam Krollim (tumšajā formā) un “Valmieras” komandai Konferenču līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā būs jāpārlec pāri Marijampoles “Sūduva” barjerai. Foto: FC “Valmiera”

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola klubi vakar uzzināja pretiniekus Eirokausu kvalifikācijā. “Riga” UEFA Čempionu līgas atlases pirmajā kārtā tiksies ar Zviedrijas čempioni “Malmo”.

“Riga” izlozē bija neizsēto komandu pulkā un pretiniekos varēja dabūt arī Polijas, Slovākijas un Gibraltāra čempionus, bet iekrita komanda, kas UEFA klubu rangā atrodas visaugstāk no kvarteta (88. vieta) – Zviedrijas čempione “Malmo”.

Arī šobrīd tā ir līdere, bet Eiropas čempionāta dēļ turnīrā ir vairāk nekā mēnesi ilgs pārtraukums. 2018. un 2019. gadā Malmes vienība spēlēja Eiropas līgas grupu turnīrā un iekļuva arī izslēgšanas spēlēs, kur gan nevienu kārtu nepārvarēja, bet pērn apstājās kvalifikācijas pēdējā, ceturtajā kārtā. Pirmā spēle 6. vai 7. jūlijā notiks viesos, atbildes mačs nedēļu vēlāk Rīgā.

“”Malmo” ir zviedru klubs ar lielām tradīcijām, pērn pārliecinoši kļuva par čempioniem, arī šobrīd ir līderi, Eirokausos pietiekami regulāri tiek grupu turnīrā, saprot, ka tas ir viens no biznesa modeļiem. Lai redzētu, kas tas ir par līmeni un kur mums vajadzētu tiekties, – ļoti laba izloze,” “Latvijas Avīzei” sacīja pirms nedēļas par “Riga” galveno treneri apstiprinātais Andris Riherts.

“Ja paskatās uz citiem pretiniekiem, kas bija iespējami, tad saka, ka mums nepaveicās. Bet ir plusi – pirmā spēle izbraukumā, otrkārt, tas, ka Zviedrijā ir pauze, lai gan “Malmo” ir tikai viens izlašu spēlētājs. Viņiem būs laiks gatavoties, mēs spēlēsim, un esmu drošs, ka izpētīs mūs līdz pašam diegam. 2014. gadā, kad spēlēja pret “Ventspili”, galvenais treneris brauca uz Latviju un skatījās. Mums par viņiem būs mazāk informācijas, taču “Riga” tas ir ļoti labs variants, zinām, kādā stilā viss notiks.”

Riherts atzina, ka taktiskajā ziņā ir nianses, ko komandas spēlē grib mainīt. Jau ceturtdien būs lielais derbijs pret “RFS”, pēc tam spēles pret “Valmieru”, arī “Liepāju”. “Spēlēsim ar tiešajiem konkurentiem, tā ka tas būs parocīgs stils un ļaus mums sagatavoties Eirokausiem, būs vieglāk ar spēlētājiem runāt un ienest jaunas idejas,” domā treneris, atzīstot, ka traumu un saspringtā kalendāra dēļ transfēru periodā nepieciešams papildinājums, un sagaidāms, ka komandai pievienosies divi trīs spēlētāji. Aktuālas esot visas pozīcijas, izņemot vārtsargu.

“Riga” un “Malmo” dueļa zaudētāji pārcelsies uz UEFA Konferenču līgas kvalifikācijas otro kārtu. Pirmajā kārtā spēlēs trīs Latvijas klubi. Izsēto pulkā izlozē bija vien “Liepāja”, kas cīnīsies ar Ziemeļmaķedonijas trešo spēcīgāko komandu Strugas “Trim&Lum”.

Maķedoniešiem šī būs debija Eiropas kausos. “RFS” tiksies ar Fēru salu bronzas ieguvēju “Klaksvik”, kas pērn pārsteidzoši aizkļuva līdz Eiropas līgas atlases pēdējai, ceturtajai kārtai. “Valmiera” brauks uz Marijampoli pie Lietuvas vicečempiones “Sūduva”. Pirmās kārtas spēles notiks 8. un 15. jūlijā.

Eiropas klubu turnīri šogad piedzīvo pārmaiņas, jo divu vietā nu ir trīs – izveidota arī Konferenču līga, un tajā pamatā spēlēs klubi no valstīm ar zemāku UEFA koeficientu. Kvalifikācijā būs četras kārtas, to uzsāk 72 komandas, bet grupu turnīrā cīnīsies 32. Savukārt Eiropas līgas grupu turnīra dalībkomandu skaits samazināts no 48 līdz 32.