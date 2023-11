Kadri no kinofilmas “Titāniks”. Publicitātes foto

Izsolē par iespaidīgu summu pārdota “Titānika” ēdienkarte, kas atklāj, ar ko mielojās 1. klases pasažieri Ieteikt







Ar nogrimušā kuģa “Titāniks saistīto suvenīru izsolē par gandrīz 95 000 eiro pārdota

reta ēdienkarte, vēsta CNN.

'Remarkable' Titanic menu sells for £84,000 at Wiltshire auction https://t.co/t1uEPQmvqE — BBC News (UK) (@BBCNews) November 12, 2023

Izsolē nonākusī “Titānika” ēdienkarte atklāj, ar ko mielojās pirmās klases pasažieri uz lainera pēc tā iziešanas no Kvinstaunas, Belfāstā.

Tajā vakarā, 1912. gada 11. aprīlī, ēdienu klāstā bija iekļautas austeres, liellopa fileja ar mārrutku krēmu un pastinaku biezeni, kā arī deserti, tostarp aprikožu pīrāgs un Viktorijas pudiņš.

Ēdienkarte tika pārdota “Titānika” piemiņas priekšmetu izsolē. Citi izsolē piedāvātie priekšmeti sniedz nelielu ieskatu to 2223 pasažieru un apkalpes locekļu dzīvē, kuri atradās uz “Titānika” klāja un no kuriem izdzīvoja tikai 706 cilvēki.

Piemēram, tika izsolīta sega, ko viens no izdzīvojušajiem izmantoja, lai sildītos glābšanas laivā. Britu izsoļu nams Henry Aldridge & Son Ltd. to atzina par “retāko ar Titāniku saistīto priekšmetu”, kas jebkad piedāvāts izsolē. Sega tika pārdota par 110 000 eiro.

Dārgākais priekšmets bija kabatas pulkstenis, kas piederēja kādam krievu imigrantam, kurš ceļoja uz ASV otrajā klasē, un iezīmē brīdi, kad viņš iekļuva ūdenī un vēlāk gāja bojā. Tas tika nopirkts par 111 000 eiro.