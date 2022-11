Kraņa Slovēnijas kalnu ielokā ir kļuvusi par 2023. gada Eiropas izcilāko tūrisma galamērķi. Publicitātes foto

No sākotnējiem divdesmit pretendentiem par 2023. gada Eiropas izcilāko galamērķi starp trim finālistiem Eiropas Komisija izraudzījusies Kraņu (Slovēnija), novērtējot tās izaugsmi un aizraujošo aktivitāšu programmu, ko nākamgad plānots īstenot.

Eiropas izcilāko galamērķu (EDEN) izvirzīšana ir Eiropas Savienības iniciatīva, un tās mērķis ir atrast un izcelt mazākus galamērķus, kas ieviesuši veiksmīgas stratēģijas ilgtspējīga tūrisma attīstībā, izmantojot Zaļā kursa risinājumus.

Kraņa ir trešā lielākā Slovēnijas pilsēta ar teju trīsdesmit astoņiem tūkstošiem iedzīvotāju un atrodas aptuveni divdesmit kilometrus uz ziemeļrietumiem no galvaspilsētas. Tā līdz šim bijusi vairāk pazīstama kā industriāla pilsēta ar vērā ņemamu elektronikas un gumijas rūpniecību, taču pēdējā laikā mērķtiecīgi attīstījusi tūrismu un Zaļā kursa pārvaldību. Kraņā Kokras un Savas upju satekā ir labi saglabājusies viduslaiku vecpilsēta. Abas upes pilsētas nomalē veido ap četrdesmit metrus dziļu gleznainu kanjonu, kurā Mavčičes HES aizsprosta dēļ ūdens plūst ļoti lēni. Kraņai cauri iet dzelzceļa līnija Ļubļana–Minhene (caur Austriju), netālu atrodas automaģistrāle un Ļubļanas starptautiskā lidosta.

Eiropas Savienība nosaukusi arī divas 2023. gada Eiropas viedā tūrisma galvaspilsētas, izceļot gan to sasniegumus tūrisma piedāvājuma digitalizācijā, gan kultūras mantojuma saglabāšanā un radošumā. Kopumā sacentās 29 pilsētas no trīspadsmit valstīm. No tām tika izraudzītas septiņas pilsētas, kuras uzaicināja iesniegt oficiālus pieteikumus Eiropas žūrijai, un tā par uzvarētājām pasludināja Pafu (Kipra) un Sevilju (Spānija).

Abas Eiropas viedā tūrisma galvaspilsētas saņems šim mērķim speciāli veidotu skulptūru, kas tiks izstādīta pilsētas centrā labi redzamā vietā un visu nākamo gadu tūristiem atgādinās par šo konkursu. Turklāt uzvarējušās pilsētas saņems arī reklāmas atbalstu un kļūs par daļu no augošā viedā tūrisma pilsētu tīkla Eiropā, kam pēc kovida pandēmijas iedragātās tūrisma izaugsmes jākļūst par paraugu digitālam, plaši pieejamam, ilgtspējīgam un radošam tūrismam visā Eiropā un ārpus tās.

Pafa (ap 36 000 iedz.) ir pilsēta Vidusjūras salas Kipras dienvidrietumu krastā un apdzīvota jau kopš neolīta laikiem. Tajā ir vairākas vietas, kas saistītas ar dievietes Afrodītes kultu, kuras mītiskā dzimtene bija Kouklijā (Vecajā Pafā). Jaunā Pafa ir moderna pilsēta ar ostu, senām kapenēm, cietokšņiem, teātriem un villām Pafas arheoloģiskajā parkā.

Savukārt Sevilja Ibērijas pussalas dienvidrietumos aglomerācijā ar aptuveni pusotru miljonu iedzīvotāju ir Andalūzijas lielākā pilsēta, kuras vecpilsētā atrodas trīs UNESCO Pasaules mantojuma vietas – Alkazaras pils komplekss, katedrāle un Indijas Vispārējais arhīvs. Seviljas osta astoņdesmit kilometrus no Atlantijas okeāna ir vienīgā upes osta Spānijā.